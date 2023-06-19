Глаз Народа
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Какие биодобавки пьет Касаткина? Что помогает лучше работать мозгам и мышцам? И что не раз «спасало ей задницу»?

Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Наталья Забияко Наталья Забияко
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Теннис Теннис

В новом выпуске совместного с Натальей Забияко видеоблога Дарья Касаткина рассказала о пищевых добавках, которые принимает.

Дисклеймеры:

• Касаткина говорит о своей личной программе, которую ежегодно составляет для нее врач на основе исследований крови. Это не рекомендации и

• не реклама, несмотря на то, что все используемые добавки одного швейцарского производителя (он строго следует антидопинговой программе WADA, поэтому ему доверяют спортсмены).

• пищевые добавки не влияют на выступление – «только позволяют чувствовать себя нормально, чтобы нормально сыграть. А как ты сыграешь – уже другой вопрос».

Перед матчем

По утрам – базовый витаминный комплекс. Во время предсезонной подготовки принимается больше разных витаминов, потому что нагрузки сильнее, и это происходит зимой, так что организму нужно больше защиты.

Начиная с разминки и в течение матча – электролиты, которые помогают компенсировать потерю жидкостей (особенно хорош ягодный вкус). Электролиты пьют все теннисисты (фигуристы – нет, потому что они столько не потеют).

Прямо перед матчем – добавка, способствующая умственной деятельности и координации без лишнего перевозбуждения организма (содержит фосфатидилсерин, экстракт зеленого чая, комплекс витаминов группы В).

Во время матча

Аминокислоты в форме очень сладких гелей (со вкусом, например, банана и клубники) – «по сути, быстрый сахар, чтобы голова была свежей и не было судорог».

Если матч затянулся и есть риск судорог – шот для расслабления мышц. «Вкус ужасный, но помогает не умереть, когда играешь на жаре или в каких-то тяжелых условиях. Ненавижу его, но он много раз спасал мою задницу в длинных матчах».

Бананы едят почти все теннисисты, некоторые еще пьют колу, другие – кофе.

После матча

Протеиновый шейк (если очень проголодалась во время матча, тренер смешивает по ходу). Все теннисисты пьют их для восстановления, а также если нет времени поесть перед тренировкой или в дороге.

L-глютамин и/или магний в форме растворимого порошка или пасты (вкус интенсивнее) для восстановления, особенно когда нужно играть на следующий же день.

Банан – главный теннисный фрукт (на самом деле ягода). Спасибо Навратиловой и Беккеру

Сколько платить, чтобы играть в WTA? Как забрать призовые? И зачем нужен консультант по налогам? Рассказывает Дарья Касаткина

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff

6 комментариев

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Илья Филиппов
спасает ей задницу ее ориентация
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Guilliaume
Спасибо, что ссылку оставили. А то некоторые на оригинальный контент ссылок не оставляют.
+2
0
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Стэн Смит
Ответ Илья Филиппов
спасает ей задницу ее ориентация
не факт. я видел в интернете такие ролики...
+2
0
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ChefJhonnyMorgan
🤦🏻‍♂️
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Сергей48
Что спасало ей задницу? Зачем троллить?
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-1
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sashati
Есть немецкое исследование, что помогает женской выносливости.
Для этого фото фигуристки?)
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