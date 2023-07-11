29 комментариев

За 12 первых лет карьеры Элина Свитолина сыграла 39 турниров «Большого шлема». На них она восемь раз – то есть примерно раз в полтора года – доходила до четвертьфинала и дважды – раз в шесть лет – до полуфинала.

В этом году – точнее за последние полтора месяца – Свитолина провела два «Шлема». На «Ролан Гаррос» она сыграла в четвертьфинале, а на «Уимблдоне» сыграет как минимум в полуфинале.

Между двумя этими сериями прошло чуть менее полутора лет, основную часть которых Свитолина не играла не то что «Шлемы», а просто в теннис.

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Элина Свитолина стала профессионалом в 16 лет в 2010-м, выиграла первый титул в 2013-м, дебютировала в топ-10 в 2017-м. В 2018-м она выиграла итоговый турнир WTA и очень гордилась тем, что сделала это назло хейтерам, в 2021-м – олимпийскую бронзу для Украины. Вскоре после Игр она взяла 16-й титул WTA, а потом в результатах наступил спад.

Весной-2022 Свитолина и ее муж Гаэль Монфис, экс-шестая ракетка мира, объявили, что ждут первенца. Дочь Скай родилась в октябре, и вскоре Свитолина возобновила тренировки (сначала в зале) – завершать карьеру на беременности она никогда не собиралась.

Свитолина наняла Рамона Слюйтера – бывшего игрока топ-50 и бывшего тренера экс-четвертой ракетки мира Кики Бертенс. Они начали работать на корте в январе и два месяца тренировались на грунте к возвращению в тур в апреле. Элина вернулась в начале месяца на турнире в Чарлстоне, когда Скай было пять месяцев.

Возвращение Свитолиной не стало успехом моментально – на трех первых турнирах WTA она не выиграла ни матча, и было заметно, что на корте ей пока некомфортно. Но потом, видимо, что-то кликнуло, и ощущения вернулись: в конце мая накануне «Ролан Гаррос» Элина выиграла первый турнир WTA как мама (Серене Уильямс потребовалось для этого два года, Виктории Азаренко – три), а потом на французском «Шлеме» повторила свой лучший результат.

По пути в четвертьфинал в Париже Свитолина обыграла теннисистку топ-10 Дарью Касаткину и отличилась обновленной, более агрессивной игрой. Еще она запомнилась обновленным взглядом на теннис: новые заботы и ответственность, связанные с материнством и работой ее благотворительного фонда, будто придали равновесия и ясности мысли, которых иногда не хватает топ-игрокам, зацикленным на теннисных целях.

После успешного «Ролан Гаррос» повторить результат на «Уимблдоне» обычно сложно и более наигранным и беззаботным теннисистам – и казалось, Свитолиной в этом году это тоже не удастся; на предуимблдонском турнире в Бирмингеме она сразу проиграла, а в Лондоне сетка у нее была суровая. Но в двух первых кругах Свитолина превозмогла Винус Уильямс и Элизу Мертенс, а в третьем – вернувшуюся в форму Софию Кенин.

Матч с Викторией Азаренко в 1/8 финала, из-за которого Свитолина пропустила концерт Гарри Стайлза в Вене, по качеству и особенно накалу стал одним из лучших на турнире: украинка почти за три часа победила 11:9 на чемпионском тай-брейке, впервые после пяти поражений обыграла белоруску и в интервью на корте сквозь слезы сказала, что думала о своей стране.

Еще она назвала ту победу самым счастливым моментом жизни после рождения Скай.

Стайлз после этого в инстаграме пригласил Свитолину на любой из своих более поздних концертов. В среду в Барселону она тоже не попадает, потому что во вторник прервала 14-матчевую победную серию первой ракетки мира Иги Швентек – 7:5, 6:7, 6:2.

Свитолина стала третьей обладательницей wild card в полуфинале «Уимблдона» и третьей теннисисткой, на одном «Шлеме» обыгравшей четырех шлемовых чемпионок (Винус Уильямс, Кенин, Азаренко, Швентек). Две предыдущие – Серена и Жюстин Энен – те турниры выиграли.

После матча Свитолина сказала, что в честь полуфинала выпьет пива, а играть ей теперь с финалисткой «Ролан Гаррос»-2019 Маркетой Вондроушовой, тоже переживающей возрождение.

Если Свитолина победит, пропустит и субботний концерт Стайлза в Мадриде.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Clive Mason, Julian Finney/Getty Images); instagram.com/elisvitolina/