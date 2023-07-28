Перспективные и коммерчески привлекательные молодые теннисистки неизбежно проходят этап «новой Шараповой». Так называли Эжени Бушар, Донну Векич, Паулу Бадосу, Кэти Болтер. Сейчас по графику Марии Шараповой ведут Мирру Андрееву, и в чем-то 15-летняя Андреева даже идет с опережением.

Шарапова стала последней суперзвездой эпохи, в которую никого не удивляла победа на «Шлеме» до совершеннолетия.

Взяла первый взрослый титул в 15 и не смущалась из-за вопросов про США и громкий стон на корте

Играть взрослые турниры Шарапова начала в 14 лет, но первым ярким годом ее профессиональной карьеры стал 2002-й.

Сезон начался с успешного юниорского Australian Open. На тот момент Шарапова стала самой молодой финалисткой турнира. Спустя много лет она призналась в автобиографии, что этот матч был для нее принципиальным: соперница Барбора Стрыцова встречалась с Филиппом Петцшнером, в которого Мария тоже была влюблена. Но дополнительная мотивация не помогла, и Шарапова проиграла с баранкой.

В марте Шарапова дебютировала в WTA-туре, получив wild card в Индиан-Уэллс. Она прошла первый круг и попала на легендарную Монику Селеш, стоявшую тогда девятой. Матч продлился 59 минут: на старте Селеш ушла с двух брейк-пойнтов и взяла семь геймов подряд. Экс-первая ракетка мира победила 6:0, 6:2. После матча Селеш сказала, что Шарапова напоминает ее в юности, а разгромный счет прокомментировала по-чемпионски: «Она играла великолепно. Я видела ее матч и знала, что она будет сложной соперницей. У нее впереди фантастическое будущее».

На юниорском Australian Open-2002

Шарапова, несмотря на поражение, в интервью пообещала запомнить этот матч на всю жизнь и вспомнила историю из прошлого: «Когда мне было шесть лет, все говорили о Монике. Тогда я сказала бабушке: «Однажды я стану ею». Позже, отвечая на вопрос о примере для подражания, Шарапова объяснила, на что обращала внимание в детстве: «Мне нравилось смотреть на кого-то по телевизору, видеть хорошую игру, работу ног, еще что-то. Но это лишь небольшие детали. У меня никогда не было кумира».

В апреле-2002 Шарапова поехала в Японию: сначала дошла до финала юниорского турнира, а через неделю выиграла первый взрослый титул – 10-тысячник, во время которого ей исполнилось 15. Летом Шарапова успешно дебютировала на траве юниорскими финалами в Рохэмптоне и на «Уимблдоне» (оба проиграла Вере Душевиной).

До конца года она выиграла еще два взрослых турнира ITF. В итоге Шарапова, у которой в начале года вообще не было очков WTA, закончила сезон в топ-200.

2003-й стал началом большого прорыва. Шарапова впервые выступила на взрослых «Шлемах», пробившись через квалификацию на Australian Open и «Ролан Гаррос». В июне она дошла до полуфинала в Бирмингеме, в двух сетах разобравшись и с соперницами по квалификации, и с пятой сеяной Натали Деши. Закамбэчив в четвертьфинале против Елены Дементьевой, Шарапова обеспечила себе место в топ-100.

На «Уимблдоне» пришли первые победы в основной сетке «Шлемов». Журналисты охотно пользовались возможностью больше узнать о 16-летней теннисистке, поэтому на послематчевых пресс-конференциях ее расспрашивали много и на все возможные темы: от работы с тренером Робертом Лэнсдорпом до новой книжки о Гарри Поттере. После выхода во второй круг Шарапову спросили про амбиции, и она сразу сказала, что хочет быть №1.

Попадались не самые простые вопросы, но повторенные несколько раз они из неудобных превращались в дежурные. Журналисты пытались выяснить, кем считает себя Шарапова: россиянкой или американкой. Однажды даже спросили, хочет ли она однажды получить гражданство США. Еще в топе популярных были вопросы про сравнение с Курниковой и критику из-за громкого стона на корте.

Шарапова отвечала уверенно и даже дерзко, понемногу формируя свой расслабленно-ироничный и в то же время сдержанно-сосредоточенный стиль общения с прессой. Приходилось повторять, что в душе она по-прежнему россиянка, что остается собой и не собирается занимать ничье место, а о стонах и критике не задумывается, Впрочем, во время одного матча в Бирмингеме ее попросили не стонать так громко, но это сложно, потому что она «делала так всю жизнь».

На дебютном взрослом «Уимблдоне» Шарапова добралась до четвертого круга, но во время американской серии повторить успех не смогла, за три турнира выиграв всего три матча.

С первым одиночным трофеем уровня WTA осенью-2003

Зато конец первого полного сезона в карьере получился очень удачным. На сентябрьском турнире в Токио Шарапова сделала дубль, выиграв первый титул WTA и в одиночке, и в паре (с Тамарин Танасугарн), а через месяц взяла еще по титулу в обоих разрядах. Год она закончила в паре строчек от топ-30 и попала в посев Australian Open.

Выиграла до 18 семь турниров WTA и пожертвовала приз за итоговый на помощь пострадавшим в Беслане

В 2004-м Шарапова, по ее собственным словам, не ставила конкретных целей. «Каждый день ты хочешь быть №1, и для меня это главное. Когда я тренируюсь или играю, я всегда хочу побеждать, а это не совсем цель. Я просто хочу выступать и быть счастливой и здоровой», – сказала Шарапова в Мельбурне.

Выход в третий круг «Шлема» позволил ей подняться в тридцатку, а стабильные выступления на весенних турнирах – еще выше. На «Ролан Гаррос» Шарапова приехала 20-й ракеткой мира. «Правило Каприати», ограничивающее количество турниров для теннисисток младше 18, взлету не мешало, потому что Шарапова по максимуму использовала полученные возможности.

С призом новичку года WTA по итогам сезона-2003

К травяному сезону-2004 Шарапова подошла довольно опытным игроком, и турнир в Бирмингеме это только подтвердил. Она снова сделала дубль – в паре победила вместе с Марией Кириленко, с которой общалась ближе всего из российских теннисисток. Титулы в паре Шарапова больше не выигрывала, но и цели такой не ставила.

Из Бирмингема Шарапова поехала на «Уимблдон». Это выступление в памяти навсегда: три разгрома, полуфинальный камбэк мечты против Линдсей Дэвенпорт и громкая победа над Сереной. Объятия Марии с отцом, попытка дозвониться маме, «Я больше никогда не проиграю этой сучке», сказанное Сереной после турнира.

Победа на «Шлеме» запустила сумасшедшую «Марияманию». Перед «Уимблдоном» у Шараповой было только два контракта: c Nike и производителем ракеток Prince. Не из-за отсутствия других предложений: агент Макс Айзенбад с оглядкой на будущее оптимизировал коммерческую активность. Он создавал образ победительницы и помогал оставить в прошлом параллели с Курниковой, которые любила пресса. И действительно, всего в 17 лет Шарапова дебютировала в топ-10 и стала глобальным брендом и на корте, и за его пределами.

Приоритеты Шараповой вопросов не вызывали: «Когда у меня есть пять дней отдыха, и я участвую в съемках или делаю что-то для спонсоров, я очень хочу вернуться на корт, потому что там я понимаю, что это моя работа, и я люблю ее делать».

На US Open-2004 с траурной лентой по жертвам Беслана

Успехи на траве она подкрепила, взяв два подряд титула в Азии и дойдя до финала в Цюрихе. В финале итогового Шарапова снова обыграла Серену – успех, о котором иногда незаслуженно забывают, считая «Уимблдон» единственной победой россиянки в их личке.

В том матче Шарапова дважды невероятно вернулась в игру: сначала взяла пять геймов подряд, уступая 4:6, 1:2 с брейком, потом – шесть геймов подряд при счете 0:4 в решающем. Серену беспокоила травма мышц живота, и Шарапова пользовалась тем, что соперница не могла подавать в полную силу.

На церемонии награждения Шарапова срывалась на смех, но, казалось, что она с трудом сдерживает слезы, потому что закончился не только этот безумный матч, но и безумный год. В речи она объявила, что пожертвует деньги от продажи призового Porsche пострадавшим во время теракта в школе в Беслане. В итоге получилось 56 тысяч долларов.

В начале следующего сезона Шарапову спросили, доказывает ли победа на «Уимблдоне», что она в топе надолго. «Мне никогда не нужно было ничего доказывать. Я всегда играла в теннис, потому что мне нравилось, – сказала Шарапова. – Я никогда не думала, что мне нужно доказывать миру или себе, что я хороший игрок. Я знала, что я очень талантлива. Но мне всего 17 лет. Конечно, многие ожидали от меня хороших результатов, но в 17 лет невозможно выиграть все турниры, в которых участвуешь. Думаю, люди не осознают, что мне всего 17».

В апреле 2005-го Шараповой исполнилось 18, а значит «правило Каприати» больше не действовало. Но на тот момент Мария уже была второй ракеткой мира, чемпионкой семи турниров WTA и коммерчески успешной суперзвездой. А в августе исполнила мечту и стала первой.

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Фото: Gettyimages.ru/Warren Little, Clive Brunskill (2, 3, 4, 8), Harry How, Koichi Kamoshida, Matthew Stockman, A. Messerschmidt, Lisa Blumenfeld, Mike Hewitt