За Касаткину на «Ролан Гаррос» топят Земфира и Рената Литвинова. Они сидят в ее ложе и вспоминают Кузнецову

Мощная поддержка.

В среду место в дебютном полуфинале «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» разыграли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Русский четвертьфинал на «Шлемах» прошел впервые с 2013-го, на Открытом чемпионате Франции – с 2010-го, когда Елена Дементьева обыграла Надежду Петрову.

Кудерметова и Касаткина, обе родившиеся в 1997-м, играют друг с другом с детских турниров. Первую встречу в 2010-м в Москве выиграла Вероника, но следующие пять: одну на турнирах до 16 лет, три по юниорам и одну профессиональную в прошлом году, – Дарья.

На теннисных турнирах в этом году статистику русских игроков не ведут, потому что они выступают в нейтральном статусе, зато на матче в среду был сильный русский десант: в ложе Касаткиной сидели Рената Литвинова и Земфира.

Земфира известна увлечением разными видами спорта, но теннисом – особенно. Из игроков она больше всего любит Роджера Федерера («потому что он и есть теннис») и Серену Уильямс («видела очень много матчей Серены, которые было совершенно невозможно вытащить. А она вытаскивала. Фантастический характер»). На турниры «Большого шлема» певица приходила поболеть за Светлану Кузнецову, а та однажды во время «Ролан Гаррос» – на ее концерт.

Литвинова, в Париже живущая в районе Больших бульваров, тоже любит теннис. «Когда в Париже совпадаю с «Ролан Гаррос», – написала она в телеграме позавчера, – всегда хожу. Сегодня выиграла Дарья Касаткина. Вспоминаю Свету Кузнецову на ее пике – выдающуюся теннисистку, как она играла!»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2009 Светлана Кузнецова не выступает с прошлого лета и сейчас занимается околотеннисными проектами. А ее бывший тренер Карлос Мартинес сейчас работает с Касаткиной, которая завтра сыграет за место в финале.

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Фото: скриншот Eurosport Player, t.me/renatalitvinova; Gettyimages.ru/Adam Pretty