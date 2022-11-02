Трагически пустые трибуны на турнире лучших теннисисток года: билеты сливают по $6, а виноват то ли Хэллоуин, то ли огромный стадион

Страшное дело.

«Там очень активное теннисное комьюнити на всех уровнях, – сказала на днях экс-первая ракетка мира Пэм Шрайвер про Форт-Уорт, на этой неделе впервые принимающий итоговый турнир WTA, и соседний с ним Даллас. – Там очень любят теннис, и думаю, что даже двух месяцев подготовки окажется достаточно, чтобы люди пришли, и атмосфера была заряженной. Не знаю, повторится ли прошлогодняя обстановка Гвадалахары, но и теннис в зале сильно отличается от тенниса на воздухе».

Два первых дня WTA Finals-2022 из слов 10-кратной чемпионки турнира подтвердили только то, что до атмосферы прошлогоднего итогового нынешнему и правда далеко.

Турнир открылся в понедельник матчем первой ракетки США Джессики Пегулы, неделю назад выигравшей крупнейший титул в карьере. На нем было так мало зрителей, что семья соперницы Пегулы Марии Саккари: ее родители, сестра и бабушка, – по не такому уж утрированному замечанию из твиттера, составляла 10% всех болельщиков на арене, вмещающей 14 000 человек.

Отчасти отсутствие ажиотажа вокруг турнира объясняется, конечно, сильной текучестью кадров в топе WTA. В этом году среди восьми участниц турнира только одна чемпионка «Шлема» (Швентек), зато четыре дебютантки (Жабер, Пегула, Гауфф, Касаткина). С другой стороны, год назад в Мексике тоже не было ни Серены, ни Осаки, ни, скажем, Бушар – но заполняемость и настрой трибун на вечерних матчах вполне соответствовали статусу соревнований.

В Техасе же на матч американки билеты на ресейле продавались за смешные $6 – минимум втрое ниже номинала. Для сравнения: на полувыставочный мужской Кубок Лэйвера билетов не стало задолго до того, как Роджер Федерер объявил, что завершит на нем карьеру; билеты там продавались даже на тренировки.

Само решение WTA провести турнир в Форт-Уорт, принятое к тому же меньше восьми недель назад, сейчас выглядит шагом, сделанным от безысходности. Это подтверждает, например, итальянский журналист Лоренцо Эрколи, написавший, что несколько европейских организаторов отказались провести турнир после того, как он остался без площадки из-за отказа WTA вести бизнес в Китае (до 2028-го итоговый должен был проходить в Шэньчжэне, где стартовал в 2019-м с 14-миллионным призовым фондом).

Предположительно, первое за 17 лет возвращение WTA Finals в США – да еще и в такое неочевидное место как Техас, – обусловлено именно тем, что больше нигде турнир оказался не нужен (все расходы на него, включая призовые, покрывает сама WTA).

Впрочем, не все сгущали краски. Пока одни язвили в соцсетях, что WTA нужно было провести турнир на школьном стадионе и показывать только ближайшие к корту ряды, теннисный резонер Бен Ротенберг отмечал, что, во-первых, в первый вечер на трибунах набралось под тысячу человек, и все они были очень увлечены происходящим, а во-вторых, нельзя судить об успешности развлекательного мероприятия в США, если оно а) проводится в скучном Форт-Уорте, куда никто не поедет специально, и б) приходится на Хэллоуин – важнейшее национальное гуляние. («Может, зрители пришли в костюмах пустых мест?» – отреагировал редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм.)

Примерно то же после матча сказала Саккари: «Тут классно, и дальше будет больше людей, а [зрителям на трибунах] спасибо, что пришли уже сегодня и следите за женским теннисом».

Во второй день, когда на турнире стартовала чемпионка двух «Шлемов» сезона Ига Швентек, обстановка на трибунах была и правда чуть менее печальной:

Но после матча лучшей теннисистке мира все равно пришлось практически умолять зрителей, чтобы они приходили: «Уверена, что мы можем показывать хороший теннис и устроить для вас шоу. Так что, пожалуйста, приходите и смотрите наши матчи».

А экс-теннисистка топ-30 Урсула Радванска не сдержалась: «Даже в пандемию, когда ограничивали количество людей на трибунах, на матчах было больше людей, чем сейчас на итоговом🤯🙊».

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Фото: twitter.com/gasparlanca, footfaulttennis; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; East News/AP Photo/Ron Jenkin, Matthew Stockman/Getty Images/AFP, Tom Pennington/Getty Images/AFP