Куртизанки, сексистские каламбуры и безумный фотошоп. Так представляли теннисисток из России 17 лет назад

На этой неделе в топ-25 рейтинга WTA пять россиянок – больше, чем представительниц какой-либо другой страны. Правда, в топ-10 только одна – Дарья Касаткина.

А 17 лет назад, летом-2006, россиянки были действующими обладательницами Кубка Федерации, и пять лучших укладывались в топ-15, причем в первой десятке их было четыре: Мария Шарапова, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева. Так рейтинг выглядел в конце июня.

Тогда же в воскресенье перед стартом «Уимблдона» в рубрике «Стиль» The New York Times Magazine вышел материал про теннисисток из России, сейчас выглядящий довольно дико.

Состав итогового турнира WTA-2006

В первых двух строках текста было сразу три каламбура (всегда плохой признак), еще и сексистских: один в заголовке «Куртизанки» (The Court – Esans, игра со словом «корт»), и целых два – в лиде «Для женщин сборной России любовь – это просто слово из четырех букв» (отсылка к love из теннисного счета и песне Боба Дилана).

Для материала российских теннисисток снял Маттиас Вриенс – голландец, который несколькими годами ранее запорол карьеру в дизайне (в 1999-2000-м продержался три месяца в качестве креативного директора Giorgio Armani и семь – в качестве арт-директора Gucci Group) и начал новую в фэшн-фотографии. Годом раньше он для французского издания журнала Numéro снял мрачный эдиториал La Moscova, где на черно-белых фотографиях с видами Москвы модели позировали вместе с голыми по пояс москвичами. Позднее его обложка журнала i-D с Кейт Бланшетт стала очень популярной фэшн-фотографией.

Героинями NYT Magazine стали пятая ракетка мира Петрова, 11-я Анастасия Мыскина, 17-я Динара Сафина, 31-я Анна Чакветадзе, 63-я Елена Веснина и 78-я Вера Звонарева – без Шараповой, Кузнецовой и Дементьевой. Теннисисток сняли на кортах, обрамленных пальмами (вероятно, во время весенних «Премьеров» в Индиан-Уэллс или Майами) в том же «русском» ч/б, скрадывавшем яркость дизайнерских нарядов из свежих весенне-летних коллекций:

Вера Звонарева в ремне Givenchy

Динара Сафина в платье Azzedine Alaïa

Надежда Петрова в поло Gucci

Елена Веснина в тотал-луке Alexander McQueen

Анна Чакветадзе в платье Louis Vuitton

Анастасия Мыскина в платье Missoni

Каждой теннисистке задали несколько вопросов, хорошо отражавших тогдашнее снисходительное отношение к женскому спорту. Звонареву спросили, дизайнером чего она бы скорее стала: повседневной одежды или нарядной, Петрову и Чакветадзе – насколько практичны на корте каблуки-шпильки («на «Уимблдоне» можно делать дырки в газоне для высадки растений»), Веснину – кто ее любимый дизайнер (Armani Jeans), чемпионку «Шлема» Мыскину – снялась ли бы она в клипе (да, у Джеймса Бланта).

Про русский теннисный бум или стартовавший на следующий день «Уимблдон» ничего не было, зато еще спортсменок спросили, какое место в теннисе занимает мода. Звонарева вспомнила Андре Агасси, прославившегося экспериментами со стилем на корте, остальные пространно ответили про желание хорошо выглядеть и шоу-бизнесовом потенциале женского тенниса.

По степени объективации материал, конечно, был далек от более ранней обложки Sports Illustrated c Анной Курниковой, на кровати обнимающей подушку, рекламы турнира в Майами с ней, где говорилось: «Приходите посмотреть, как Анна подает и изгибается» (оба – 2000), и текста журнала New York, начинавшегося со слов «Дженнифер Каприати очень сексуальная» (2001). Но и до более премиальных способов продать красоту теннисисток вроде купального выпуска Sports Illustrated или даже Playboy с Эшли Эрклроад он тоже не дотягивал.

Это был момент в культуре, когда фотошопом пользовались еще очень неуклюже (практически все комментарии на Tennis Forum – о том, что Сафину отретушировали до неузнаваемости), а быть женщиной значило любить наряжаться. Сейчас он выглядит довольно нелепо, но через такие моменты учатся ценить естественную красоту и говорить о важном.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Cancan Chu; models.com; nytimes.com