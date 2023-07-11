29 комментариев

Глаз Народа
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Родила 9 месяцев назад – и вышла в полуфинал «Уимблдона». Свитолина полностью обновилась и стала лучше

Элина Свитолина Элина Свитолина
Рамон Слюйтер
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Теннис Теннис

За 12 первых лет карьеры Элина Свитолина сыграла 39 турниров «Большого шлема». На них она восемь раз – то есть примерно раз в полтора года – доходила до четвертьфинала и дважды – раз в шесть лет – до полуфинала.

В этом году – точнее за последние полтора месяца – Свитолина провела два «Шлема». На «Ролан Гаррос» она сыграла в четвертьфинале, а на «Уимблдоне» сыграет как минимум в полуфинале.

Между двумя этими сериями прошло чуть менее полутора лет, основную часть которых Свитолина не играла не то что «Шлемы», а просто в теннис.

***

Элина Свитолина стала профессионалом в 16 лет в 2010-м, выиграла первый титул в 2013-м, дебютировала в топ-10 в 2017-м. В 2018-м она выиграла итоговый турнир WTA и очень гордилась тем, что сделала это назло хейтерам, в 2021-м – олимпийскую бронзу для Украины. Вскоре после Игр она взяла 16-й титул WTA, а потом в результатах наступил спад.

Весной-2022 Свитолина и ее муж Гаэль Монфис, экс-шестая ракетка мира, объявили, что ждут первенца. Дочь Скай родилась в октябре, и вскоре Свитолина возобновила тренировки (сначала в зале) – завершать карьеру на беременности она никогда не собиралась.

Свитолина наняла Рамона Слюйтера – бывшего игрока топ-50 и бывшего тренера экс-четвертой ракетки мира Кики Бертенс. Они начали работать на корте в январе и два месяца тренировались на грунте к возвращению в тур в апреле. Элина вернулась в начале месяца на турнире в Чарлстоне, когда Скай было пять месяцев.

Возвращение Свитолиной не стало успехом моментально – на трех первых турнирах WTA она не выиграла ни матча, и было заметно, что на корте ей пока некомфортно. Но потом, видимо, что-то кликнуло, и ощущения вернулись: в конце мая накануне «Ролан Гаррос» Элина выиграла первый турнир WTA как мама (Серене Уильямс потребовалось для этого два года, Виктории Азаренко – три), а потом на французском «Шлеме» повторила свой лучший результат.

По пути в четвертьфинал в Париже Свитолина обыграла теннисистку топ-10 Дарью Касаткину и отличилась обновленной, более агрессивной игрой. Еще она запомнилась обновленным взглядом на теннис: новые заботы и ответственность, связанные с материнством и работой ее благотворительного фонда, будто придали равновесия и ясности мысли, которых иногда не хватает топ-игрокам, зацикленным на теннисных целях.

После успешного «Ролан Гаррос» повторить результат на «Уимблдоне» обычно сложно и более наигранным и беззаботным теннисистам – и казалось, Свитолиной в этом году это тоже не удастся; на предуимблдонском турнире в Бирмингеме она сразу проиграла, а в Лондоне сетка у нее была суровая. Но в двух первых кругах Свитолина превозмогла Винус Уильямс и Элизу Мертенс, а в третьем – вернувшуюся в форму Софию Кенин.

Матч с Викторией Азаренко в 1/8 финала, из-за которого Свитолина пропустила концерт Гарри Стайлза в Вене, по качеству и особенно накалу стал одним из лучших на турнире: украинка почти за три часа победила 11:9 на чемпионском тай-брейке, впервые после пяти поражений обыграла белоруску и в интервью на корте сквозь слезы сказала, что думала о своей стране.

Еще она назвала ту победу самым счастливым моментом жизни после рождения Скай.

Стайлз после этого в инстаграме пригласил Свитолину на любой из своих более поздних концертов. В среду в Барселону она тоже не попадает, потому что во вторник прервала 14-матчевую победную серию первой ракетки мира Иги Швентек – 7:5, 6:7, 6:2.

Свитолина стала третьей обладательницей wild card в полуфинале «Уимблдона» и третьей теннисисткой, на одном «Шлеме» обыгравшей четырех шлемовых чемпионок (Винус Уильямс, Кенин, Азаренко, Швентек). Две предыдущие – Серена и Жюстин Энен – те турниры выиграли.

После матча Свитолина сказала, что в честь полуфинала выпьет пива, а играть ей теперь с финалисткой «Ролан Гаррос»-2019 Маркетой Вондроушовой, тоже переживающей возрождение.

Если Свитолина победит, пропустит и субботний концерт Стайлза в Мадриде.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Clive Mason, Julian Finney/Getty Images); instagram.com/elisvitolina/

29 комментариев

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ДудьСдулся
Свитолиной--респект!
Монфис мужественно остался с ребёнком, он тоже творец этих побед.
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Александр Митраков
Ответ ФиладельфияЮнион
Почему украинки так любят негров и всяких арабов?
Почему тебя никто не любит?
+7
-2
+5
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D-eisler@yandex.ru
За Рыбакину !
+8
-4
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ZWer66
Ответ roma.atyakshev
Спортс в своих симпатиях вообще не палится, поддерживая нaцистскyю чернильницу
Дядь. У тебя когнитивный диссонанс
+5
-1
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IrbIS
К Р А С У Н Я
🇺🇦
+15
-12
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Normic
Элинка лучшая!!! Гордимся!!!
+1
0
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udod
Ответ ФиладельфияЮнион
Почему украинки так любят негров и всяких арабов?
спроси у Саида Халили, у Виктора и Катерины Кейру, у Эмилии Турей
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ДудьСдулся
Ответ ДжоНов
Задрала левую штану, там у неё трезуб набит?
Вбейте в гугл : свитолина татуировка, и увидите...
Спойлер --не трезуб
+4
-3
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den_is_ tru_nov
Ответ гермес 1989
Уродская тату, ну и плюс руку нашей Азе не пожала. Тьфу на этих хрю)
Но Свитолина на пресс-конференции поблагодарила Азаренка за матч и её поддержку Украины, сказала что с уважением к Виктории.
А публично руки не жмут, это все понимают спортсмены
+1
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Atsuktuvas
Кто бы мог подумать 9 месяцев назад, что украинка покажет такую мощь ?..
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costa0545
Да, Монфис славно поработал)))
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Gulnara Sadykova
Ответ Lion King
А ребёнок не от Монфиса? Почему он белый?
Монфис переживает?
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ZWer66
Ответ Lion King
А ребёнок не от Монфиса? Почему он белый?
Может у Мони в роду есть белые.
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dimon 2.0
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Ответ ФиладельфияЮнион
Почему украинки так любят негров и всяких арабов?
ты завидуешь что негры и арабы не смотрят в твою сторону ??
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Erika_i
Ответ Славонычч
Скай ____________ а могла бы назвать Оксаной или Лесей --- но нет 🙄
огласите весь список пожалста
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