Папа Елизаветы II выступал на «Уимблдоне» – с другом, который спас ему жизнь и научил не бояться женщин

Вылечил королю язву и научил играть в теннис.

«Ваше Высочество, промедление приравнивается смерти. Будь он моим сыном, я бы ни минуты не сомневался», – военный хирург Луи Грэйг пытался достучаться до британского короля Георга V. Сын монарха Альберт угасал на глазах от язвы двенадцатиперстной кишки, но лучшие специалисты начала ХХ века отказались оперировать. Они опасались гнева вспыльчивого короля в случае кончины одного из возможных наследников трона.

Язву Берти (так называли юношу близкие) спровоцировала его няня. Она обиделась на Георга V за оскорбление в свой адрес и стала морить годовалого малыша голодом. Когда это выяснилось, было уже поздно – проблемы с желудком имели необратимый характер и обострились во время службы 17-летнего принца во флоте. За операцию взялся лишь обладавший огромным авторитетом при дворе Грэйг и провел ее блестяще – уже спустя две недели Берти пошел на поправку.

Грэйг не только вылечил Альберта, который в 1937-м взошел на трон и стал королем Георгом VI, но и сыграл огромную роль в его судьбе. Не меньшую, чем знаменитый логопед Лайонел Лог, избавивший монарха от заикания. В 2010 году эта знаменитая история послужила основой для драмы «Король говорит!» Потрясающая игра Колина Ферта и Джеффри Раша позволила фильму собрать 400 млн долларов в прокате и завоевать четыре «Оскара», в том числе за лучший фильм.

Дружба Берти и Луи достойна не меньшего внимания – возможно, о ней даже когда-нибудь снимут сериал. Как минимум про совместное выступление монарха и его лучшего друга на «Уимблдоне» в 1926 году – это единственное появление представителя королевской семьи на знаменитом турнире.

Грэйг обладал редкой способностью добиваться успеха в любом деле. Он одинаково хорошо орудовал скальпелем, здорово соображал в финансах и преуспел в спорте. Луи выступал за сборную Шотландии по регби и обожал теннис. Грэйг несколько лет подряд становился чемпионом британской авиации по теннису, что в те времена давало право сыграть на «Уимблдоне» и выбрать себе партнера. Разумеется, он предложил выступить на знаменитых кортах Берти, тот поначалу упорствовал, но все же согласился.

Будущий монарх играл очень плохо и не хотел позориться. Луи убедил Альберта, что участие в турнире существенно повысит его статус в обществе. Берти обладал незавидной репутацией болезненного человека – помимо проблем с желудком, он с детства заметно хромал и носил специальный корсет для исправления походки. Заикание и неудачный опыт в авиации (принц учился на летчика, но ему отказали в самостоятельных полетах по состоянию здоровья) дополняли образ неудачника.

Берти сильно нервничал – помимо слабого уровня, он еще и был левшой, что в ту пору считалось недостатком. Неудивительно, что их пара разгромно проиграла уже в первом круге крепким ветеранам Герберту Баррету и Артуру Гору 1:6, 3:6, 2:6. Как и предрекал Луи, это не стало трагедией. Напротив, пресса восторженно писала о спортивных навыках принца, отмечала его мощную подачу и выносливость. После этого на «Уимблдоне» Берти больше не играл, но зато каждый год посещал финал турнира и вручал кубок победителю. Любовь к теннису монарх привил и дочери Елизавете.

Юношеская закомплексованность Берти имела такой размах, что нынешняя королева Великобритании могла вовсе не появиться на свет. Все из-за сумасшедшего стеснения и боязни строить отношения с женщинами. Луи помог другу справиться и с этим недостатком. Жена хирурга приглашала к себе домой симпатичных леди, Грэйг знакомил их с принцем и давал советы по ухаживанию – постепенно от неуверенности Берти не осталось и следа.

Луи поддержал монарха и во время его безрезультатных попыток добиться руки леди Элизабет Боуз-Лайон. Будущая королева-мать дважды отказывала Берти, но напарник по теннису посоветовал проявить упорство. Пара поженилась 26 апреля 1923 года, а Луи был свидетелем на свадьбе. «Дорогой Луи! К моему облегчению все прошло без проблем. Ты понимаешь, о чем я говорю. Я был на высоте!» – поделился Альберт успехами в письме другу во время медового месяца.

Отец Альберта осознавал огромное влияние Грэйга на сына, поэтому уговорил его всюду следовать за будущим королем. Берти проводил много времени с семьей Луи и крестил двух его дочерей. Стоило другу по какой-то причине оставить монарха, он начинал нервничать, косячить и попадать в неприятные ситуации. В 1938 году Британия обсуждала случай на «Уимблдоне», когда Георг VI провалился в туалетную дырку в королевской ложе. После этого конфуза во всех общественных нужниках королевства появились унитазы, а туалеты королевской ложи «Уимблдона» стали лучшими в стране.

Причастность Грэйга к успехам короля по достоинству оценили в 1932 году, когда героя Первой мировой войны (Луи был ранен и провел восемь месяцев в плену) посвятили в рыцари. «Создатели фильма «Король говорит!» выбрали не того героя, – сокрушается биограф королевской семьи и историк Кристофер Уилсон. – Фильм получился бы гораздо интереснее, если бы в нем рассказали о том, как Грэйг превратил принца из ужасно неуклюжего, плохо приспособленного к жизни молодого человека в уверенного правителя военного периода».

Луи прокачал не только короля, но и «Уимблдон». После Второй мировой войны он стал председателем Всеанглийского клуба и занимался восстановлением сильно пострадавшего во время войны комплекса. Георг VI посещал финалы турнира вплоть до 1951 года, когда ему диагностировали рак легких. Скорая кончина Берти очень сильно ударила по Луи, который не смог оправиться от смерти друга и прожил всего на год дольше.

Принцессы Маргарет и Елизавета, сэр Луи Грейг и Георг VI на «Уимблдоне» 12 июля 1947-го

«Уимблдон» пользуется покровительством королевской семьи с 1907 года, когда турнир впервые посетили родители Георга VI. Королева Елизавета повстречала здесь будущего мужа Филиппа, а у принцессы Дианы в 1987-м якобы вспыхнул роман с югославским теннисистом Слободаном Живоиновичем – все началось с того, что леди Ди попросила у теннисиста пару уроков.

Чинно восседать в королевской ложе и позировать фотографам – очень важная миссия. Совсем другое дело – заставить себя выйти на корт вопреки неуверенности, комплексам и преследующей с детства хронической боли в искривленных суставах. По-настоящему почувствовать себя королем и гордиться успехами гораздо проще с поддержкой верного друга.

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Фото: East News/National Portrait Gallery, Mary Evans Picture Library; globallookpress.com/Global Look Press, Mary Evans Picture Library