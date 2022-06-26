Девушка на миллиард Радукану – лицо Porsche, но ездит на «самом дешевом авто Британии». Ее финансы контролируют родители

Королева.

За полгода после победы на US Open Эмма Радукану собрала мощнейшее рекламное портфолио – там есть и Dior с Tiffany & Co., и British Airways с Vodafone. Весной к ним добавился автомобильный контракт – с Porsche, еще со времен Марии Шараповой часто подписывающим теннисисток.

В марте при активации сотрудничества 19-летняя Радукану, получившая права в позапрошлом году, сказала, что давно мечтала о Porsche, потому что винтажный 911 был у ее бывшего тренера. Но полгода спустя мечта Эммы так и не сбылась, и на предуимблдонские тренировки она ездит на машине, которую The Daily Mail называет «одной из самых дешевых в Великобритании», – старой Dacia Sondero румынской сборки, цены на которую начинаются с 8к фунтов.

Несмотря на то, что суммы спонсорских контрактов никогда не разглашаются, очевидно, что состояние Радукану уже сейчас измеряется миллионами, и она не испытывает необходимости экономить, даже если речь идет о первой машине, которую обычно покупают на убой.

Но и любой, кто что-то знает об Эмме, скорее всего скажет, что она очень здравомыслящая девушка и дочь таких же родителей (которые год назад, когда она 338-й ракеткой мира собиралась в уимблдонский пузырь, спросили, зачем ей столько комплектов формы. Она дошла до 1/8 финала). Так что при всех рекламных миллионах Радукану ее ультраскромная машина для нее куда больше в характере, чем был бы Panamera.

Такая рассудительность далеко не всегда свойственна спортсменам, которые часто богатеют резко; молодой футболист на вызывающе дорогой машине – это вообще архетип, так что, например, десять лет, когда «Манчестер Юнайтед» подписался с Chevrolet, главный тренер Алекс Фергюсон сразу запретил игрокам младше 23 лет заказывать у спонсора дорогие модели. Примерно тогда же Пеп Гвардиола в «Барселоне» забанил спортивные авто на тренировках, а когда Златан Ибрагимович запрет проигнорировал и приехал на Ferrari Enzo, устроил ему разнос.

Теннисисты обычно ведут себя скромнее, но и они неравнодушны к автомобилям. Марат Сафин в 2000-м с чемпионских призовых US Open первым делом купил Mercedes-Benz, который по индивидуальному заказу собирали в Штутгарте (а когда что-то с заказом пошло не так, Марат просто разместил еще один).

Радукану на гонке Porsche Carrera Cup

Десять лет спустя Энди Маррей через пару месяцев после получения прав купил красную Ferrari, о которой потом рассказывал:

«Мне всегда нравились Ferrari, и как только появилась возможность, я купил. Страховка стоила бешеных денег, а через пару недель я вообще понял, что это не мой стиль. Я очень неброский парень, а ярко-красная Ferrari привлекает очень много внимания, и меня это страшно бесило».

Ferrari Маррей сменил на Aston Martin, а после него вообще вернулся к Volkswagen Polo, на котором учился водить.

Кто никогда не стеснялся четырехколесных атрибутов успеха, так это Мария Шарапова. Еще до сотрудничества с Porsche Мария в нулевые недолго была амбассадором Land Rover в Северной Америке и рассказывала об этом:

«В отличие от многих моих сверстников на «Рэйнджах», я на свой заработала сама. Иногда ощущаешь эти косые взгляды, как бы говорящие: «Этой испорченной кукле Range Rover, наверное, папа купил». А я про себя отвечаю: «Нет, дорогой! Я купила его сама».

Эмма Радукану, чьи финансы еще контролируют родители, на свой Porsche 911 пока только заработала.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: facebook.com/EmmaRaducanu (1, 3, 4); dailymail.co.uk (2, 5)