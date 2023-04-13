Когда в воскресенье судья на вышке Карлос Рамос в Эшториле провел последний матч своей 32-летней карьеры, его короткую речь многие проштамповали как эмоциональную.

В ней 52-летний португалец сначала по-английски обратился к Касперу Рууду и Миомиру Кецмановичу, поздравив их с финалом и подчеркнув, что именно игроки – главные действующие лица на теннисном корте, – а потом на родном языке сказал:

«Я люблю Португалию, люблю Estoril Open. Моя карьера началась по соседству, в Лиссабоне, когда этот турнир проходил там. Теперь она заканчивается, и я очень благодарен и польщен перевернуть эту страницу здесь.

Теннис сделал меня тем, кто я есть, и я очень благодарен ему, португальской публике, моим друзьям. Завершить карьеру здесь и сказать спасибо людям, благодаря которым она состоялась, абсолютно идеально».

52-летний Рамос очевидно говорил от души, но эмоциональным его выступление все же не было. Наоборот, оно было очень четким и компактным – ровно как стиль судейства, которого он всегда придерживался. (Организаторы Estoril Open и вовсе узнали о том, что финал турнира станет для Рамоса прощальным, только утром в воскресенье, когда он попросил места на корте для мамы и сестры.)

Уроженец Лиссабона Рамос в детстве мечтал о спортивной карьере, но футбольным вратарем не стал, потому что не хватило роста, а теннисистом – потому что «был техничным, но бесталанным». Желание стать арбитром пробудил в нем старший соотечественник Хорхе Диаш (позднее отработал две Олимпиады и в 2001-м был первым небританским судьей финала «Уимблдона»).

«Я понял, что как игрок вряд ли смогу попасть туда, куда мне хотелось бы, – рассказывал Рамос в 2015-м. – Я интересовался языками, путешествиями, общением с людьми, другими странами и культурами. В качестве теннисиста я всего этого в своем будущем не видел. А вот в качестве судьи – увидел».

В 16 лет Рамос получил национальную судейскую квалификацию, а в 20 дебютировал на международных турнирах. Первый финал ATP он отработал на предыдущей инкарнации Estoril Open в соседнем с Эшторилом Оэйраше больше 20 лет назад.

С тех пор Рамос получил высшую судейскую квалификацию – золотой бейдж ITF – и стал первым вышечником с «Золотым шлемом» – одиночными финалами всех «Шлемов» и Олимпиады. Всего одиночных финалов «Шлемов» – мужских и женских – у него десять, а также он работал на финалах Кубков Дэвиса и Билли Джин Кинг.

На вышке Рамос был больше всего известен принципиальностью и тем, что не делал поблажек топам: он наказывал и Джоковича, и Надаля, и Маррея, в то время как в целом на корте топам нередко прощают несдержанность, затяжки времени и тренерские подсказки.

Рамос на «Ролан Гаррос» выносит предупреждение Джоковичу за неспортивное поведение (замах ракеткой в его сторону)

Именно с подсказок начался самый громкий эпизод в карьере Рамоса – когда в финале US Open-2018 он вынес предупреждение Серене Уильямс за жест с трибуны ее тренера Патрика Муратоглу. Это вывело великую американку из себя, и за последовавшие неспортивные эпизоды в исполнении Серены – разбитую ракетку и оскорбление в свой адрес – Рамос штрафовал ее в соответствии с правилами: сначала на очко, потом на гейм.

Матч Уильямс проиграла Наоми Осаке, пожалуй, все же не из-за этого, но Рамоса после него увели с корта еще до церемонии награждения (на которой обычно первым награждается арбитр), а потом несправедливо критиковали за сексизм (абсурд), слишком строгое следование правилам (еще больший абсурд) и потерю контроля над матчем (не абсурд, но большая натяжка).

В разразившемся скандале Рамоса осудили, например, основательница WTA Билли Джин Кинг и Ассоциация тенниса США (USTA), зато поддержали – Международная федерация тенниса (ITF), примерно все судьи, Тони Надаль и Мартина Навратилова. Серена осталась уверена в своей правоте и даже год спустя на упоминание Рамоса сказала, что не знает, кто это, хотя глава USTA Катрина Адамс уже через несколько дней после злосчастного матча перед арбитром извинилась. Сам Рамос, которого на матчи сестер Уильямс больше не ставили, подробных комментариев, конечно, не давал (это запрещено правилами), ограничившись отличным: «Не бывает судейства по запросу».

Это был последний финал «Шлема», на котором работал Рамос, хотя и не последний показательный эпизод: в прошлом году на «Уимблдоне» он оштрафовал на очко Алехандро Давидовича-Фокина (швырнул мяч вне игрового эпизода после того, как уже был предупрежден за брань), когда тот был в очке от поражения. На этой неделе в Португалии Рамос без конкретики рассказал, что за карьеру принял много неудачных решений, о которых сожалеет, в том числе тех, которые повлияли на ход матчей, но гордится тем, что всегда с одинаковым уважением относился ко всем игрокам, «будь они первыми или 500-ми ракетками мира».

Рамос, про которого на Talk Tennis замечали, что последние годы он работал заметно меньше, недавно начал работать в очках и, когда его в Эшториле поставили на финал, понял, что это и будет его прощание (изначально планировал доработать до «Ролан Гаррос»):

«Для меня было важно остановиться, пока я работал на уровне, который нравился мне самому. В 52 года ты уже более хрупкий, и очки, которые я впервые надел, – отражение того, что мои профессиональные качества начали угасать. Я работал уверенно и видел мяч так же, как раньше, но вместе с тем я почувствовал, что время пришло. Я не хотел оказаться на уровне, который мне больше бы не нравился, и решил уйти по собственной воле до того, как меня попросили».

Рамос продолжит карьеру в качестве рефери – босса всех судей, работающих на турнире. Он признается, что в новой позиции его больше всего тяготит административная часть, но видит в этом новый вызов:

«Начав работать на вышке, я со временем превратил свои слабые стороны в сильные. Поначалу я плохо управлял эмоциями, концентрировался, строил диалог, а в итоге все это стало моими главными преимуществами. Верю, что в новой роли смогу сделать то же самое».

Фото: twitter.com/EstorilOpen/status; Gettyimages.ru/Julian Finney; instagram.com/fptenis