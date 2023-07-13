Готовимся к матчу

В полуфинале «Уимблдона» вторая ракетка мира Арина Соболенко встретится с Онс Жабер.

Для Соболенко это очень важный матч – если она победит, то станет первой ракеткой мира, сместив Игу Швентек.

В личных встречах с Жабер она ведет 3:1 и выиграла последние три матча, включая их встречу на «Уимблдоне» в 2021 году. Но Онс уже сказала: «Думаю, для меня ситуация будет похожей на матч с Рыбакиной. Я постараюсь оставаться сосредоточенной и использовать каждый шанс. Арина эмоциональнее Елены – это может быть хорошо или плохо. Посмотрим. Я подготовлюсь и постараюсь взять реванш за матч два года назад».

А в матче с Рыбакиной Жабер была великолепна – второй и третий сеты были, возможно, лучшими в ее карьере.

Но и Соболенко на «Уимблдоне» блистает. И понимает, какая ей предстоит задача: «Она прекрасно чувствует мяч. И на траве ее подрезки и укороченные работают особенно хорошо. Психологически она очень сильна. Она пишет историю. По-моему, для нее это главная мотивация. Поэтому она так хорошо выступает в этом сезоне – особенно на «Уимблдоне». С ней очень сложно бороться».

Должен быть огонь.