«Едем за Porsche», – так Дарья Касаткина анонсировала во влоге о теннисной бюрократии турнир в Штутгарте. Немецкий грунтовый пятисотник известен в первую очередь тем, что в дополнение к трофею победительница получает машину. Всю неделю рядом с кортом стоят сразу три Porsche, в том числе чемпионский.

В Штутгарт приезжают практически все звезды женского тура. В этом году участвовали 17 теннисисток топ-20, в том числе девять из топ-10. «В принципе, у нас более сильная сетка, чем на «Больших шлемах», – сказал директор турнира Маркус Гюнтхардт. – На нашем турнире 10-я ракетка мира даже не посеяна, поэтому в первом круге она может встретиться с пятой ракеткой мира. Такого больше нигде нет». В этом Гюнтхардт прав: и 20, и 30 лет назад на турнир приезжали главные топы, хотя турнир не относится к числу обязательных.

Турнир придумал энтузиаст и обратился за помощью к Porsche. В итоге Навратилова выиграла в Штутгарте шесть машин, а Шарапова выпустила конфеты в форме спорткара

История турнира началась в середине 1970-х в Фильдерштадте, коммуне в получасе езды от Штутгарта. Вдохновившись соревнованиями в Корнвестхайме, владелец аптеки Дитер Фишер захотел построить теннисный центр и запустить собственный ежегодный турнир для всех желающих.

Идея не понравилась многим местным жителям. Петицию против подписали 1100 человек, но Фишер выступил со встречной инициативой и собрал более 7500 подписей. Он предлагал уроки тенниса за 10 марок и полный комплект экипировки за 100 марок. Главным лозунгом Фишера был теннис для всех, а не только для элиты, и власти его поддержали. В октябре 1976-го участники играли на четырех кортах, а весной 1977-го добавили пятый и центральный корт.

Тогда Фишер придумал авантюру – профессиональный турнир для топ-теннисисток – и вложил в покупку лицензии собственные 100 тысяч долларов. Инвесторы, например, Mercedes, отнеслись к его идее без энтузиазма, но откликнулся Ларс Шмидт, занимавшийся продажами и маркетингом в Porsche. Телеканал ZDF предложил проводить только женские соревнования. Уже на второй год турнир собрал топ-6 WTA, а потом был признан лучшим в своей категории.

Главная традиция началась с белоснежного Porsche 924, который в 1978-м вручили первой чемпионке Трейси Остин. Ей было 15 и ездить за рулем она пока не могла. Следующие три турнира тоже выиграла Остин, собрав к 18 годам коллекцию авто.

Она не единственная, кто не смог сразу воспользоваться призом. Например, Анке Хубер было 16, Мартине Хингис на момент первого титула – 17. Каролина Плишкова победила в 26, но у нее не было водительских прав. А 18-летней Иве Майоли повезло, и она получила права как раз незадолго до турнира.

Хингис, как и Остин, побеждала четыре раза. В 1996-м Хингис выиграла Porsche Boxster S. В 2000-м ей бы снова вручили эту модель, хотя и другого цвета, но она попросила заменить его на Carrera. В компании согласились.

Рекордсменка по победам в Штутгарте Мартина Навратилова в 1986-м за неделю получила две машины: первую ей подарила на день рождения подруга Джуди Нельсон, а вторую – организаторы за титул. Главной сложностью каждый раз была транспортировка машин в США. Когда Навратилова завершала карьеру, турнир вручил шестикратной чемпионке прощальный подарок – еще один Porsche.

Конечно, турнир не ограничивается борьбой за авто, но это вечный повод для шуток. «Porsche или деньги?» – спросили у чемпионки-1985 Пэм Шрайвер в интервью на корте. Она, разумеется, выбрала кабриолет. А Надежда Петрова после победы в 2006-м порадовалась: «Наконец я могу ездить так же быстро, как подаю».

В 2012-м первый из трех титулов взяла Мария Шарапова. Когда она села за руль во время церемонии награждения, произошел неловкий момент: «Машина заскрипела, я не знала, что случилось. Я подумала, что она сломалась. Но мне сказали, что нужно снять ручник».

У Шараповой своя история отношений с Porsche. В 2013-м она стала амбассадором компании. Ее спросили, найдется ли в гараже место для второго приза, и она как всегда метко ответила: «Для Porsche всегда найдется». Защитить титул удалось дважды – и после нее никто не побеждал в Штутгарте три года подряд. В финале-2014 против Аны Иванович Шарапова отдала первый сет, но перевернула ход матча и позже объяснила: «Porsche слишком секси, чтобы сдаваться». В тот же год ее бренд сладостей Sugarpova выпустил жевательную конфету Speedy в форме Porsche 911.

В 2016-м после допинговой дисквалификации компания приостановила сотрудничество, но именно в Штутгарте, на юбилейном 40-м турнире, Шарапова вернулась в тур. Попав в сетку по wild card, она сразу же дошла до полуфинала.

Во время пандемии она рассказала, что призовые авто до сих пор у нее. «Я делюсь ими с семьей. Машины по-прежнему в хорошем состоянии и ими легко управлять. Я люблю сама ездить за рулем. В этом есть какая-то мощь, – делилась Шарапова. – Мне нравятся дорожные поездки и свобода вождения. Всякий раз, когда я сажусь за руль, на меня накатывают воспоминания».

Теннисистки 10 раз выбирали Штутгарт любимым турниром. Там можно погонять с экс-пилотом «Формулы-1» и посидеть в ретроавто

Одна из причин, почему Porsche надолго закрепились в теннисе, – совпадение аудиторий. В конце 1990-х компания провела опрос, и выяснилось, что 80% всех владельцев Porsche интересуются теннисом или даже играют сами.

В 2002-м 64-летний Фишер, в общей сложности вложивший в развитие теннисного центра 11 миллионов марок, передал полномочия. Так Porsche из титульного спонсора стали организаторами. Спустя четыре года турнир переехал на новую арену в Штутгарт, потому что в небольшом Фильдерштадте стало тесно.

В период с 2007-го по 2019-й турнир 10 раз признавали любимым по мнению игроков. Организаторы часто хвастаются, что теннисистки чувствуют себя в Штутгарте как дома и возвращаются, хотя здесь разыгрываются «не самые высокие призовые и не самые большие рейтинговые очки». Немцам на руку еще и вызывающий вопросы календарь WTA: в этом году между хардовым тысячником в Майами и грунтовым в Мадриде всего два турнира, не считая Штутгарта.

Porsche сотрудничают с женским туром системно, поэтому понимают, как устроены процессы. Компания поддерживает сборную Германии в Кубке Билли Джин Кинг и спонсирует две программы для перспективных молодых игроков. В прошлом году они были партнерами семи турниров WTA, в 2023-м работают в Линце, Бад-Хомбурге и Клуж-Напоке. Сейчас у Porsche два теннисных амбассадора – Анжелик Кербер и Эмма Радукану.

В Штутгарте теннисисток активно вовлекают и вне корта. Получается премиальная картинка: теннисные топы приходят в музей Porsche, где можно посидеть в современных болидах и ретроспорткарах, и участвуют в челленджах, например, по парковке на скорость. И, разумеется, для них проводят тест-драйвы.

Организаторы по полной отрабатывают автомобильную тему. Porsche приглашает экс-пилота «Формулы-1» Марка Уэббера, чтобы он проводил для теннисисток мастер-класс. Потом они и сами могут сесть за руль. «Мы вместе повеселились. Мы ехали с пугающей скоростью, не помню, с какой. Я все время кричала и понимала, что моя жизнь в руках Марка, – вспоминала Шарапова. – Мне пришлось ему полностью довериться, пока мы ездили столько кругов. Каждый раз, когда смотрю видео, у меня мурашки по коже». Но можно и без экстрима: например, Юлия Гергес ездила на электрокаре за город, чтобы покататься там на велосипеде (тоже от Porsche). Именно велосипеды выбрали в качестве приза для победительниц парного разряда – так, Каролин Гарсия и Кристина Младенович в середине нулевых выиграли по Porsche Bike RX за 5 тысяч евро.

В 2023-м чемпионка в одиночке, помимо машины, получит 104 тысячи евро призовых. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, который дарят в этом году, в минимальной комплектации стоит около 200 тысяч.

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Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Sandra Behne/Bongarts, Alexander Hassenstein, Dennis Grombkowski (4, 5); instagram.com/porschetennis