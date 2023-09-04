Энтомологическое чудо.

Во время матча мы могли любоваться не только игрой Даниила Медведева и Новака Джоковича, но и вот кем.

Да, эта бабочка оказалась на корте имени Артура Эша. И долго выбирала лучшее место.

Сначала вот вцепилась в козырек кепки этого болельщика. Ее совсем не смущали ни люди вокруг, ни что человек двигается.

Она смотрела теннис.

Это середина первого сета, а к началу второго бабочка переместилась в первый ряд. Место категории «очень вип», ближе и лучше точка только у судьи на вышке.

К развязке второй партии ей захотелось еще более эффектных планов. Бабочка порхала прямо над кортом, особенно на тай-брейке.

Правда, переборщила: из-за нее Даниилу Медведеву пришлось переждать пару секунд перед подачей. Той самой, после которой он невынужденной ошибкой обидно проиграл второй сет.

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Это включение Sports.ru энтомологического было бы неполным без деталей.

Мы с вами видели Papilio polyxenes – парусник поликсена, представителя вида черно-желтых бабочек, распространенного в Северной Америке.

В магазине «Бабочкин дом» такую можно купить за 750 рублей (но вряд ли вам это нужно).

Кстати, эта бабочка – символ штата Оклахома. А Нью-Йорк, где играют US Open, в этом списке выделяется, его тотемное насекомое – божья коровка с девятью точками.

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У бабочек на теннисных кортах разные судьбы. Например, однажды Рафаэль Надаль на «Уимблдоне» очень мило спасал одну особу и не давал продолжить игру, пока не переместил ее в безопасное место. А Энди Маррей как раз тут на US Open-2016 отмахивался от бабочки ракеткой, несколько раз попал по ней, и оператор поймал потом кадр с травмированным насекомым – но другого вида.

Бабочка на финале US Open, судя по всему, не пострадала.

Фото: East News/Millard H. Sharp