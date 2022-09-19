Свитер за победу на «Уимблдоне», 73 отжимания в 73 года, контракт с adidas – в 95. История старейшего чемпиона «Большого шлема»

30 августа исполнилось 99 лет Вику Сейшасу. Он самый пожилой из чемпионов «Больших шлемов», но шутит, что предпочел бы быть самым молодым.

Сейшас, в одиночке выигравший два «Шлема» и 49 титулов всего, побеждал до начала Открытой эры в 1968-м – тогда профессионалов не допускали до «Больших шлемов», а любителям приходилось зарабатывать на жизнь в перерывах между турнирами.

Через год после дебюта на «Шлеме» ушел на войну и служил в авиации

Отец Сейшаса продавал сантехнику в Южной Филадельфии и обожал теннис, хотя и был средним игроком. На вопрос, сколько времени понадобилось, чтобы обыграть отца, Вик, который впервые взял ракетку в руки в пять лет, шутил, что пара недель. В 10 он играл уже лучше всех местных детей и побеждал соперников гораздо старше себя.

В школе Вик занимался баскетболом, бейсболом, легкой атлетикой и сквошем, но его любимым спортом оставался теннис. В теннисной сборной он был капитаном.

В 17 Сейшас дебютировал на Национальном чемпионате США – предшественнике US Open. Он выиграл стартовый матч и во втором круге вел 2:0 по сетам у Фрэнка Ковача. Тому было 20, но он уже успел прославиться и входил в топ-3 лучших любителей США. «Все говорили: «Кто этот парень из Филадельфии со смешным именем, который обыгрывает Ковача?» – вспоминал Сейшас. В итоге дебютант провалил матч, упустив преимущество.

Параллельно Сейшас учился в Университете Северной Каролины и играл защитником в студенческой баскетбольной команде. Но карьеру и учебу пришлось прервать из-за Второй мировой.

«Мне было 18, и я знал, что меня вот-вот призовут, поэтому вступил в Корпус армейской авиации. Меня научили летать, а потом направили на юг Тихого океана. Помню, как уходил в 23-дневное плавание в Новую Гвинею и проплывал под мостом Золотые ворота, не зная, с чем придется столкнуться», – говорил Сейшас.

Вику поручили испытывать боевые самолеты перед отправкой на фронт – за три с половиной года он освоил управление 14 моделями. Пока шла война, Сейшас пропустил два Национальных чемпионата – в 1943-м и 1945-м.

После войны Вик вернулся в университет и получил диплом в области торговли. В 1948-м и 1949-м он выходил в финал межвузовского теннисного турнира, но проиграл оба матча.

Выиграл «Уимблдон» в год коронации Елизаветы II и призовые потратил на свитер

К началу 1950-х Сейшас поднялся на топ-уровень. В 1953-м он дошел до полуфинала в Австралии, до финала в Париже и на «Уимблдон» приехал вторым сеяным.

Американец добрался до четвертьфинала, не отдав ни сета. Следующим соперником был Лью Хоад, будущий четырехкратный чемпион «Больших шлемов», который был посеян шестым. Даже спустя 70 лет Сейшас в деталях мог пересказать самые напряженные моменты матча.

«Если у Лью Хоада был отличный день, он мог вынести тебя с корта и пару раз так со мной и сделал. Но чаще я выигрывал наши матчи – просто держал подачу и выжидал, пока он плохо сыграет свой гейм, – вспоминал Вик. – На «Уимблдоне» я проигрывал 0:40 на своей подаче при счете 6:6 в пятом сете, но каким-то образом вытащил этот гейм. Подавая при счете 7:8, он уступал 0:40 и выиграл следующее очко спорным судейским решением, а потом подал два эйса подряд и сравнял счет. Но он ошибся на легком смэше, а потом сделал двойную на матчболе, и я выиграл 9:7 в пятом».

В полуфинале против Мервина Роуза Сейшасу пришлось отыграться с 1:2, а в финале достался удобный соперник. Курт Нильсен стоял далеко за задней линией, поэтому американец подключал любимые выходы к сетке. «Но мне в какой-то степени повезло, потому что Нильсен победил Кена Роузуолла», – признавался американец. На трех предыдущих «Больших шлемах» он проиграл именно Роузуоллу.

Финал «Уимблдона» прошел на следующий день после коронации Елизаветы II, которую по телевидению смотрели 27 миллионов человек и еще 11 миллионов слушали по радио. «Я всегда говорю, что это был год коронации для меня и королевы! «Уимблдон» всегда будет жемчужиной тенниса, турниром, который хотел бы выиграть каждый игрок», – эмоционально вспоминал потом Сейшас.

За победу Сейшас получил 25 фунтов, которые можно было потратить в магазине на площади Пикадилли. Он купил свитер.

В декабре американцам предстояло играть против австралийцев в титульном матче Кубка Дэвиса. Тогда он был турниром претендентов: в течение года шли матчи в американской и европейской зонах, затем лучшие команды встречались друг с другом, и победитель выходил на прошлогоднего чемпиона. Австралийцы к тому времени взяли три титула подряд.

Когда счет между командами был 2:2, Сейшас вышел на решающий матч против Кена Роузуолла и ожидаемо проиграл. Тогда они с Тони Трабертом поклялись, что в следующем году США победят.

Сезон-1954 Сейшас начал не так успешно и на первых трех «Шлемах» выбыл в четвертьфинале. Зато в США второй год подряд дошел до финала – и на этот раз воспользовался шансом: в 1953-м взял всего восемь геймов у Траберта, а теперь в четырех сетах победил Рекса Хартвига.

«Хартвиг оказал мне услугу. Рекс выбил и Тони Траберта, и Роузуолла, а мне было бы гораздо труднее обыграть в финале любого из этих парней, – снова скромничал Сейшас. – Хэм Ричардсон в свою очередь обыграл Лью Хоада, а Хэм был для меня не таким сложным соперником, как Хоад в его лучшие времена. У меня была удачная сетка, но я не умаляю того, что сделал, чтобы выиграть турнир».

В 1954-м Сейшас собрал в Нью-Йорке требл, победив во всех разрядах. В паре он взял титул вместе с Трабертом, а в миксте – с Дорис Харт. В этих разрядах у него гораздо больше крупных побед, чем в одиночке: за карьеру он выиграл пять «Больших шлемов» в паре и восемь – в миксте.

В декабре США снова боролись с Австралией в Кубке Дэвиса. Сейшасу традиционно пришлось играть с Роузуоллом, но уже не в решающем, а во втором матче. Американцы вели 1:0. «Берегись, Кен, потому что никто еще не побеждал меня девять раз подряд», – шутил Сейшас.

Тогда ему удалось в первый и последний раз обыграть Роузуолла. После матчбола Сейшас перепрыгнул через сетку, чтобы пожать австралийцу руку. Так же он отпраздновал победу на «Уимблдоне». «Мы играли в похожем стиле, – говорил Сейшас о соперничестве с Роузоуллом. – Но у него был лучше бэкхенд и лучше обводящие».

На следующий день Сейшас и Траберт выиграли пару и принесли США первый титул за пять лет.

Сейшас любит историю о том, как приехал домой после победы в Кубке Дэвиса. Он провел в Австралии три месяца и по возвращении столкнулся с водопроводчиком, которого знал через отца. Тот спросил, где Вик пропадал, и был потрясен, услышав, что в Австралии. «Что ты там делал?» – «Играл в теннис». – «Неужели ты проделал такой путь в Австралию, чтобы поиграть в теннис? Здесь на углу есть общественный корт».

Поработал брокером, тренером и барменом, играл для себя до 75 лет и в 73 отжимался 73 раза

Ближе к концу теннисной карьеры Сейшас начал работать биржевым брокером. Потом он возглавил теннисное направление на курорте в Западной Вирджинии, где ему и легенде гольфа Сэму Сниду поручили привлекать бизнесменов.

Параллельно Сейшас выступал в туре. «Я был в достаточно хорошей форме, чтобы играть еще три-четыре года после того, как перестал регулярно участвовать в соревнованиях в 1957-м, хотя психологически становилось все сложнее, – оценивал свое состояние Сейшас. – Но я продолжал иногда играть на турнирах, и мне хватало мастерства, чтобы доставлять проблемы сильным соперникам. Не думаю, что когда-то был не в форме, и я очень тщательно следил за весом».

В 1966-м Сейшас обыграл в первом круге в Нью-Йорке Стэна Смита: «В 43 я был самым возрастным участником турнира, а Стэну было 19, и он еще не достиг своего пика. Но в решающем сете у Стэна начались судороги, и я смог победить. Мы до сих пор шутим про это».

С 1940-го по 1969-й Сейшас участвовал в рекордных 28 Национальных чемпионатах США, в том числе в 24 подряд. До Джона Макинроя он был лидером по количеству матчей за сборную США в Кубке Дэвиса и за семь лет выиграл 38 из 55 встреч в одиночке и в паре. Последний официальный парный матч Сейшас сыграл в 52.

Сейшас рассказывает, что в 1970-е его пригласили стать главным тренером в новом отеле в Атлантик-Сити, но строительство затянулось, и вместо этого он оказался в отеле в Новом Орлеане.

По его финансам сильно ударил развод с первой женой, которой досталась половина имущества. Он расстался с ней, чтобы жениться на тренере по теннису, с которой познакомился во время работы в Западной Вирджинии. Позже они тоже развелись, и Сейшас стал выплачивать алименты дочери Тори.

В конце 1970-х Сейшас продал наименее значимые трофеи, когда резко выросла цена на серебро. «Чем больше трофей, тем мельче турнир», – философствовал Вик (ниже с трофеем турнира в Барселоне).

В 1983-м Сейшас выпустил книгу для игроков среднего возраста об основных приемах, упражнениях, стратегиях парных матчей и предотвращении травм.

Однажды Сейшас решил подсчитать, сколько призовых заработал бы за те семь лет, что играл на «Уимблдоне» в одиночке и в паре. Он дошел примерно до пяти миллионов долларов и перестал. Los Angeles Times оценила в 1999-м, что по тогдашним меркам он заработал бы за всю карьеру 15 миллионов долларов.

Сейшас продолжал поддерживать форму и, по его словам, в 73 года по утрам делал 73 отжимания и 73 приседания. Со временем его все больше стали беспокоить колени, и к 1998-му он перестал играть в теннис. К тому времени он уже несколько лет работал утренним барменом – сначала в ресторане Strawberry Joe’s, а потом в теннисном клубе Harbor Point.

«Люди спрашивают, почему я работаю барменом в таком возрасте? Я люблю поесть, – смеялся 76-летний Сейшас. – Барменам дают неплохие чаевые. Даже утром можно заработать 25-30 долларов. Я могу заниматься этим, не посвящая все свое время».

Сейшас живет рядом с Harbor Point, и там его обожают. Члены клуба и сотрудники восхищаются его способностью помнить конкретные матчи вплоть до счета. «У меня хорошая память, когда речь про 1950-е и 1960-е. Не спрашивайте, что было вчера», – шутит в ответ Сейшас. Он подарил клубу свои трофеи и картину, где он изображен играющим на «Уимблдоне». В его честь назвали главный корт клуба. «Мне очень повезло, – говорит Сейшас. – Там, где я живу, у меня много замечательных друзей».

18 лет назад его дочь Тори переехала в Сан-Франциско из Луизианы, чтобы быть поближе к отцу. «Забавно, что у меня много друзей, которые знают о его теннисных достижениях больше, чем я. Для меня он просто папа. К счастью, на меня никто не давил, чтобы я стала чемпионкой «Больших шлемов», – говорит Тори. – Он очень скромный, заботливый и любящий и всегда был рядом. Он всегда рассказывает лучшие истории».

Вдохновил USTA на финансовую помощь нуждающимся игрокам и в 95 лет стал самым пожилым амбассадором adidas

Сейшас продолжает следить за теннисом и много лет ездил на US Open. В 2005-м ему прооперировали оба колена, поэтому сейчас он практически прикован к коляске, и ему сложно путешествовать.

Когда в конце 1990-х у него были финансовые проблемы, его друг Дэйв Ванденберг предложил организовать сбор средств. Сейшас оценил идею, но чувствовал себя неловко и сказал, что знает нескольких бывших игроков, которые нуждаются больше. Их имена он решил не называть, чтобы не ставить их в неудобное положение.

Тогда Вандеберг организовал в Harbor Point выставочные матчи с участием Джима Курье, Рика Лича, Скотта Дэвиса и других игроков сборной. Удалось собрать больше 100 тысяч долларов, и деньги пошли в фонд помощи теннисистам. А Сейшас получил в подарок от Rolex золотые часы за 6 тысяч. Более того, такой успех мотивировал USTA подумать над более масштабным сбором.

«Думаю, это давно назрело, и это правильно. В большинстве видов спорта уже что-то предприняли. У многих ребят есть деньги, но никогда не знаешь. Может случиться что-то чрезвычайное, и тогда возникнет необходимость», – соглашался Сейшас.

Сейчас Сейшасу нужна постоянная сиделка, поэтому еще один его друг – финансовый консультант Терри Макговерн, с которым он познакомился в клубе, – начал сбор средств, чтобы покрыть его расходы.

«Мне нелегко. В 96 лет начинаешь чувствовать себя довольно беспомощным. Я все еще здраво мыслю. Ментально я не слишком сдал, но физически разваливаюсь», – говорил три года назад Сейшас, который к тому моменту почти ослеп.

В 95 американцу предложили его первую спонсорскую сделку. Стэн Смит ужинал с главой adidas Каспером Рорстедом и упомянул Сейшаса. Рорстеду идея понравилась, и он решил сделать Вика самым пожилым амбассадором бренда.

По первому контракту, который заключили в 2018-м, Сейшас получал две тысячи долларов в месяц. «Сделка отменится только в случае, если adidas обанкротится или я умру», – шутил Вик.

Смит говорит, что adidas не планирует выпускать фирменные кроссовки Сейшаса. По крайней мере, пока: «Подождем, пока ему не исполнится 100».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/William Vanderson/Fox Photos/Hulton Archive, Bettmann, Jean Catuffe; instagram.com/millesime_26, tennistileggendari