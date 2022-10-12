У Касаткиной, оказывается, есть рекорд Гиннесса. Его принес удар, который все полюбили из-за Федерера

Опасно для мужчин.

На этой неделе в Сан-Диего Дарья Касаткина борется за третий титул в сезоне, причем третий же – в Северной Америке. Касаткина вообще всегда удачно выступала по ту сторону Атлантики: до пяти из 11 своих финалов на уровне WTA дошла именно там, в Чарлстоне-2017 выиграв первый титул, а в Индиан-Уэллс-2018 сыграв в крупнейшем финале. В одном из ранних интервью про США она сказала, что ей там «нравится все, кроме налогов».

Тот тинейджерский финал Индиан-Уэллс между Касаткиной и Наоми Осакой в моменте был сенсацией, а на дистанции предвосхитил новую эру в женском теннисе: на 18 турнирах «Большого шлема», сыгранных с тех пор, было девять новых чемпионок, из которых только Осака, Симона Халеп и Ига Швентек не ограничились одним титулом.

Еще тот турнир запомнился видео, опубликованным WTA по ходу недели, где Касаткина учит Осаку выполнять твинер – очень зрелищный удар между ног спиной к сетке:

«Когда бежишь к мячу, смотри на него, – объясняет Касаткина. – А бить надо, когда мяч начал опускаться». У Осаки получается не очень, и Касаткина, чей твинер сезоном ранее стал одним из ударов года, показывает ей его несколько раз.

Твинеры бросают с 1970-х. Кто начал первым, непонятно, но в наше время инфлюенсер – Федерер

Твинер считается эффектным, но не эффективным ударом – по превалирующей легенде, он даже возник на выставочном матче. Якобы грунтовый король 1970-х Гильермо Вилас впервые выполнил его на выставке в Буэнос-Айресе в 1974-м. В следующем году Вилас применил удар, который еще иногда называют хот-догом, в официальном матче на турнире в Индианаполисе.

По версии чемпиона «Ролан Гаррос»-1983 Янника Ноа, первым исполнять твинер стал он. Австралийский чемпион Фред Столл пошутил однажды, что каждый, у кого хоть раз твинер получился, считает, что он был первым. Так или иначе умением сыграть между ног были известны и современник Виласа Илие Настасе, и чемпионы «Шлемов» Стефан Эдберг, Борис Беккер, Габриэла Сабатини, Андре Агасси.

Техническая сложность и специфичность применения твинера приводят к тому, что его почти никогда не тренируют, а значит, исполняют еще реже, а на важных очках – почти никогда. «Из десяти таких очков выиграешь одно. В этом проблема твинера: очень низкий КПД», – объяснял как-то The Atlantic теннисный тренер Стэнфордского университета США Джон Уитлингер.

В новейшее время ответственным за популярность твинера считается Роджер Федерер, памятным ударом заработавший матчбол в полуфинале US Open-2009 против Новака Джоковича. Швейцарец потом назвал тот удар «лучшим в жизни», а через год разобрал его в рекламе US Open Series, отметив анатомические риски: «Не повторяйте самостоятельно. Я профессионал».

Через несколько недель в первом круге US Open Федерер снова исполнил твинер, который тоже завирусился, но еще до того новая чемпионка «Ролан Гаррос» Франческа Скьявоне сказала про удачный свой: «Я ударила хорошо и сильно. Не как Роджер, но тоже хорошо».

Роджер тоже, конечно, иногда проигрывал розыгрыши с твинерами – например, в знаменитом полуфинале Australian Open-2005 против Марата Сафина он выполнил удар на матчболе, а Сафин забил с лета (и потом выиграл матч и турнир). Но кажется, именно Федерер ввел удар между ног в моду для нынешнего поколения игроков, включающего Касаткину.

Амбассадором твинеров Касаткину выбрала WTA. Она специально тренировалась

Буквально сразу после Индиан-Уэллс-2018, когда тур переехал на противоположное побережье США во Флориду, WTA организовала встречу Касаткиной с представителями Книги рекордов Гиннесса – чтобы установить рекорд по количеству твинеров в минуту. Касаткина знала о челлендже заранее и тренировала твинеры с братом Александром. О встрече она вспоминает:

«Там был человек, который все записывал и следил. Минимум нужно было сделать, по-моему, десять, и после каждого удара нужно было обязательно вернуться к сетке. То есть каждый раз я должна была сделать спринт до сетки, меня перекидывали свечой, я делала твинер, и он должен был попасть в корт. Я сделала, по-моему, 19 или 20, но в корт попали 18».

Сертификат о рекорде «по успешным твинерам, выполненным за минуту» Касаткиной вручили прямо на корте. В Книгу она попала в издании-2019.

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Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; guinnessworldrecords.com (топ)