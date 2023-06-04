В конце 2021 года Анастасия Павлюченкова была 11-й ракеткой мира и финалисткой «Ролан Гаррос». В интервью Sports.ru она рассказывала, что только в 30 лет оправилась от давления ожиданий, которые несла на себе с юности, и поняла, кто она и чего хочет. Казалось, что карьерный ренессанс Павлюченковой, на турнирах WTA не побеждавшей с 2018-го, но в 2021-м выигравшей олимпийское золото в миксте, только начался.

За 2022-й, однако, Анастасия провела пять матчей, из-за травмы колена завершила сезон в мае и к концу года оказалась в хвосте третьей сотни рейтинга (ниже не была с начала карьеры в 2006-м). Были серьезные сомнения, что она еще вернется на топ-уровень.

Сомнения продолжились в 2023-м, когда Павлюченкова, вернувшись в тур по защищенному рейтингу, потерпела поражения в четырех из пяти первых матчей, а в мае в Риме впервые проиграла матч 0:6, 0:6 (первой ракетке мира и любительнице грунта Иге Швентек, но все равно).

Месяц спустя Павлюченкова, 333-я ракетка мира на пороге 32-летия, – самая нерейтинговая четвертьфиналистка в истории «Ролан Гаррос» и за три года на всех «Шлемах». В Париже она выиграла 10 из 11 своих последних матчей, а сегодняшнюю встречу с сеяной Элизой Мертенс вырвала со счета 3:6, 1:3 и «меньше» (3:6, 7:6, 6:3). Как сама Павлюченкова говорила про позапрошлогодний «Ролан Гаррос», где из-за пределов топ-30 внезапно вышла в финал – «это просто пипец какой-то нереальный».

Как так получилось?

Колени беспокоили Павлюченкову минимум с 2020-го, но какое-то время удавалось травму менеджерить. Год назад проблема вышла из-под контроля и завершила за теннисистку сезон. По рекомендации капитана сборной России Игоря Андреева Павлюченкова обратилась к немецкому врачу, сотрудничающему с футбольными «Баварией» и сборной Германии. Реабилитация колена и поясницы, где обнаружилась грыжа, проходила в Мюнхене при содействии бывшего тренера по физподготовке Ли На (у которой тоже была хроническая травма колена).

«Было много процедур, но главное – я вообще не тренировалась, – рассказывала Павлюченкова на этой неделе. – Любое движение вызывало боль, поэтому теннис пришлось полностью оставить, я не прикасалась к ракетке месяцев пять. Я умоляла врачей разрешить мне хотя бы сидя на стуле поотбивать мячи, но мюнхенский доктор сказал: «Нет и еще раз нет, знаю я вас. Две минуты посидишь – а потом начнешь бегать. Нет». У меня вообще не было никакой активности, так что к середине года я была уже вообще не в форме. Только в ноябре началась какая-то работа».

До ноября Анастасия боролась не только с коленом, но и страхом за будущее.

«Мне было грустно, я была на грани слез, потому что думала: а что, если я никогда не вернусь? У меня никогда не было такого длинного перерыва – вдруг я больше никогда не выиграю матч, не наберу форму? Что, если это вся моя карьера? Было много сомнений, наверняка я знала только одно: если я решу попытаться, нужно будет пахать».

Для возвращения Павлюченкова сначала собрала в академии Патрика Муратоглу команду, про которую говорит, что всегда о такой мечтала: тренер по теннису Пьер Деброссе, тренер по физподготовке Гийом Брунуар и физиотерапевт. Еще Анастасия изменила подход – как она сказала в интервью после победы в третьем круге, стала «потихоньку вправлять мозги сама себе», другими словами – научилась брать ответственность. На 18-м году профессиональной карьеры Павлюченкова впервые стала анализировать записи проигранных матчей (раньше ничего не пересматривала, потому что слишком расстраивалась) и делать из них выводы, над чем нужно работать:

«В [начале сезона в] Австралии я не успевала ни к одному мячу и думала: «Блин, как я далеко!» Потом я сказала тренеру: «Слушай, я понимаю, что мне уже за 30, а не 18, но я открыта к новому», – потому что после перерыва в год я почувствовала, что уровень в туре очень высокий».

Примерно так же Анастасия подошла к римскому поражению от Швентек – устроила стратегическую сессию с тренерами, где обозначила области для работы:

«Из Рима я вернулась в академию и говорю тренеру: здесь я высоко на ногах, здесь я хочу подачу, здесь еще что-то. И тренеру по ОФП после Рима я сказала, что мне не нравится, как я двигаюсь: право-лево – я не добегаю. И мы с ним тоже так работали, что я была мертвая и думала: может, зря я так разошлась? Я десять дней перед Страсбургом впахивала и потом в Страсбурге старалась внедрять это в матчи».

Эта новая сознательность Павлюченковой в сочетании со вложенной работой привела к тому, что уже на следующем турнире в Страсбурге она впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал и вот теперь на «Ролан Гаррос» в трех матчах подряд отыгралась с дефицита в сет против соперниц из топ-30.

Год назад Анастасия во время турнира проводила в Париже время с друзьями (которые спланировали приезд, чтобы поболеть за нее, до того, как она снялась) и не могла смотреть, как играют другие, потому что хотела быть на их месте. Обернув разочарование и фрустрацию в продуктивную энергию, Павлюченкова снова переизобрела себя и во вторник сыграет за возвращение в полуфинал «Ролан Гаррос».

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Фото: East News/JULIEN DE ROSA / AFP; Gettyimages.ru/Alex Pantling, Clive Mason; instagram.com/nastia_pav/