Глаз Народа
Блог

Федерер в теннисе навсегда – его лого постоянно мелькает на трибунах. Первый вариант легендарного RF придумала жена

Роджер Федерер Роджер Федерер
бизнес
реклама
деньги
Мирослава Федерер Мирослава Федерер
Nike Nike
Теннис Теннис

Маэстро личного брендинга.

Роджер Федерер всегда незримо присутствует в туре, даже если не играет больше года. Включите любой матч – и вы наверняка увидите на трибунах десятки кепок с логотипом RF.

Сейчас персональные лого есть и у Рафаэля Надаля с Новаком Джоковичем, и у 21-летнего Янника Синнера, но в 2000-е такой ход оказался прорывной идеей.

Эпоха Nike: эксперименты с геральдикой, много золота и запуск мерча

История началась в 2003 году, когда Федерер выпустил именной парфюм, а вместе с ним дезодорант, бальзам после бритья и гель для душа. На флаконах разместили пересеченные R и F, а под ними автограф. Такой вариант придумали будущая жена Роджера Мирка и ее отец.

В 2006-м косметика прекратила существование, но Роджеру настолько понравилась идея с логотипом, что он предложил Nike, в форме которого играл с 1994-го, разработать полноценную стратегию. Федерер, еще далекий от статуса теннисного маркетингового монстра, тогда только начинал развивать личный бренд за пределами корта и собирать спонсорское портфолио.

В начале 2000-х единственной звездой Nike с персональным лого был Тайгер Вудс. Лого Федерера и Вудса принципиально отличались, например, от крокодила Рене Лакоста или акулы Грега Нормана, потому что прочно связывали вещи с человеком.

На форме Федерера лого впервые появился на «Уимблдоне»-2006. Роджер выходил на корт в блейзере с детализированным гербом на нагрудном кармане. Знак чем-то напоминал уимблдонский кубок и не был похож на тот, что печатали на косметике. В центр поставили букву F, а внизу добавили расшифровку.

Параллельно шли эксперименты с кроссовками: например, в 2007-м Australian Open Роджер играл с вышитой в столбик фамилией, «Ролан Гаррос» – с белой буквой F на синем щите.

Канонические буквы появились в том же году на «Уимблдоне». Сложный вензель на груди заменили минималистичными символами, но сохранили геральдические элементы. Лого на блейзере был вышит на щите, напоминающем гербы швейцарских кантонов, а на жилет добавили вариант без креста на фоне. На кроссовках напечатали буквы без обрамления – и постепенно этот вариант вытеснил все остальные.

Новая концепция стала «более актуальной для спортивных товаров, очень современной и элегантной», – говорила Джанет Лусена, тогдашний директор Nike по дизайну теннисной одежды. Буквы наносили лазерной печатью, а не вышивали. В основу начертания легли шрифты Bodoni и Didot, второй использовался для логотипов Vogue и Giorgio Armani.

Иногда монограмму размещали в неожиданных местах: если на кепке или на сумке она выглядела логично, то на пакетах для новых ракеток вызывала вопросы. The New York Times упрекала Федерера, что затея с лого «переросла в мастер-класс по личному брендингу». Его даже называли мистер Монограмма.

Легендарный костюм-тройку в стиле милитари с «Уимблдона»-2009 тоже поняли не все. «Я думал, что милитари-пиджак будет выглядеть совершенно по-новому, круто. Я знал, что отношение к нему будет категоричным: любовь или ненависть. Но в этом нет ничего плохого. Нельзя всегда быть милым парнем, который держится посередине, типа: «Ладно, в этом году снова надену кардиган», – говорил Роджер.

Другая заметная деталь – уимблдонские комплекты Федерера несколько лет подряд были золотыми. В 2009-м золотые вставки на вороте, полосы на шортах и кроссовках, ремень и лого Nike кричали, что он собирается вернуть себе титул. Выбор цвета критиковали за контраст со скромным и сдержанным имиджем Федерера, но он нашел объяснение: «Возможно, мы переборщили. Кто-то считает золото желанием покрасоваться. Люди думают, что в нем слишком много блеска, но цель не в этом, а в связи с трофеем».

На «Уимблдоне»-2009 Федерер побил рекорд Пита Сампраса по количеству титулов на «Больших шлемах» и на церемонию награждения надел куртку с вышитым числом «15» (тоже золотым). Такой ход называли тщеславием, самоуверенностью и даже неуважением к финалисту Энди Роддику. Позже Роджер вспоминал, что на пресс-конференцию после победы на «Ролан Гаррос» пришел в пиджаке с огромным числом «14», и никто ничего не сказал. А на «Уимблдоне» кто-то передал ему куртку, и он спонтанно ее надел.

Часть поклонников считала, что Nike заставляет Федерера носить вещи с монограммой, но он это опроверг.

«Я удивлен это слышать, потому что не обязан ничего надевать или делать то, что мне кто-то говорит. Я все делаю сам. Это зависит от меня, – объяснил швейцарец. – Для меня важно, чтобы болельщик мог купить что-то, связанное со мной. Как в футболе: ты покупаешь футболку, а на ней сзади написано чье-то имя. Это очень круто».

Эпоха Uniqlo: возвращение прав на лого, лаконичные комплекты и именные кроссовки

Федерер пропустил «Ролан Гаррос»-2018, но сенсация последнего дня турнира все равно была связана с ним. Выяснилось, что Роджер уходит от Nike и теперь его будет одевать японская компания Uniqlo.

10-летний контракт Федерера с Nike приносил швейцарцу 10-12 миллионов долларов в год и истек еще весной. Судя по первым инсайдам, Uniqlo предлагала соглашение на 10 лет и 300 миллионов долларов. В итоге оказалось, что сумма в три раза меньше, но в Nike предлагали всего пять миллионов в год и только до конца карьеры. Проблема заключалась в том, что Nike продает не так много теннисных товаров. Источники утверждали, что компания, вероятно, даже не зарабатывала от продажи экипировки с лого Федерера столько, сколько платила самому игроку.

В сделку с Uniqlo верили не все, считая слухи об уходе давлением команды швейцарца на Nike. Но уже на «Уимблдоне»-2018 Федерер сыграл в новом бренде и без лого, потому что права остались у прежнего экипировщика. 

«Логотип RF сейчас принадлежит Nike, но однажды перейдет ко мне. Я надеюсь, Nike окажет любезность и поспособствует в этом вопросе, – сказал Роджер после первого круга. – Этот логотип был очень важен для меня, для болельщиков. Это процесс. Но хорошая новость в том, что в однажды он вернется».

Еще одним минусом супервыгодного сотрудничества с Uniqlo стало то, что они не производят теннисные кроссовки. Роджер первое время бесплатно играл в Nike, но потом решил проблему красиво: в ноябре 2019-м инвестировал в швейцарский бренд обуви On Running, который через год разработал для него именные кроссовки. Так появился еще один логотип – лаконичная R с точкой.

Пока юристы занимались возвращением прав, Федерер подкалывал Nike за тягу к неону и геометрический принт: «Если честно, мне кажется, что иногда в теннисе встречается ужасная одежда. Иногда все делается совершенно неправильно. Хотят создать слишком современную теннисную футболку, и в плане дизайна получается совершенно не то. Как будто по ней грузовик проехал. Или же придумывают какую-то дикую графику, которая не подходит для богатого традициями тенниса». Под конец интервью он вообще порадовался, что наконец хорошо выглядит.

В марте 2020-го – спустя полтора года после перехода к Uniqlo – Федерер наконец вернул лого. Nike передал права компании Tenro AG, которую Роджер основал в 2007 году. «Я очень рад и давно этого ждал. Я всегда знал, что Nike его вернет. Просто старался поскорее вернуть его для фанатов», – говорил Федерер. По словам Роджера, его родители тоже были в восторге от новости.

В декабре 2020-го состоялся официальный релиз кепок, а летом 2022-го в продаже появились первые футболки с монограммой. Одновременно с этим бренд выпустил видео, которое окончательно закрыло тему с передачей прав. Роджер рассказал об истории лого и его значении.

«Мы подумали, что нам нужен логотип, а в то время инициалы еще не были так популярны. Больше использовались символы. Тогдашний был очень похож на этот. В нем тоже были парящие буквы RF, и он очень простой. Я думаю, это очень элегантно.

Логотип менялся. Сначала он был больше личным высказыванием. Потом стал скорее логотипом для болельщиков.

Поскольку в теннисе нет номера или имени на спине, для меня это был способ установить связь с болельщиками и ощутить единство. Это так много для меня значит. Я с большой гордостью ношу этот логотип. Я так счастлив, что он есть, что он, надеюсь, порадует многих людей, потому что меня он, конечно, очень радует. И я хочу, чтобы люди об этом знали».

Федерер получает от спонсоров больше всех в мире. Хотя раньше был анти-Курниковой

Однажды Федерер превратился в голого Борга, злого Макинроя и блондина Агасси. Все для рекламы

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: pressetext.com; instagram.com; Gettyimages.ru/Michael Reaves, Jamie Squire, Clive Brunskill, Hamish Blair, Julian Finney; opencourt.cauniqlo.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные