Барти ушла из тенниса лучшей в мире и вообще не скучает: ждет ребенка, пишет книги и играет в гольф с Кейном

Одним из немногих открытий теннисной документалки Netflix стало то, что на момент, когда в марте-2022 Эшли Барти вскоре после победы на Australian Open внезапно объявила о завершении карьеры, в туре об этом уже ходили слухи.

Для большей части теннисного комьюнити уход 25-летней Барти стал неожиданностью – несмотря на то, что она уже делала это раньше и никогда не жила теннисом, как иногда бывает с амбициозными игроками. Даже главу Tennis Australia Крэйга Тайли новость застала врасплох. «Мы не предполагали, что пару месяцев спустя будем обсуждать ее уход из тенниса», – сказал он тогда.

Барти с кубком Australian Open в Национальном парке Улуру – Ката-Тьюта незадолго до объявления о завершении карьеры

На самом деле решение закончить с теннисом зрело у Барти давно: впервые она пошутила об этом еще после победы на «Ролан Гаррос»-2019, а когда два года спустя выиграла «Уимблдон», сделала то, что сейчас называют quiet quitting – внутренне отстранилась от профессии, перестала инвестироваться в нее ментально. Это, впрочем, не мешало ей побеждать на каждом третьем турнире, куда она приезжала. Последний Australian Open, например, она провела просто беспощадно – но как раз потому, что они с командой уже предполагали, что он для нее последний. К тому моменту у нее не осталось ни недостигнутых целей, ни сил играть бесцельно.

Барти скатывается с горки в костюме Рафики из «Короля Льва» на матче Австралийской футбольной лиги летом-2022

Конечно, сразу заговорили о возможном возвращении – все-таки Барти очень молода, а в теннисе камбэки, даже довольно успешные, случаются нередко. Сама Эшли эти предположения не поощряла, и десять месяцев спустя понятно почему: дел у нее и так достаточно.

Сначала Барти, самопровозглашенная домоседка, закончила обустройство своего нового дома, расположенного в получасе езды от центра Брисбена и примыкающего к полю для гольфа.

Экстерьер дома Барти в элитном комплексе Brookwater Residential, расположенном неподалеку от Брисбена в первом частном городе Австралии, Большом Спрингфилде

«Когда я пыталась описать, каким вижу дом, мой мозг будто этому сопротивлялся, так что я не была уверена, что у меня получается выразить мысли, – рассказывала Барти про мучения с дизайнерским ТЗ. – Но было несколько элементов, про которые я была уверена: много рабочего пространства внутри и на улице. Еще я люблю проводить время на кухне, поэтому ее тоже представляла хорошо».

Увлечение Барти гольфом, которое разделяют многие в теннисе, сподвигло некоторых на прогнозы насчет ее третьей спортивной карьеры (после тенниса и крикета; была еще четвертая – в виде мема, над которым смеялась она сама). И Эшли действительно сыграла в командном турнире любительской серии Icons, где ее партнерами стали футболист Харри Кейн и боксер Сауль Альварес.

Именно на поле для гольфа шестью годами ранее Барти познакомилась с профессиональным игроком Гарри Киссиком – вскоре они стали парой, в ноябре-2021 обручились, а через три месяца после прощания Барти с теннисом поженились.

Несколько недель назад Эшли, известная нежной любовью к племянницам (одну из которых однажды принесла на пресс-конференцию после поражения на Australian Open), объявила, что они с Гарри ждут первенца.

Между этими событиями Барти выпустила не одну, а несколько книг: вдохновленную племянницей детскую серию «Маленькая Эш» и автобиографию My Dream Time. В последней теннисистка рассказывает в том числе о депрессии, от которой страдал ее отец и с которой она столкнулась как тинейджер в туре.

Также в 2022-м Барти начала работу над собственной теннисной академией, которую откроет совместно с бывшими тренерами Крейгом Тиззером и Джейсоном Столтенбергом. Академия будет работать в Австралии с местными игроками, и Барти планирует там тренировать, а пока консультирует 20-летнюю Оливию Гадеки. Австралийский теннис отвечает Барти взаимностью: в конце 2022-го ей вручили рекордную пятую медаль Ньюкомба – национальную теннисную награду, которую никто до нее не получал больше трех раз.

Наконец, Барти продолжила много работать со спонсорами: с национальным деликатесом Vegemite сделала серию рецептов классических блюд с австралийским твистом, а с Rado – лимитированную модель часов.

По результатам ноябрьского исследования австралийской Gemba Group, специализирующейся на индустриях спорта и развлечений, трехкратная чемпионка «Шлемов» возглавила рейтинг самых коммерчески привлекательных в стране селебрити (в топ-4, кроме нее, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Дилан Алкотт). Это подтверждается тем, что после завершения карьеры пул спонсоров Барти, куда уже входили Fila, отели Marriott, авиакомпания Qantas, автомобили Jaguar, еще увеличился: туда вошла телекоммуникационная компания Optus.

На Australian Open Барти выполняла спонсорские обязательства и работала с Гадеки (прошедшей по кругу в одиночке и паре и дошедшей до полуфинала микста), а также сегодня вынесет на корт чемпионский кубок перед женским финалом, который выиграла год назад. Любимым занятием, вошедшим в ее жизнь с тех пор, она называет получасовую игру в мяч со своими собаками на закате.

«После этого они идут спать, а я провожу остаток вечера в тишине и спокойствии. Это очень приятный ритуал».

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Фото:Gettyimages.ru/Kelly Defina, Dylan Burns, Mike Stobe, Daniel Pockett; instagram.com/ashbarty; smh.com.au