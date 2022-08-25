Федерер в теннисе навсегда – его лого постоянно мелькает на трибунах. Первый вариант легендарного RF придумала жена

Маэстро личного брендинга.

Роджер Федерер всегда незримо присутствует в туре, даже если не играет больше года. Включите любой матч – и вы наверняка увидите на трибунах десятки кепок с логотипом RF.

Сейчас персональные лого есть и у Рафаэля Надаля с Новаком Джоковичем, и у 21-летнего Янника Синнера, но в 2000-е такой ход оказался прорывной идеей.

Эпоха Nike: эксперименты с геральдикой, много золота и запуск мерча

История началась в 2003 году, когда Федерер выпустил именной парфюм, а вместе с ним дезодорант, бальзам после бритья и гель для душа. На флаконах разместили пересеченные R и F, а под ними автограф. Такой вариант придумали будущая жена Роджера Мирка и ее отец.

В 2006-м косметика прекратила существование, но Роджеру настолько понравилась идея с логотипом, что он предложил Nike, в форме которого играл с 1994-го, разработать полноценную стратегию. Федерер, еще далекий от статуса теннисного маркетингового монстра, тогда только начинал развивать личный бренд за пределами корта и собирать спонсорское портфолио.

В начале 2000-х единственной звездой Nike с персональным лого был Тайгер Вудс. Лого Федерера и Вудса принципиально отличались, например, от крокодила Рене Лакоста или акулы Грега Нормана, потому что прочно связывали вещи с человеком.

На форме Федерера лого впервые появился на «Уимблдоне»-2006. Роджер выходил на корт в блейзере с детализированным гербом на нагрудном кармане. Знак чем-то напоминал уимблдонский кубок и не был похож на тот, что печатали на косметике. В центр поставили букву F, а внизу добавили расшифровку.

Параллельно шли эксперименты с кроссовками: например, в 2007-м Australian Open Роджер играл с вышитой в столбик фамилией, «Ролан Гаррос» – с белой буквой F на синем щите.

Канонические буквы появились в том же году на «Уимблдоне». Сложный вензель на груди заменили минималистичными символами, но сохранили геральдические элементы. Лого на блейзере был вышит на щите, напоминающем гербы швейцарских кантонов, а на жилет добавили вариант без креста на фоне. На кроссовках напечатали буквы без обрамления – и постепенно этот вариант вытеснил все остальные.

Новая концепция стала «более актуальной для спортивных товаров, очень современной и элегантной», – говорила Джанет Лусена, тогдашний директор Nike по дизайну теннисной одежды. Буквы наносили лазерной печатью, а не вышивали. В основу начертания легли шрифты Bodoni и Didot, второй использовался для логотипов Vogue и Giorgio Armani.

Иногда монограмму размещали в неожиданных местах: если на кепке или на сумке она выглядела логично, то на пакетах для новых ракеток вызывала вопросы. The New York Times упрекала Федерера, что затея с лого «переросла в мастер-класс по личному брендингу». Его даже называли мистер Монограмма.

Легендарный костюм-тройку в стиле милитари с «Уимблдона»-2009 тоже поняли не все. «Я думал, что милитари-пиджак будет выглядеть совершенно по-новому, круто. Я знал, что отношение к нему будет категоричным: любовь или ненависть. Но в этом нет ничего плохого. Нельзя всегда быть милым парнем, который держится посередине, типа: «Ладно, в этом году снова надену кардиган», – говорил Роджер.

Другая заметная деталь – уимблдонские комплекты Федерера несколько лет подряд были золотыми. В 2009-м золотые вставки на вороте, полосы на шортах и кроссовках, ремень и лого Nike кричали, что он собирается вернуть себе титул. Выбор цвета критиковали за контраст со скромным и сдержанным имиджем Федерера, но он нашел объяснение: «Возможно, мы переборщили. Кто-то считает золото желанием покрасоваться. Люди думают, что в нем слишком много блеска, но цель не в этом, а в связи с трофеем».

На «Уимблдоне»-2009 Федерер побил рекорд Пита Сампраса по количеству титулов на «Больших шлемах» и на церемонию награждения надел куртку с вышитым числом «15» (тоже золотым). Такой ход называли тщеславием, самоуверенностью и даже неуважением к финалисту Энди Роддику. Позже Роджер вспоминал, что на пресс-конференцию после победы на «Ролан Гаррос» пришел в пиджаке с огромным числом «14», и никто ничего не сказал. А на «Уимблдоне» кто-то передал ему куртку, и он спонтанно ее надел.

Часть поклонников считала, что Nike заставляет Федерера носить вещи с монограммой, но он это опроверг.

«Я удивлен это слышать, потому что не обязан ничего надевать или делать то, что мне кто-то говорит. Я все делаю сам. Это зависит от меня, – объяснил швейцарец. – Для меня важно, чтобы болельщик мог купить что-то, связанное со мной. Как в футболе: ты покупаешь футболку, а на ней сзади написано чье-то имя. Это очень круто».

Эпоха Uniqlo: возвращение прав на лого, лаконичные комплекты и именные кроссовки

Федерер пропустил «Ролан Гаррос»-2018, но сенсация последнего дня турнира все равно была связана с ним. Выяснилось, что Роджер уходит от Nike и теперь его будет одевать японская компания Uniqlo.

10-летний контракт Федерера с Nike приносил швейцарцу 10-12 миллионов долларов в год и истек еще весной. Судя по первым инсайдам, Uniqlo предлагала соглашение на 10 лет и 300 миллионов долларов. В итоге оказалось, что сумма в три раза меньше, но в Nike предлагали всего пять миллионов в год и только до конца карьеры. Проблема заключалась в том, что Nike продает не так много теннисных товаров. Источники утверждали, что компания, вероятно, даже не зарабатывала от продажи экипировки с лого Федерера столько, сколько платила самому игроку.

В сделку с Uniqlo верили не все, считая слухи об уходе давлением команды швейцарца на Nike. Но уже на «Уимблдоне»-2018 Федерер сыграл в новом бренде и без лого, потому что права остались у прежнего экипировщика.

«Логотип RF сейчас принадлежит Nike, но однажды перейдет ко мне. Я надеюсь, Nike окажет любезность и поспособствует в этом вопросе, – сказал Роджер после первого круга. – Этот логотип был очень важен для меня, для болельщиков. Это процесс. Но хорошая новость в том, что в однажды он вернется».

Еще одним минусом супервыгодного сотрудничества с Uniqlo стало то, что они не производят теннисные кроссовки. Роджер первое время бесплатно играл в Nike, но потом решил проблему красиво: в ноябре 2019-м инвестировал в швейцарский бренд обуви On Running, который через год разработал для него именные кроссовки. Так появился еще один логотип – лаконичная R с точкой.

Пока юристы занимались возвращением прав, Федерер подкалывал Nike за тягу к неону и геометрический принт: «Если честно, мне кажется, что иногда в теннисе встречается ужасная одежда. Иногда все делается совершенно неправильно. Хотят создать слишком современную теннисную футболку, и в плане дизайна получается совершенно не то. Как будто по ней грузовик проехал. Или же придумывают какую-то дикую графику, которая не подходит для богатого традициями тенниса». Под конец интервью он вообще порадовался, что наконец хорошо выглядит.

В марте 2020-го – спустя полтора года после перехода к Uniqlo – Федерер наконец вернул лого. Nike передал права компании Tenro AG, которую Роджер основал в 2007 году. «Я очень рад и давно этого ждал. Я всегда знал, что Nike его вернет. Просто старался поскорее вернуть его для фанатов», – говорил Федерер. По словам Роджера, его родители тоже были в восторге от новости.

В декабре 2020-го состоялся официальный релиз кепок, а летом 2022-го в продаже появились первые футболки с монограммой. Одновременно с этим бренд выпустил видео, которое окончательно закрыло тему с передачей прав. Роджер рассказал об истории лого и его значении.

«Мы подумали, что нам нужен логотип, а в то время инициалы еще не были так популярны. Больше использовались символы. Тогдашний был очень похож на этот. В нем тоже были парящие буквы RF, и он очень простой. Я думаю, это очень элегантно.

Логотип менялся. Сначала он был больше личным высказыванием. Потом стал скорее логотипом для болельщиков.

Поскольку в теннисе нет номера или имени на спине, для меня это был способ установить связь с болельщиками и ощутить единство. Это так много для меня значит. Я с большой гордостью ношу этот логотип. Я так счастлив, что он есть, что он, надеюсь, порадует многих людей, потому что меня он, конечно, очень радует. И я хочу, чтобы люди об этом знали».

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Фото: pressetext.com; instagram.com; Gettyimages.ru/Michael Reaves, Jamie Squire, Clive Brunskill, Hamish Blair, Julian Finney; opencourt.ca; uniqlo.com