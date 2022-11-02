Беккер сидел в тюрьме из «Заводного апельсина», похудел на 8 кг и проиграл суд из-за унижений. А скоро его выгонят в Германию

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22 ноября 1992 года бывший теннисный вундеркинд Борис Беккер в день 25-летия выиграл итоговый турнир ATP во Франкфурте.

В том сезоне немец впервые за пять лет не сыграл ни в одном финале «Шлема» и опустился из топ-3 в конец топ-10. Зато он взял пять других турниров, включая эффектный дубль на финише года: парижский «Мастерс» и итоговый, где обыграл четырех более рейтинговых соперников, включая первую ракетку мира Джима Курье в финале.

Вскоре Беккера надолго накрыли разнообразные денежные проблемы, и 30 лет спустя 22 ноября 2022 года бывший теннисный вундеркинд Борис Беккер встретил 55-летие в английской тюрьме, куда попал за сокрытие активов на $3 млн во время процедуры банкротства.

В тюрьме Беккер, давний резидент Великобритании, оказался этой весной, когда его приговорили к 2,5 годам с возможностью условно-досрочного освобождения через 15 месяцев. У разбирательства в лондонском районе Саутуарк были все черты селебрити-суда: на оглашение приговора Беккер пришел в галстуке члена Всеанглийского лаун-теннисного клуба (хозяина «Уимблдона»), а прокурор Ребекка Чолкли получила регулярное звание «Юрист недели» от газеты The Times.

Позднее приветы заключенному Беккеру из уимблдонских трансляций слали Джон Макинрой и Сью Баркер, а Новак Джокович, которого Борис три года тренировал, на все вопросы о нем отвечал только словами поддержки.

Шестикратного чемпиона «Шлемов» первоначально определили в довольно строгую тюрьму – лондонскую Уандсворт, тюрьму категории B для преступников, опасных для населения и склонных к побегу. Про Уандсворт – сейчас самую большую тюрьму Лондона и одну из крупнейших в Европе – пел Элвис Костелло, а в «Заводном апельсине» в ней сидит главный герой.

По иронии судьбы Уандсворт находится всего в четырех километрах от престижного района Уимблдон, где проходит турнир «Большого шлема», но известна очень плохими условиями содержания и высоким уровнем насилия.

Мрачную репутацию Уандсворта в июне подтвердил 30-страничный иллюстрированный отчет тюремной службы Ее Величества – но экс-первой ракетки мира к тому времени там уже не было. Через три недели заключения Беккера перевели в Хантеркомб в графстве Оксфордшир – тюрьму категории С (общего режима) для иностранцев, ожидающих депортации.

В Хантеркомбе условия наоборот весьма гуманные: все заключенные живут в одиночных камерах с телефонами, на обед и ужин предоставляется выбор из шести блюд, а также есть образовательные и досуговые программы.

В июле Беккера в тюрьме навестили его девушка Лилиан де Карвальо Монтейро и взрослые сыновья Ноа (28) и Элиас (22). Лилли, мать его младшего сына 12-летнего Амадея, еще раньше взяла на себя связи с общественностью. В интервью Пирсу Моргану Беккер пыталась нормализовать случившееся с бывшим мужем риторикой про «все ошибаются» и «не бей лежачего», а также отвлекала внимание как бы случайным замечанием, что они с Борисом официально не разводились и по-прежнему муж и жена.

Лилли Беккер в прошлом месяце

Самым сложным во всей истории Беккер назвала необходимость объяснить Амадею, что отец попал в тюрьму («Никому такого не пожелаю»), еще и потенциально на два года, которые она сочла слишком жестким наказанием («Но мы изначально знали, что эта судья будет строга»). Про давнюю инстаграмную обиду на Монтейро Беккер сказала, что ей стыдно и что при личной встрече, которая состоится вот-вот, она планирует извиниться. Летом Лилли сказала Daily Mail, что и Борис, и она, и вообще все в порядке, но «рассказать особо нечего».

Что рассказать как всегда было у таблоидов: немецкая Bild сначала писала, что из Уандсворта Беккер сделал несколько экстренных звонков, в которых жаловался на клаустрофобию и питание (юрист теннисиста это категорически опроверг), а потом – что в Хантеркомбе он стал чем-то вроде ассистента физрука: в местном спортзале работает с 45 заключенными, делясь с ними опытом по части фитнеса, диеты, работы над собой. Сам Борис благодаря этому (и отсутствию алкоголя) якобы сбросил восемь килограммов.

Адвокат Беккера Кристиан-Оливер Мозер ничто из этого не подтвердил, но и не опроверг, заметив только, что Борис «учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо и конструктивно вписывается в повседневную тюремную жизнь».

Уже из тюрьмы Беккер проиграл еще одно судебное разбирательство в Германии. Немецкий комик Оливер Похер, который был женат на бывшей невесте Бориса, больше десяти лет его троллил, задирал, а также соревновался с ним в странных телешоу. На аукционе трофеев Беккера, который в 2019-м проходил в пользу кредиторов теннисиста, Похер даже купил два кубка за €25к, а потом вообще организовал сбор денег для теннисиста под лозунгом «Сделаем Бориса снова богатым» – собрал €541.11.

Беккер отказался от денег, но пришел, когда Похер пригласил его получить вымышленную награду от австрийского журнала. Там комик вручил теннисисту кубок, набитый кэшем. Это все было снято для авторской программы Похера, и блокировки этого видео представители Беккера добивались в суде, потому что якобы оно под видом сатиры унижает и очерняет теннисиста. Суд принял сторону Похера, объяснив это свободами самовыражения и вещания.

Пародия Похера на Беккера (2018)

Наконец, главный инсайд про Беккера в этом месяце выкатила The Sun, подтвердив более ранние предположения. Как иностранный гражданин Борис попал в так называемую Программу раннего выдворения (ERS), предназначенную для разгрузки британских тюрем. По этой программе осужденные в стране иностранцы начиная с момента, когда до их самого раннего возможного освобождения остается год, могут быть депортированы и даже не должны отбывать оставшуюся часть срока на родине. Кажется, по ERS Беккер еще до Рождества будет в Германии, где живет его 87-летняя мама Эльвира.

После новости о депортации Федерация тенниса Германии, где Беккер до 2020-го возглавлял мужское направление, уже сообщила, что готова снова взять его на работу, – правда, только в интересах ресоциализации и без зарплаты. Вероятно, это и имел в виду Пирс Морган, когда весной сказал, что после тюрьмы жизнь Беккера никогда не будет прежней.

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Фото: twitter.com/markwherman; Gettyimages.ru/Chris J Ratcliffe, Gerald Matzka, Gary M Prior/Allsport; justiceinspectorates.gov.uk; bild.de./Arne R Reismueller