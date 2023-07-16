8 комментариев

«Он отнял у меня два «Шлема», – сказал по ходу «Уимблдона» Новак Джокович на вопрос о Стэне Вавринке, которому дважды проиграл в финалах важнейших турниров. После «Уимблдона» список таких игроков у Джоковича пополнился – еще одним стал феноменальный Карлос Алькарас, обыгравший серба в почти пятичасовом финале.

20-летний Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом «Уимблдона» не из Большой четверки, а также прервал 34-матчевую победную серию Джоковича на траве и 27-матчевую – на «Больших шлемах». Под конец финала в трансляции показали таймер, отсчитывающий годы, месяцы, дни, часы, минуты и секунды с последнего поражения Джоковича на Центральном корте «Уимблдона». Его он потерпел 10 лет назад в финале против Энди Маррея (который сегодня был на трибуне).

Роджер Федерер: отнял 1 «Шлем» (US Open-2007)

Джокович играл с Федерером 50 раз, в том числе 17 на «Шлемах». И там, и там он ведет, а в финалах «Шлемов» так вообще проиграл швейцарцу всего однажды за пять встреч, в своем первом на US Open-2007. Федерер тогда взял 12-й из 20 своих «Шлемов».

Рафаэль Надаль: отнял 5 «Шлемов» (US Open-2010 и 2013, «Ролан Гаррос»-2012, 2014, 2020)

Джокович проигрывал финалы «Шлемов» Надалю чаще всех – по большей части на «Ролан Гаррос», где у них была самая ожесточенная борьба (серб нанес испанцу два из трех его поражений в Париже, но ни одно из них не в финале).

По личным встречам в финалах «Шлемов» Надаль ведет 5-4.

Энди Маррей: отнял 2 «Шлема» (US Open-2012, «Уимблдон»-2013)

«Шлемы», в финалах которых встречались Джокович и Маррей, они разделили: на «Ролан Гаррос» и Australian Open (четырежды) побеждал только Джокович, а на US Open и «Уимблдоне» – Маррей. Два из трех своих «Шлемов» британец выиграл у серба.

Стэн Вавринка: отнял 2 «Шлема» («Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016)

Вавринка провел в элите сравнительно недолго, но успел взять от жизни все: из трех своих «Шлемов» он один взял в финале у Надаля и два – у Джоковича. Забыть те матчи невозможно.

Даниил Медведев: отнял 1 «Шлем» (US Open-2021)

На US Open-2021 Джокович шел за календарным «Шлемом» – с 1969 года его не собирал никто. Не собрал и Новак – его в последнем матче остановил вдохновенный Даниил Медведев. Новак не справился с эмоциями и плакал прямо по ходу матча, а Даниил отпраздновал победу отсылкой к FIFA.

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Фото: Gettyimages.ru/Chris McGrath, Al Bello, Clive Brunskill, Julian Finney, Alex Trautwig, Anja Niedringhaus, Alex Goodlett; John Patrick Fletcher/Global Look Press