Обыграв в русском четвертьфинале US Open Андрея Рублева 6:4, 6:3, 6:4, Даниил Медведев вышел в седьмой полуфинал на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он обошел Евгения Кафельникова и сравнялся с Маратом Сафиным. При этом Медведев играет в профессионалах девятый год, тогда как Кафельников провел в них 11 лет, а Сафин – 12.

В чем еще 27-летний Медведев уже превзошел легендарных соотечественников?

● По финалам «Больших шлемов» Медведев тоже уже обошел Кафельникова (3) и равен с Сафиным – у них их по 4.

● По победам на своем любимом харде (на всех профессиональных уровнях) Медведев опережает обоих и в абсолютных значениях – у него их 332, у Кафельникова и Сафина меньше 300, – и по проценту: 73,7% у Даниила против 67,3% у Кафельникова и 60,6% у Сафина.

● Выигранных матчей на траве у Медведева тоже уже больше всех: 50 против 46 у Кафельникова и 26 у Сафина.

● 9 «Мастерс»-финалов Медведева лучше, чем 8 у Сафина и 5 у Кафельникова. В них Даниил выиграл 6 титулов против 5 у Марата и 0 у Евгения.

● В двух финалах итогового турнира ATP Медведев взял 1 титул. У Сафина и Кафельникова на двоих 1 финал.

● В качестве первой ракетки мира Медведев провел 16 недель, что больше, чем Сафин (9) и Кафельников (6) вместе взятые.

● Медведев по состоянию на начало US Open заработал в туре больше 32 миллионов долларов призовых. У Кафельникова эта цифра составляет 24 миллиона, у Сафина – 14 миллионов.

Конечно, не будем забывать, что по важнейшим карьерным показателям: титулам на уровне ATP, титулам на «Шлемах» и общему количеству выигранных матчей, – Медведев в этой тройке пока последний. Кроме того, в Международный зал теннисной славы, куда введены и Сафин, и Кафельников, принимают минимум с двумя «Шлемами».

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Paul Kane; instagram.com/medwed33