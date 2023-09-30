Панды – милашки и символ Китая. Хотя они любят подраться, могут есть скот и якобы даже гвозди

Национальная реликвия.

Роман Сафиуллин, Александр Зверев и четыре панды – так выглядела церемония награждения на турнире ATP в Чэнду. Туры вернулись в Китай, где любят оформлять соревнования с национальным колоритом. Достаточно вспомнить мужской итоговый в Шанхае, который в 2007-м изготовил скульптуры теннисных топов в образе солдатов императорской терракотовой армии.

Панда засветилась и на логотипе турнира в Чэнду. И причина не только в общекитайской любви к этим животным: в Чэнду расположена огромная научно-исследовательская база по разведению больших панд. От кортов до нее примерно 50 минут на машине. Съездить к пандам – традиция турнира, до пандемии это делали каждый год.

Чэнду – столица провинции Сычуань. С 1974-го 1993-й там спасли 63 диких панд, большую часть которых после лечения отпустили на волю. Но шесть панд домой не вернули, и они стали первыми жителями созданной в 1987-м базы. Теперь там крупнейшая в мире популяция панд в неволе – больше 230.

Но Чэнду – это не только природоохранный и исследовательский комплекс, база превратилась в крупный туристический центр. Там можно гулять по лесной зоне, поглядывая на жизнь панд, слушать лекции, участвовать в тематических праздниках. На территории есть музей, два десятка магазинчиков, кафе и ресторанов и даже собственный театр. Слоган базы: «‎Природный рай для национального сокровища, наше бегство от мира».

В Китае много мест, где оберегают панд: больше 60 официально признанных заповедников. Для желающих помочь, а заодно поближе пообщаться с пандами в некоторых открывают волонтерские программы.

Помимо самих заповедников, есть селекционные центры, где детенышей готовят к жизни в дикой природе. Если сотрудникам нужно проверить, как дела у медвежонка, они надевают черно-белые костюмы, сбрызнутые мочой панды, чтобы малыши не привыкали к людям и их запаху. Когда панда научится прятаться от хищников, лазить по деревьям, самостоятельно находить укрытие, воду и пищу, ее считают готовой к выживанию и могут отпустить на волю.

Китай – единственная страна, где живут дикие большие панды, но даже там они обитают только в горных лесах на юго-западе страны. Сейчас в дикой природе около 1860 особей. Большинство живут в Национальном парке больших панд, созданном несколько лет назад на границе провинций Сычуань, Шэньси и Ганьсу. Его площадь огромна – в три раза больше, чем Йеллоустонский заповедник в США. Парк объединил десятки уже существующих заповедников и охраняемых территорий.

Все усилия сработали, и в 2021-м Китай объявил, что большие панды уже не под угрозой исчезновения. Но это не окончательная победа, и даже такой результат не гарантирует устойчивый рост популяции. Сейчас панды населяют территорию меньше 1% от их исторического ареала.

99% рациона панд – это бамбук, но их зубы и пищеварительная система позволяют питаться мясом. Жители китайских деревень рассказывают, что панды проникают в загоны для скота и поедают коз и овец. Так что милая внешность отчасти обманчива. У панд хорошо развиты клыки и когти, а с помощью мощных конечностей и челюстей можно нанести серьезные повреждения. В горах Циньлин встречаются самцы с оторванными ушами и ранами от укусов, которые они получили в стычках с другими пандами.

Известны случаи, когда панды нападали на людей, попавших к ним в вольер, но это скорее редкость. Большую часть времени панды живут в неторопливом ритме и не проявляют агрессию, поэтому в китайской культуре они олицетворяют мир и дружбу. Большую панду иногда называют воплощением инь-ян – за спокойное поведение и окрас, символизирующий гармоничное сосуществование противоположностей.

В китайском языке говорят не панда, а «‎сёнмао» – «‎медведь-кошка». Сегодня это национальная реликвия. В древнекитайской книге Шу-цзин панда описывалась как непобедимое животное, по силе не уступающее тигру.

Хотя есть и свидетельства, что древние боялись панд. Ученый III-IV веков Го Пу называл панд «‎тапирами», которые способны пожирать медь и железо. Легенда гласит, что с гор сбежало чудовище и съело все гвозди на городских воротах.

Тем не менее пандам приписывали лечебные свойства, а их мех преподносили в качестве дара доброй воли. Со временем для налаживания международных отношений Китай стал дарить живых медведей. Страна использовала их в качестве подарков гораздо раньше, чем началась современная «‎панда-дипломатия». Еще в VII веке императрица У Цзэтянь отправила японскому двору двух медведей (предположительно панд) и 70 кусков меха панды.

А в 1957-м первой страной, установившей дипломатические отношения с КНР и получившей в честь этого панду, стал Советский Союз. Спустя два года к самцу Пин-Пин присоединилась медведица Ань-Ань.

Дарить панд перестали в начале 1980-х, поскольку животное оказалось под угрозой исчезновения. За это время в девять стран отправили больше 20 панд. Теперь их отдают в 10-летнюю аренду. Ежегодная плата – вплоть до миллиона долларов, а детенышей, родившихся за рубежом, нужно вернуть Китаю в течение четырех лет. Деньги, полученные за аренду, идут на улучшение естественной среды обитания и поддержку селекционных программ. Некоторые ученые считают, что жизнь за пределами Китая вредит биоритмам панд. Например, медведи, живущие не в привычных широтах, менее активны, чем сородичи.

Почти все панды в мире принадлежат Китаю. Есть только три исключения: два животных в Тайбэйском зоопарке и одно – в Мексике.

Но почему по всему миру так обожают панд? Оказывается, есть научное объяснение. Слово National Geographic: «‎Когда человек видит панду, на него подсознательно воздействует явление, которое биологи, занимающиеся вопросами развития, называют неотенией – сохранением во взрослом возрасте определенных детских черт. Милое детское лицо и поведение как у малыша стимулируют выработку окситоцина – гормона, вызывающего любовь и желание заботиться».

Поэтому панду всегда выгодно использовать в качестве маскота. Очаровательный символ пекинской Олимпиады Бин Дунь Дунь почти моментально стал звездой.

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Фото: instagram.com/chengduopentennis; РИА Новости/Владимир Минкевич; Gettyimages.ru/Xinyu Cui; Sid Balachandran on Unsplash, Xiangkun ZHU on Unsplash