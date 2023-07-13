14 комментариев

Маркета Вондроушова – очень мощная теннисистка. В юниорском туре она дебютировала в 13 лет и выиграла первый же турнир (в обоих разрядах).

Первый титул WTA Вондроушова выиграла в 17 на втором турнире, в основе которого сыграла. В 19 она несеяной дошла до финала «Ролан Гаррос», в 22 – Олимпиады.

Сейчас Вондроушовой 24, и, обыграв в четверг Элину Свитолину 6:3, 6:3, она вернулась в финал «Большого шлема» – в этот раз на «Уимблдоне».

Причина такой разрозненности успехов Вондроушовой – травмы. В 2016-м, только выиграв первый матч на уровне WTA, она пропустила полгода из-за повреждения локтя. За последние три года из-за разных травм запястья Маркета перенесла две операции. После последней она вернулась в конце прошлого сезона – сначала на турниры ITF – и в начале этого на вопрос о своем перманентном состоянии возвращения говорила: «Да я уже попривыкла».

Зато за счет этих частых и затяжных перерывов хорошо прослеживается эволюция татуировок Вондроушовой – кажется, каждого нового большого результата она добивается со все более забитыми руками.

На этой неделе Вондроушова рассказывала BBC, что первую татуировку сделала на 16-летие.

«А дальше мне хотелось еще и еще. Сейчас я уже считаю это искусством и ценю людей, которые этим занимаются. У меня есть три-четыре тату-мастера, к которым я хожу постоянно. Они в основном из Праги и почти все девушки».

Татуировка, появившаяся на руке Вондроушовой после ее первого длинного больничного, – no rain no flowers, «без дождя не будет цветов» – напоминание, что трудности закаляют:

«Трудно хорошо играть, когда у тебя травма и ничего не получается. Мне было очень тяжело, я не могла показывать свой лучший теннис».

Осенью на предплечье у Вондроушовой заметили свуш – логотип ее технического спонсора Nike. Когда в начале сезона Nike с ней сотрудничество не продлил, это показалось очень опрометчивым решением. Но при ближайшем рассмотрении свуш обернулся полувенком.

Некоторые татуировки Вондроушовой – парные с ее младшей сестрой Джулией, а на вопрос, набьет ли она что-то лично свое в честь уимблдонского выступления (обыграла четырех сеяных соперниц, включая №4 Джессику Пегулу) она со смешком сказала:

«Посмотрим. Мне всегда тут очень нравилось, но результата раньше не было – дальше второго круга не проходила. Теперь исправилась».

А это было еще до того, как она вышла в финал.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan, Clive Brunskill, Justin Setterfield, Mark Brake, Harry How, Francois Nel, Jack Thomas, Al Bello, Matthew Stockman; facebook.com/czechtennis.stars; twitter.com/NoBSRussian