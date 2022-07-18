Каминг-аут Касаткиной: есть девушка, не верит в будущее ЛГБТ в России

Лучшая теннисистка России.

12-я ракетка мира Дарья Касаткина стала второй за полтора месяца российской спортсменкой, совершившей каминг-аут.

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» в интервью Вите Кравченко сначала поблагодарила футболистку Надежду Карпову за смелость:

«Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать.

Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами – им реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры – не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры – об этом говорят, становится легче, конечно.

Я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру (смеется). Мне, на самом деле, прикольно».

25-летняя Касаткина, живущая в Испании, сказала, что у нее есть девушка, но в России нетрадиционная сексуальная ориентация остается табуированной и поэтому не понятной людям темой.

«Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему.

Вот эта вот фраза «хочешь быть геем», хочешь-не хочешь, знаешь, стал-не стал. #####, ну что это за бред. Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России.

[В России] Никогда [не будет можно ходить за ручку]. Ну блин, судя по тому, как все идет, никогда. Были у нас не так давно – примерно, когда чемпионат мира был, – какие-то подвижки. Было-было. Перекрыли дорогу, ремонтные работы.

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько (смеется). В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных похер должно быть».

***

Касаткина шла к каминг-ауту постепенно: прошлой весной в откровенном разговоре со Sports.ru она признавалась, что открыта всему, но еще ищет себя:

«Женщины получше знают, как закинуть удочки правильно (смеется), как зацепить. Знают, как что работает, психологию. Естественно, девушка лучше знает, что нужно девушке. Я пока в познании. Как я уже сказала, и там, и там плюсы. Почему бы и нет?

Отношения с девушкой для меня ок. Наверное, с девушкой все-таки коннекшн более коннектный – лучше друг друга понимаете. Все-таки между мужчиной и женщиной есть очень много недопониманий. Я думаю, между женщинами их меньше. В эмоциональном плане тоже: все-таки женщины более эмоциональные, и на уровне эмоций, я думаю, понимают друг друга лучше.

Конечно, хотелось бы понимать себя лучше, точно знать, чего я хочу. Естественно, хочется знать. Наверное, я никогда не буду точно, на сто процентов знать, кто я и что мне нужно. Но хотя бы по чуть-чуть себя каждый день узнавать было бы прикольно. Я, не знаю, спроси меня через пару лет, я тебе отвечу (смеется)».

Пары лет не потребовалось.

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Scheuber; East News/Michal Cizek / AFP, AP Photo/Thibault Camus; РИА Новости/Алексей Даничев