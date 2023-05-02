Приключения Тиаго Сейбота Уайлда.

Через неделю после первого грунтового титула, завоеванного еще и на «Мастерсе», Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом круге «Ролан Гаррос».

На «Шлемах» с Даниилом такого не случалось ровно три года – с «Ролан Гаррос»-2020, где он выступал в четвертый раз и в четвертый же раз сразу проиграл. За два следующих «Ролан Гаррос» Медведев выиграл семь матчей (дошел до 1/4 и 1/8) – но вот теперь снова разочарование.

23-летний бразилец Тиаго Сейбот Уайлд играет в основе «Большого шлема» только во второй раз, причем впервые с 2020-го. Тогда он весной выиграл турнир ATP в Сантьяго (в финале обыграл нынешнего №4 Каспера Рууда) и напрямую попал на US Open. Развить успех он тогда не сумел и на семи следующих «Шлемах» проигрывал в квалификации, прежде чем пройти ее в Париже.

Еще Сейбот Уайлд – персонаж довольно проблемный. На победном турнире в Сантьяго в 2020-м он в полуфинале чуть не подрался с Алехандро Давидовичем-Фокина из-за подачи с руки.

• Вскоре после этой победы тур остановили из-за коронавируса. Бразилец стал первым игроком, объявившим о положительном анализе – а потом и первым, кого обвинил в нарушении в нарушении условий карантина. Полиция штата Парана расследовала заявление, что Сейбот Уайлд выходил из дома, пока ждал результат анализа.

• А в сентябре 2021-го посыпались обвинения от его девушки Таяне Лимы.

• Она обвинила его в изменах – например, что он якобы ходил на вечеринку с четырьмя эскортницами и там не предохранялся. «Мне пришлось пойти к гинекологу и сдать анализы, потому что я не знала, с кем он был, с какими девушками. Я только потом узнала, кто они такие», – писала Лима.

• Она утверждала, что во время отношений сталкивалась с таким психологическим давлением, что подсела на успокоительные, а после расставания похудела на 7 кг.

• По ее словам, однажды он повредил ей палец, а еще дергал за волосы, «называл шлюхой, мусором, тупицей». При этом она была полностью от него зависима – потому что перестала зарабатывать в инстаграме, по настоянию Уайлда отказавшись от всех рекламных предложений. Поэтому и не могла вырваться из отношений.

• Еще она выложила скриншоты переписки с теннисистом, в которой были такие сообщения: «Таяне. Я сказал, что мне жаль. Прости меня еще раз. Я не хотел причинить тебе боль. Таяне. Если бы я хотел, ударил бы тебя по лицу. Но я не хочу причинять тебе боль. Я не хотел».

• Когда она ему написала, что он «больной», бразилец ответил: «Шлюха ######. Я больной? У кого здесь депрессия? Кто пытался покончить с собой? Кто страдал ожирением?»

• И самое мощное. На скриншотах есть сообщение от Уайлда, в котором тот хвастается: «Моя семья по материнской линии – нацисты. Буквально».

Сейбот Уайлд утверждал, что все это клевета: «Ее обвинения – это клевета и результат шантажа. Уже запущены уголовные и гражданские процессы. Хотя никто из нас не безгрешен, я уверенно могу сказать, что ее сфабрикованные, клеветнические обвинения никоим образом не отражают мой характер или действия».

При этом ему предъявили официальные обвинения по трем пунктам, а дело поступило в прокуратуру. Кроме того, от сотрудничества с бразильцем отказался его спонсор Asics.

Но, судя по всему, дальнейшего хода дело не получило – с тех пор прошло уже почти два года, и сейчас Сейбот Уайлд спокойно играет в туре.

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Фото: twitter.com/Stroppa_Del; Gettyimages.ru/Mark Brake