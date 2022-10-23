Цветное белье на «Уимблдоне» больше не под запретом. Это реакция на проблему месячных

В ноябре-2021 первая ракетка мира Ига Швентек неудачно выступила на итоговом турнире WTA, после чего внезапно рассказала:

«Об этом сложно говорить, потому что в спорте эта тема не так часто поднимается. У меня был ПМС».

Женскую физиологию в теннисе – как и в спорте вообще – действительно еще недавно почти не обсуждали. Суперзвезда 1970-80-х Крис Эверт вспоминала, как однажды ошарашила журналистов простым упоминанием «определенных дней месяца». В 1989-м репортеры не отставали от Штеффи Граф с вопросом, почему она внезапно ушла с корта во время финала «Ролан Гаррос», пока она не сказала, что ее мучали менструальные спазмы.

В 2013-м Жо-Вильфред Тсонга навсегда вошел в теннисный фольклор, когда на вопрос о нестабильности топов WTA ответил:

«Девушки более эмоциональны, чем мы. Все так говорят, даже они сами это признают. Ну это же гормоны и все такое. У нас всей этой гадости нет, так что мы физически всегда в хорошей форме, а девушки нет».

Наконец, в 2015-м первая ракетка Великобритании Хизер Уотсон объяснила поражение на Australian Open «женскими делами», о чем ее старшая соотечественница Аннабель Крофт сказала, что менструации в теннисе всегда были табуированной темой.

Если табу на обсуждение месячных в теннисе когда-то и существовало, то примера Швентек оказалось достаточно, чтобы показать: в XXI веке – на четвертой волне феминизма, в эпоху общедоступного порно и мемов про дикпики – в теме менструации уже нет ничего не только неприличного, но и даже особенно деликатного.

«Я рассказываю об этом для девочек, которые не понимают, что происходит. Не переживайте, это нормально», – сказала Швентек тогда, и ее слова очевидно срезонировали.

Полгода спустя 19-летняя Циньвэнь Чжэн – одна из тех девочек, к которым обращалась полька, – после матча с ней же на «Ролан Гаррос» рассказала:

«Девчачьи проблемы. Первый день всегда тяжелый. Мне нужно заниматься спортом, а в первый день мне всегда очень больно».

А еще полгода спустя импульс, запущенный Швентек, привел к настоящей теннисной (то есть запоздалой и немного абсурдной) революции. Фундаменталистский «Уимблдон», маниакально дорожащий своими традициями, расслабил дресс-код и перестал требовать от теннисисток выходить на корт в белом нижнем белье.

Под нижним бельем в случае с теннисистками имеются в виду тонкие шорты, которые надевают под спортивные юбки или платья и которые постоянно видны по ходу игры – то есть формально не совсем белье в бытовом понимании. Но сути это не меняет: еще в 2022 году в профессиональной среде цвет женских трусов определялся регламентом – и они должны были быть исключительно белыми, несмотря на то, что абсолютно всем известно: белый и менструация – очень опасное сочетание. «Если ты во всем белом и протекла во время матча – я не могу представить опыт сильно травматичнее такого», – говорила недавно Джуди Маррей.

Характерно, что решение «Уимблдона» обусловили сразу несколько факторов, и все они были внешними (то есть могли и не сложиться).

Сначала слова Чжэн, сказанные в разгар «Ролан Гаррос», запустили в теннисе дискуссию о том, как превратности цикла влияют на выступления теннисисток. Потом олимпийская чемпионка Моника Пуиг походя приложила «Уимблдон»: «...Не говоря уже о стрессе из-за того, что на «Уимблдоне» приходится играть в белом и молиться, что в эти две недели у тебя не начнутся месячные».

Экс-теннисистка топ-15 Татьяна Головин, однажды случайно взбудоражившая «Уимблдон» красными шортами (якобы забыв переодеться после разминки), на волне обсуждения летом сказала The Telegraph:

«Женщины, которые приезжают на «Уимблдон», постоянно об этом думают. Никто ничего не говорил, потому что не было никаких происшествий. Женщины просто как-то со всем справлялись. Думаю, организаторы бы серьезно отнеслись к этой теме, если бы люди начали жаловаться.

Вообще спортсменкам непросто играть в белом, потому что везде фотографы, а ты скользишь по корту, падаешь, играешь, юбка задирается. Я всегда хотела носить что-нибудь более темное, чтобы чувствовать себя комфортнее».

Сам «Уимблдон» не то чтобы был совсем безучастен к женской судьбе: на турнире и до этого года теннисисткам в любых количествах были доступны гигиенические средства, и работали «специальные медицинские бригады». Просто раздавать тампоны, но при этом все равно контролировать цвет трусов – это в лучшем случае непоследовательно (правда, справедливости ради, в разные годы в цветных шортах на «Уимблдоне» играли и Серена Уильямс, и Мария Шарапова. Но потом правила ужесточили).

Мария Шарапова на «Уимблдоне»-2013

В следующем месяце по ходу «Уимблдона» в соцсетях запустили кампанию Address The Dress Code, призывающую турнир отменить правило белых трусов.

«Представьте себе, что вы выступаете на «Уимблдоне» у всего мира на глазах, – писала автор инициативы Габриэла Холмс. – А теперь представьте, что у вас в это время менструация, а вы должны быть во всем белом. СПАСИБО, НЕ НАДО».

Афиша кампании интерпретировала легендарный постер 1976 года, на котором девушка в теннисной форме показывает попу, – только героиня-2022 не без белья, а в шортах, испачканных кровью. Небольшая акция протеста даже прошла в офлайне в день женского финала: активисты с большой растяжкой «Address The Dress Code» и парой плакатов поменьше («About bloody time») позировали перед входом на Центральный корт.

«Мы не просим о каких-то радикальных переменах, – говорила тогда Холмс. – Но может, уимблдонский совет директоров может утвердить пару поправок, которые примут во внимание, что женщины играют во время месячных, а это создает дополнительное давление на уровне, где давление и так очень высоко. <...> Может, они соберутся и решат, например, что юбки в других клубных цветах: фиолетовом и зеленом, – тоже приемлемы».

На одном из плакатов Холмс и ее соратниц было обращение к председателю Всеанглийского теннисного клуба (AELTC) Йену Хьюитту – «Вы можете, Йен Хьюитт». Это, конечно, правда: чтобы понимать женскую физиологию, не нужно быть женщиной. Но решение об отмене на «Уимблдоне» правила белых трусов все же связывают с усилением в руководстве клуба позиций женщин: в 2020-м исполнительным директором AELTC стала Салли Болтон, а после турнира-2023, который будет последним для Хьюитта, председателем, скорее всего, станет экс-чемпионка юниорского «Уимблдона» Дебби Джеванс.

«Важно, чтобы среди людей, принимающих решения, было много женщин, – говорила в начале месяца Джуди Маррей, – потому что они понимают, что такое менструальный цикл, и знают, каково то – бояться, что что-то может произойти во время матча».

Необходимость в 2022 году артикулировать такие элементарные вещи опять же немного угнетает. Но иногда и это можно считать успехом.

Фото: Gettyimages.ru/Hector Vivas, Scott Barbour, Clive Brunskill (4, 5), Steve Parsons – PA Images; instagram.com/zhengqinwen_tennis, gabriellaholmes