Энди Роддик – чемпион US Open-2003 и финалист-2006. Еще у него есть 31 другой кубок и 19 других призов за финалы. Но дома он их не хранит.

«Я посчитал, что мне это не нужно. Те, кто приходят к нам домой, вроде как и так знают, чего я добился», – объяснял американец в интервью GQ.

Поэтому тарелку, полученную за финал US Open, Роддик превратил в подставку для напитков. Сейчас она лежит у него дома на журнальном столике, и на ней даже остались пятна в форме колец от стаканов.

Хотя вообще-то это тарелка от Tiffany & Co., которая с 1987 года обеспечивает US Open наградами. В этом году компания и Ассоциация тенниса США (USTA) объявили о переподписании контракта.

И изготовление трофеев US Open – это целое приключение.

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Как и на остальных «Больших шлемах», основной трофей выносится лишь на церемонию награждения. После этого он отправляется в Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг, где и проходит US Open. Победителям же достаются лишь копии – правда, в отличие от остальных турниров «Большого шлема» они полноразмерные, а не 3/4.

Поэтому одиночникам достаются почти полуметровые кубки в 4,5 килограмма из серебра 925 пробы.

Трофеи в парном разряде отличаются – это чаши диаметром 33 см. Делают их из того же серебра, но весят они меньше одиночного – всего 2,5 кг.

Кубки победителей делают вручную недалеко от Нью-Йорка, в городе Камберленд (штат Нью-Джерси). На изготовление трофеев для победителей в одиночном разряде уходит около 60 рабочих часов, растянутых на 4,5 месяца, а для парников – целых полгода.

Чашу кубка не отливают из серебра, все немного интереснее. Начинают всегда с литья ровного листа, который затем укладывают на токарный станок и придают форму чаши при помощи процесса, который называется ротационная вытяжка. По сути, этот лист натягивают на заранее созданную форму. В общих чертах это выглядит примерно так.

После этого этапа заготовка будущего трофея попадает на стол мастера по обработке–- тот уже делает ровную основу и изготавливает дополнительные детали. Потом кубок собирают по схеме – ручки, подставка, крышка.

На трофее обязательно должны появиться гравировки – для этого его передают следующему мастеру, который вырезает все необходимые надписи.

В самом конце кубок обязательно полируют – конечно, снова в новом отделе, который специализируется только на этом.

Цена реплик не раскрывается, но в 2019-м копия Бориса Беккера за победу 1989 года ушла с аукциона более чем за 150 тысяч фунтов.

Между оригиналом и репликой есть одно существенное различие – и оно касается истории. На оригинальном трофее, хранящемся у USTA, сзади зафиксированы имена тех, кто выигрывал турнир раньше, тогда как на копии есть только полное название организатора, турнира и имя победителя.

«Я бы хотел, чтобы на трофее-копии US Open были выгравированы имена всех предыдущих победителей», – говорил Роджер Федерер в 2015-м.

Кстати, в этом году гравировки новых чемпионов на копиях кубков одиночников нанесут сразу после финала, так что победители US Open тут же смогут их забрать. Раньше имена победителей появлялись уже после турнира, а трофеи доставлялись им домой.

В этом году американский мейджор празднует 50-летие равенства призовых. US Open был родоначальником системы, при которой нет разрыва между женскими и мужскими суммами. В честь юбилея Tiffany & Co. представит еще два кубка – их вручат в вечер женского финала двум женщинам-первопроходицам в сфере равенства.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Mike Stobe, Matthew Stockman; instagram.com/usopen; tiffany.com