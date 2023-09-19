Глаз Народа
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Шарапова говорит, что женщины в теннисе зарабатывают на 80% меньше мужчин. Почему так?

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В этом году US Open праздновал 50-летие равных призовых для мужчин и женщин. Хотя в теннисе, по сравнению с другими видами спорта, дела обстоят сравнительно неплохо, женщины продолжают свою борьбу. Незадолго до Открытого чемпионата США на конференции по гендерному равенству Unmatched в Канаде Мария Шарапова отметила, что только 15-20% женского тура получают столько же, сколько мужчины: «Что насчет остальных 80%? Они даже близко не равны». 

Постер US Open-2023 с портретом Билли Джин Кинг

Сейчас на всех турнирах «Большого шлема» игроки сражаются за равные суммы. Все началось с Билли Джин Кинг – в 1972 году она выиграла US Open и получила $10 тысяч – на 15 тысяч меньше, чем Илие Настасе, победитель мужского турнира.

Уже на церемонии награждения Кинг сказала, что не вернется на US Open, если ситуация не изменится. Воплощать угрозу не пришлось – к 1973-му нашелся спонсор, который покрыл разницу. Им стал производитель дезодорантов Ben. Они услышали, что Кинг сказала про разницу в призовых фразу «It stinks» – которая буквально переводится как «это воняет», но в переносном смысле значит «это отстой».

Но другие турниры «Большого шлема» не торопились платить теннисистам и теннисисткам одинаково. О гендерном вопросе забыли почти на 30 лет: Australian Open уравнял призовые только в 2001-м, «Ролан Гаррос» – в 2006-м, а «Уимблдон» – в 2007-м.

Сейчас равные призовые есть еще и на некоторых совместных тысячниках, где женщины и мужчины играют одновременно. Речь об Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде. Правда, владелец испанского турнира Ион Цириак с одинаковыми призовыми не согласен: «Возможно, стоит заплатить четверке лучших теннисисток, начиная с полуфинала и финала, столько же, сколько и мужчинам. Но, может быть, остальные не так интересны, чтобы платить им те же деньги».

Трибуны на матче Наоми Осаки в Мадриде-2021

При этом в 2023-м разрыв призовых пулов на таких же совместных тысячниках в Канаде и Цинциннати составлял по 3,8 млн долларов. А в Риме теннисисткам не доплатили еще больше – 4,6 млн. 

ATP зарабатывает больше WTA, поэтому может платить своим игрокам лучше

В 2022-м теннисисты в среднем заработали на 75% больше теннисисток. А разница в призовых фондах существует на всех уровнях. Например, на турнирах 250 она почти трехкратная – в ATP минимальный фонд составляет $643 тысячи, а в WTA – всего 259 тысяч.

В 2016-м The New York Times посчитала, что теннисистки топ-100 зарабатывали 80 центов на каждый доллар, заработанный мужчинами того же уровня. А для менее рейтинговых женщин ситуация еще хуже – потому что они просто не проходят отбор на турнира с уравненными призовыми.

Коко Гауфф с Билли Джин Кинг и чемпионским кубком US Open

Проблема неравных призовых начинается с того, что мужским и женским турами управляют разные ассоциации. И они выставляют организаторам турниров разные требования по объему призовых, которые те обязаны обеспечить. А в некоторых случаях и доплачивают, чтобы фонды соответствовали необходимому минимуму.

Чтобы привлекать организаторов и убеждать их в необходимости увеличения призовых, турам необходимо показывать, что теннис – прибыльное предприятие. У ATP для этого есть отличный инструмент – ATP Media, которая занимается продажей телевизионных и других прав. Даже в ковидные годы эта организация была прибыльной и получала миллионы долларов, которые можно распределять между турнирами.

В целом в финансовом плане у ATP все отлично – последние годы компания стабильно получает прибыль, которую может тратить на развитие.

В WTA ситуация противоположная. Проблемы начались после того, как в 2010-м они лишились титульного партнера Sony Ericsson, который до этого в течение шести лет платил им по $14,7 млн в год.

После этого WTA сменили бизнес-модель – решили просто набрать много разных спонсоров. Но на фоне кризисов у тура возникают серьезные финансовые проблемы. Например, 2022-й WTA закончила с дефицитом бюджета. 

Сильно повлиял отказ сотрудничать с Китаем после заявлений Пэн Шуай в 2021-м, когда Китай начал снимать ковидные ограничения. Тогда появлялась информация, что уход из Китая – экзистенциальная угроза для организации.

Чтобы как-то исправить финансовое положение, нашли титульного спонсора – американскую медицинскую компанию Hologic. Еще заключили контракт на 150 миллионов долларов с CVC, бывшими владельцами «Формулы-1». Независимость тур не потерял, но продал 20% и был обязан отдать два из восьми мест в новом совете организации. Большая часть денег как раз пойдет на увеличение призовых. 

Сейчас WTA планирует уравнять доходы на всех турнирах категории 1000 (их станет 10) и 500 к 2033 году. В первую очередь (до 2027-го) они займутся совмещенными двухнедельными тысячниками и пятисотниками. Но пока не очень понятно, где на это возьмут деньги – ведь планируется, что недостающие суммы организаторам будет выплачивать как раз WTA. 

Чтобы добиться равенства, нужно тотально изменить подход

«Мужской теннис интереснее женского, значит разница в зарплате имеет смысл», – так чаще всего оправдывают неравные призовые. На руку играют, например, цены на билеты или телерейтинги матчей. На женский финал US Open-2023 можно было попасть за $243, на мужской — за $641. Насчет трансляций владелец турнира в Мадриде говорил, что женские матчи не приносят ему столько же денег, сколько и мужские — значит, и платить им нужно по-разному. 

Но рейтинги сильно зависят от продвижения, а WTA, по сравнению с ATP, делают очень мало. После мужского финала тысячника в Цинциннати в этом году меньше чем за сутки Tennis TV (ATP Media) выгрузил на YouTube почти 80 минут видеоконтента – хайлайты, пресс-конференции, церемонии награждения. Суммарно все видео собрали почти 6,5 миллионов зрителей. В честь женского финала и первой победы Коко Гауфф на тысячнике на канале WTA появилось два видео по 5 минут. У них меньше 270 тысяч просмотров. 

Мужской тур сильно вкладывается в продвижение — и у него есть на это деньги. Сначала совладельцами ATP Media, помимо самого тура, были 9 «Мастерсов», а теперь ими стали еще и все турниры категорий 250 и 500 – это еще 44 инвестора. В WTA Media ситуация хуже – им владеют лишь WTA и спортивный стриминговый сервис DAZN. 

Организаторы турниров и сами способствуют укреплению стереотипа о меньшем интересе к женскому теннису. На тысячнике в Мадриде-2023 после женского парного финала никому из участниц не дали выступить с речью – а вот у мужчин такая возможность была. В 2022 году на «Ролан Гаррос» мужчины сыграли девять матчей в более посещаемую вечернюю сессию, женщины – одну. 

Директор турнира Амели Моресмо оправдывалась тем, что мужские матчи «более привлекательны» – но к тому моменту, например, у Иги Швентек была победная серия из 32 матчей подряд (в итоге она выиграла 37). Дискриминация внутри работает против популярности теннисисток среди болельщиков – если даже теннисный тур не считает женщин интересными, то вряд ли зрители начнут думать иначе. Получается замкнутый круг.

Новак Джокович в 2016-м тоже говорил, что женщинам платят меньше, потому что они непопулярны: правда, сейчас он кардинально поменял свою позицию. В 2020-м серб стал соорганизатором Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которая сделала одним из своих принципов продвижение равенства полов, в том числе и вне кортов. После этого Джокович заявлял, что «равные призовые – всего лишь один из столпов равенства». К слову, в исполнительном комитете PTPA сейчас поровну мужчин и женщин – из теннисисток туда входят Паола Бадоса, Онс Жабер, Сайсай Чжэн и Бетани Маттек-Сандс.

Стефанос Циципас и вовсе утверждал, что раз женщинам платят как мужчинам, то пусть на «Больших шлемах» они тоже играют до пяти сетов. Но у теннисистов не почасовая оплата, иначе призовые должны были бы высчитываться из времени, проведенного на корте – хотя, вероятно, тогда бы игроки специально затягивали матчи. Именно из-за желания сократить длительность встреч на турнирах «Большого шлема» ввели тай-брейки в решающих сетах вместо старой системы игры до разрыва в два гейма. Да и мужской теннис тоже бывает быстрым – например, Даниил Медведев однажды сыграл свою подачу за 29 секунд. В целом на турнирах, где сейчас есть разрывы по оплате, и женщины и мужчины одинаково играют до двух победных сетов.

Сейчас думают об объединении мужского и женского тура – боятся, что в один момент теннисом полностью завладеет Саудовская Аравия. Руководители ATP и WTA встретятся в конце сентября, чтобы обсудить этот вопрос – но тогда уже не получится говорить, что призовые зависят от спонсоров. Мужчинам придется делить призовой пул с женщинами.

Революция в мужском теннисе – игрокам гарантируют заработок до $300к. Этого хватит на жизнь? И что с женщинами?

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Фото: соцсети Шараповой; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Clive Mason, Elsa

6 комментариев

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Сергей48
Чей теннис зрелищнее, за тот и платят больше! Соответственно и у организаторов доходы из за этого больше?!) Как то так)
+1
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+1
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KMR
Матчи мужчин смотрят и женщины и мужчины. А вот нынешних женщин смотреть тяжко.
То ли было дело раньше - Курникова,Кириленко, Хингис,Иванович,...
А сейчас Соболенко, Халеп,Осака,Ига,Жабер и тд.
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MrManchester
Правда, владелец испанского турнира Ион Цириак с одинаковыми призовыми не согласен
>Уже два года не владелец
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Алексей Агеев
Ответ KMR
Матчи мужчин смотрят и женщины и мужчины. А вот нынешних женщин смотреть тяжко. То ли было дело раньше - Курникова,Кириленко, Хингис,Иванович,... А сейчас Соболенко, Халеп,Осака,Ига,Жабер и тд.
Ну так во времена Хингис и Иванович им все равно платили меньше )
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MrManchester
Ответ MrManchester
Правда, владелец испанского турнира Ион Цириак с одинаковыми призовыми не согласен >Уже два года не владелец
А разница в призовых фондах существует на всех уровнях. Например, на турнирах 250 она почти трехкратная – в ATP минимальный фонд составляет $643 тысячи, а в WTA – всего 259 тысяч.
> 643/259=2.5. То есть РАЗНИЦА в полтора раза (не три раза)
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