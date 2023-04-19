Глаз Народа
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Куртизанки, сексистские каламбуры и безумный фотошоп. Так представляли теннисисток из России 17 лет назад

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Елена Веснина Елена Веснина
Надежда Петрова Надежда Петрова
Анна Чакветадзе Анна Чакветадзе
WTA WTA
Динара Сафина Динара Сафина
Вера Звонарева Вера Звонарева
Анастасия Мыскина Анастасия Мыскина
Теннис Теннис

На этой неделе в топ-25 рейтинга WTA пять россиянок – больше, чем представительниц какой-либо другой страны. Правда, в топ-10 только одна – Дарья Касаткина.

А 17 лет назад, летом-2006, россиянки были действующими обладательницами Кубка Федерации, и пять лучших укладывались в топ-15, причем в первой десятке их было четыре: Мария Шарапова, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева. Так рейтинг выглядел в конце июня.

Тогда же в воскресенье перед стартом «Уимблдона» в рубрике «Стиль» The New York Times Magazine вышел материал про теннисисток из России, сейчас выглядящий довольно дико.

Состав итогового турнира WTA-2006

В первых двух строках текста было сразу три каламбура (всегда плохой признак), еще и сексистских: один в заголовке «Куртизанки» (The Court – Esans, игра со словом «корт»), и целых два – в лиде «Для женщин сборной России любовь – это просто слово из четырех букв» (отсылка к love из теннисного счета и песне Боба Дилана).

Для материала российских теннисисток снял Маттиас Вриенс – голландец, который несколькими годами ранее запорол карьеру в дизайне (в 1999-2000-м продержался три месяца в качестве креативного директора Giorgio Armani и семь – в качестве арт-директора Gucci Group) и начал новую в фэшн-фотографии. Годом раньше он для французского издания журнала Numéro снял мрачный эдиториал La Moscova, где на черно-белых фотографиях с видами Москвы модели позировали вместе с голыми по пояс москвичами. Позднее его обложка журнала i-D с Кейт Бланшетт стала очень популярной фэшн-фотографией.

Героинями NYT Magazine стали пятая ракетка мира Петрова, 11-я Анастасия Мыскина, 17-я Динара Сафина, 31-я Анна Чакветадзе, 63-я Елена Веснина и 78-я Вера Звонарева – без Шараповой, Кузнецовой и Дементьевой. Теннисисток сняли на кортах, обрамленных пальмами (вероятно, во время весенних «Премьеров» в Индиан-Уэллс или Майами) в том же «русском» ч/б, скрадывавшем яркость дизайнерских нарядов из свежих весенне-летних коллекций:

Вера Звонарева в ремне Givenchy

Динара Сафина в платье Azzedine Alaïa

Надежда Петрова в поло Gucci

Елена Веснина в тотал-луке Alexander McQueen

Анна Чакветадзе в платье Louis Vuitton

Анастасия Мыскина в платье Missoni

Каждой теннисистке задали несколько вопросов, хорошо отражавших тогдашнее снисходительное отношение к женскому спорту. Звонареву спросили, дизайнером чего она бы скорее стала: повседневной одежды или нарядной, Петрову и Чакветадзе – насколько практичны на корте каблуки-шпильки («на «Уимблдоне» можно делать дырки в газоне для высадки растений»), Веснину – кто ее любимый дизайнер (Armani Jeans), чемпионку «Шлема» Мыскину – снялась ли бы она в клипе (да, у Джеймса Бланта).

Про русский теннисный бум или стартовавший на следующий день «Уимблдон» ничего не было, зато еще спортсменок спросили, какое место в теннисе занимает мода. Звонарева вспомнила Андре Агасси, прославившегося экспериментами со стилем на корте, остальные пространно ответили про желание хорошо выглядеть и шоу-бизнесовом потенциале женского тенниса.

 

По степени объективации материал, конечно, был далек от более ранней обложки Sports Illustrated c Анной Курниковой, на кровати обнимающей подушку, рекламы турнира в Майами с ней, где говорилось: «Приходите посмотреть, как Анна подает и изгибается» (оба – 2000), и текста журнала New York, начинавшегося со слов «Дженнифер Каприати очень сексуальная» (2001). Но и до более премиальных способов продать красоту теннисисток вроде купального выпуска Sports Illustrated или даже Playboy с Эшли Эрклроад он тоже не дотягивал.

Это был момент в культуре, когда фотошопом пользовались еще очень неуклюже (практически все комментарии на Tennis Forum – о том, что Сафину отретушировали до неузнаваемости), а быть женщиной значило любить наряжаться. Сейчас он выглядит довольно нелепо, но через такие моменты учатся ценить естественную красоту и говорить о важном.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Cancan Chu; models.com; nytimes.com

29 комментариев

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Светлана Менова
"Улучшайзинг" Сафиной - это действительно жуть.
+18
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Троллейбус
да уж.... все девочки замылены до состояния пупсов)
+20
-3
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Матвей Суицидин
Кошмарные фото, конечно
+16
-1
+15
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Россия будет свободной
систему счета в теннисе наверняка придумала женщина - потому что она не поддается никакой логике )
почему love? почему не ноль?
почему 15-30-40?
почему не 45?
почему не 1-2-3?

а фотографии норм. хотя от Чакветадзе и не ожидал такого, конечно )
+7
-2
+5
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N1ghtwolf
Ответ Россия будет свободной
систему счета в теннисе наверняка придумала женщина - потому что она не поддается никакой логике ) почему love? почему не ноль? почему 15-30-40? почему не 45? почему не 1-2-3? а фотографии норм. хотя от Чакветадзе и не ожидал такого, конечно )
Это блог о моде, а не о теннисе. Тут про теннис не знают ничего)
+3
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+3
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armageddon123456
Ответ Aleus Marcus
Чакветадзе какая же красотка... эти глаза её!!
Я дико извиняюсь - а где тут на фото можно у Чакветадзе глаза рассмотреть?
+3
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+2
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Герман Гевейлер
Веснина прекрасна. Всегда незаслуженно обходили ее вниманием, говоря о самых красивых теннисистках
+3
-1
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игорь алексеевич
Ответ Герман Гевейлер
Веснина прекрасна. Всегда незаслуженно обходили ее вниманием, говоря о самых красивых теннисистках
ее даже плейбой снимал, кто ее обходил
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Мари Хуан
Ответ Россия будет свободной
систему счета в теннисе наверняка придумала женщина - потому что она не поддается никакой логике ) почему love? почему не ноль? почему 15-30-40? почему не 45? почему не 1-2-3? а фотографии норм. хотя от Чакветадзе и не ожидал такого, конечно )
Хорошие вопросы. я нагуглил ответы))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lordsoftenniscourts/2494895.html
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Мария Малезич
занятный прыжок в прошлое
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Aleus Marcus
Чакветадзе какая же красотка... эти глаза её!!
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Антон Романов
Ответ teddy10
Странная претензия. Специально посмотрел Главную - Акрон, Милан, Бавария, плей-офф НХЛ, Лейкерс...Только 10-й по счету материал - этот, про фото теннистсток. Может, если вам постоянно попадаются на глаза посты про политику и обнаженка, то дело не в сайте, а в вас
Учитывая, что комментарий со страхом удалили, то дело в сайте, наверное. И кто сказал, что этот материал единственный. Есть еще про беременность девушки Неймара, а еще куча статей с фотографиями то жены одного футболиста, то другого, это я политику и откровенный кликбейт не трогаю.
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Iva_Nova
Ответ maximusdevil
Амели Моресмо на первом фото выглядит как трансгендер, неудачное фото
Можете показать ее удачные фото?
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Achilles 21
Ответ maximusdevil
Амели Моресмо на первом фото выглядит как трансгендер, неудачное фото
так она и в жизни из команды навратиловой
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Ашот Камштович
Ответ artem klishin
разве это не оскорбительно – намекать на то, что российские теннисистки куртизанки?
Да это комплимент
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Vidic7
Ответ Россия будет свободной
систему счета в теннисе наверняка придумала женщина - потому что она не поддается никакой логике ) почему love? почему не ноль? почему 15-30-40? почему не 45? почему не 1-2-3? а фотографии норм. хотя от Чакветадзе и не ожидал такого, конечно )
15 потому что раньше за каждый проигранный мяч платили монеткой в 15 и 10 су. Счет остался вот такой денежный.
Почему лов хрен знает но тоже что-то сленговое. Ведь тоже можно спросить почему штанга на воротах ? Штанга же что в тяжелой атлетике поднимают. Почему атлетика тяжелая и легкая ? Почему легкая то ? И т.д. Накропать много можно. Хет-трик трюк со шляпой тоже имеет свою историю. Лов стопудов тоже.
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teddy10
Ответ Антон Романов
Комментарий удален модератором
Странная претензия. Специально посмотрел Главную - Акрон, Милан, Бавария, плей-офф НХЛ, Лейкерс...Только 10-й по счету материал - этот, про фото теннистсток. Может, если вам постоянно попадаются на глаза посты про политику и обнаженка, то дело не в сайте, а в вас
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карч кирай
Ответ Россия будет свободной
систему счета в теннисе наверняка придумала женщина - потому что она не поддается никакой логике ) почему love? почему не ноль? почему 15-30-40? почему не 45? почему не 1-2-3? а фотографии норм. хотя от Чакветадзе и не ожидал такого, конечно )
расстояние до сетки в прародителе тенниса
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skelter
Ответ Россия будет свободной
систему счета в теннисе наверняка придумала женщина - потому что она не поддается никакой логике ) почему love? почему не ноль? почему 15-30-40? почему не 45? почему не 1-2-3? а фотографии норм. хотя от Чакветадзе и не ожидал такого, конечно )
Про циферблат довольно правдоподобная версия. А почему 45 превратили в 40 - вопрос. Моя версия - чтобы не говорить двумя словами (fifteen -> thirty -> fourty на слух лучше воспринимается, чем fifteen -> thirty -> fourty five).

Про love читал версию, что это модифицированное французское l’œuf (яйцо), т. к. символ 0 похож на яйцо.
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Он саМый
Ответ Троллейбус
да уж.... все девочки замылены до состояния пупсов)
Думаешь, делать русских спортсменок соблазнительными, простая задача?
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Ярик01
2023 год - Imagine AI
@ russian sexy tennis girl with bear and vodka - и куда лучше картинки будут )
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шампион
Фото Весниной достаточно удачные, не раз публиковались. То, что были и другие, узнал только сейчас, и понятно, почему. Эта проблема никуда не делась - модные фотографы и гламурные журналы считают своей обязанностью перефотошопить до неузнаваемости и подсунуть свое "видение" вместо реальной личности.
А позиционирование - ну, время было такое. Сейчас вот всем клепают одномерный образ "сильной и независимой". Наверное, истина где-то по середине.
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Iva_Nova
Самая лучшая фотка - Настя Мыскина с ракеткой во время матча...:)
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DiZ0893
Сафину не узнать
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Антон Романов
Комментарий удален модератором
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