Глаз Народа
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Курникова снималась в кино с Джимом Керри – в фильме, который даже его режиссеры назвали худшим

Анна Курникова Анна Курникова
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Рассел Кроу
Бретт Фарв Бретт Фарв
Том Брэди Том Брэди
Джим Керри Джим Керри
кино кино
Брендан Шенахан Брендан Шенахан
Кэм Нили
Кино Кино
Теннис Теннис

Прошедшим летом Apple TV+ выпустила 10-серийную «Переполненную комнату», первый сезон антологии о ментальном здоровье. В нем рассказана история первого в истории США человека, оправданного в уголовном суде на основании диагностированного у него диссоциативного расстройства идентичности (ДРИ).

«Комнату» написал Акива Голдсман, оскароносный автор сценария «Игр разума», картины 2001 года о другом психическом расстройстве – параноидной шизофрении, которой страдал нобелевский лауреат Джон Нэш.

Драма с Расселом Кроу была очень успешна и сейчас считается классикой, но после премьеры ее критиковали за неточное изображение болезни. Это довольно иронично, учитывая, что всего годом раньше вышла комедия Питера и Бобби Фаррелли «Я, снова я и Ирэн», которая не только отождествляла шизофрению и ДРИ, но и вообще сделала их предметом двухчасовой буффонады и туалетных шуток.

Национальный альянс США по психическим заболеваниям (NAMI) тогда жестко осудил кинокомпанию 20th Century Fox за безответственность, бестактность и поощрение невежества, особенно на фоне усилий национального минздрава по нормализации ментальных болезней. Особенно «безвкусной и жестокой» назвали промокампанию фильма с плакатами и мерчом, стигматизирующими людей, страдающих от ДРИ (были, например, жевательные конфеты, стилизованные под медицинские препараты). Чтобы нивелировать негативный эффект фильма, NAMI призывала 20th Century Fox интегрировать в пресс-тур фильма пояснения врачей и разговоры с людьми с диагностированным ДРИ. 20th Century Fox отвечала на критику, что «это просто комедия».

*** 

«Я, снова я и Ирэн» о полицейском с раздвоением личности (Джим Керри, тогда уже прославившийся «Маской», «Шоу Трумана» и «Эйсом Вентурой») стал четвертым фильмом братьев Фаррелли. Его и предыдущие объединяют несколько мотивов. Они все построены на утрированно-комической манере актерской игры и юморе ниже пояса, оформлены характерным энергичным саундтреком, а их сюжет развивается вокруг путешествия главных героев.

Кроме того, почти во всех ранних фильмах Фаррелли в эпизодических ролях снимались спортсмены: хоккеист Кэм Нили в «Тупом и еще тупее», бейсболисты Роджер Клеменс и Джонни Дэймон в «Заводиле» и «Бейсбольной лихорадке», игроки в американский футбол Бретт Фарв и Том Брэди во «Все без ума от Мэри» и «Застрял в тебе». В «Я, снова я и Ирэн» появились Нили и его коллега Брендан Шенахан, а также на 10 секунд – Анна Курникова, секс-символ мирового тенниса.

Съемки проходили в Вермонте и частично – родном для режиссеров Род-Айленде с мая по июль 1999-го. Курникова, которой в этом промежутке исполнилось 18, в тот период играла полное турнирное расписание и до конца травяного сезона была в Европе (дошла до четвертых кругов «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» и вернулась в топ-15). Роль менеджера мотеля она, видимо, сыграла по возвращении в США на американскую хардовую серию. По сюжету она на улице отвечает на вопросы полицейских и говорит, что узнала героиню Рене Зеллвегер по фотографии в газете, которую утром принес ее пожилой бойфренд Скутер.

На момент съемок Курникова уже была знаменита, о чем говорил, например, криповый обратный интернет-отсчет до ее возраста сексуального согласия (примерно тогда же такой заводили также для сестер Олсен и Линдси Лохан) и попадание в число 50 красивейших людей планеты по версии журнала People.

К выходу фильма в середине 2000-го Анна так вообще уже побывала первой ракеткой мира в паре и была на пути к дебюту в одиночной топ-10. Премьеру картины Курникова, правда, пропустила, потому что на следующий день представляла в Великобритании теперь знаменитую рекламную кампанию спортивных лифчиков «Скакать должен только мяч».

«Я, снова я и Ирэн» стал коммерческим успехом: при бюджете в $51 млн собрал в мировом прокате $149 млн. Кэрри за свою роль получил несколько номинаций на третьестепенные награды и позднее называл фильм вторым в списке любимых с собственным участием. Критики его энтузиазма не разделили (48% на Rotten Tomatoes, 6.6/10 на IMDb) – как и режиссеры, которые сделали вместе еще семь фильмов и называли «Я, снова я и Ирэн» худшим из всех.

При этом минимум три участника съемочной группы «Я, снова я и Ирэн» позднее получили «Оскары»: Крис Купер и Зеллвегер (дважды) – актерские, Питер Фаррелли – сценаристский и продюсерский за духоподъемную «Зеленую книгу» (тоже про роудтрип, но уже без сортирного юмора).

Анна Курникова через год якобы рассматривалась для роли в 20-м фильме Бондианы (не сыграла), еще через год стала самой сексуальной женщиной планеты по версии сразу двух изданий журнала FHM, а еще через год сыграла последний профессиональный матч.

В игровой фильмографии Курниковой есть еще одна работа – клип Энрике Иглесиаса Escape (2001), с которого началась история их любви.

Курникова была лицом спортивных лифчиков со слоганом «скакать должен только мяч». И учила женщин, как важно беречь грудь

20 лет назад Penthouse опубликовал голую Курникову, а потом оказалось, что это не она. Возможно, это добило журнал

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Фото: pro.imdb.comwhatzup.thebase.inGettyimages.ru/Ezra Shaw

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