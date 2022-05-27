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Алькараса к величию ведет чемпион «Ролан Гаррос» Ферреро. Он играл ради умершей мамы, а в 16 в него влюбилась Шарапова

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Когда Карлос Алькарас одерживает очередную победу, телекамеры показывают его гордого, иногда даже плачущего тренера Хуана Карлоса Ферреро. Он старается оберегать 19-летнего Карлоса от бесконечных сравнений с Рафаэлем Надалем (хотя остановить их поток уже, похоже, невозможно) и сильно возросших ожиданий.

 

Алькарас работает с экс-первой ракеткой мира с 2018-го, и Ферреро точно в курсе, как привить молодому спортсмену скромность и сдержанность.

«Моя команда всегда меня останавливала… Например, когда начинаешь зарабатывать или становишься известным. Помогло и то, что мы жили в академии, в районе, удаленном от Мадрида или Барселоны, где не было столько соблазнов, – описывал начало своей карьеры Ферреро. – Плюс я не очень люблю вечеринки и всегда был сосредоточен».

Ферреро и Алькарас в 2018-м

Ферреро, которого за скорость, ловкость и жилистость называли Москитом, никогда не был теннисным шоуменом. Отчасти потому, что слишком экспрессивных игроков не любила его мама.

Чуть не ушел из тенниса в 16 после смерти матери – а в 20 выиграл для Испании первый Кубок Дэвиса

Ферреро начал играть в четыре года в Онтеньенте, небольшом городке к юго-западу от Валенсии. Когда отец, теннисист-любитель, работал на семейной фабрике по производству одеял, его ракетка переходила к Хуану Карлосу.

Маленький Ферреро начал тренироваться в клубе «Гелиос» все там же, в Онтеньенте, но по-настоящему история завертелась, когда в 10 лет он приехал в Вильену в школу, где тренировал Антонио Мартинес Каскалес. Хуан Карлос вместе с отцом отправился туда на просмотр.

«Я привел его на корт и сразу понял, что у него очень хорошие удары, но многое нужно отшлифовать. Он уверенно обыгрывал одного из моих самых выдающихся учеников, который был намного старше», – вспоминал Каскалес.

Ферреро поселился в Вильене и быстро стал добиваться успеха. В 14 он выиграл престижный Les Petits As и на финальной вечеринке танцевал с Анной Курниковой, чемпионкой среди девочек. А по возвращении из Франции узнал, что у матери рак.

«Когда я ему сказал, он взбунтовался против этой новости и ударом кулака сломал дверь. Мне приходилось много с ним разговаривать», – рассказывал отец Ферреро. Тренер тоже помнит Хуана Карлоса мрачным и обеспокоенным.

Мать умерла два года спустя, и Хуан Карлос еще сильнее замкнулся. «Это был очень болезненный момент. У меня незадолго до этого был день рождения. Она умерла в марте. Я был опустошен. Она всегда звонила мне в Вильену, где я занимался. Мне было трудно это пережить. Я даже думал все бросить. Но я поговорил с отцом, тренером и друзьями. Они меня убедили, что она хотела бы, чтобы я играл в туре. Это помогло мне продолжить карьеру», – признавался Ферреро.

Матери нравилось смотреть на Хуана Карлоса на корте. Дальше играть в теннис он решил в основном из-за нее.

После первых побед Ферреро получил предложения из Центра высоких достижений в Сан-Кугате и академии Ника Боллетьери во Флориде. Но он предпочитал тренироваться недалеко от дома и вообще не видел причин уезжать, потому что и так добивался хороших результатов. К тому же он был очень уверен в своей команде.

Ферреро остался у Каскалеса и в 1998-м дошел до финала юниорского «Ролан Гаррос» (проиграл Фернандо Гонсалесу). Еще через год он взял на Мальорке первый титул ATP, за пять матчей выбив четырех испанцев. «Передача испанской эстафеты», – писала пресса. В финале 19-летний Ферреро победил тогдашнюю первую ракетку Испании Алекса Корретху.

По итогам 1999-го Ферреро признали новичком года: он взлетел на 302 места в рейтинге и стал 43-й ракеткой мира. 

В следующем сезоне Ферреро дебютировал в Кубке Дэвиса против России. Он узнал, что сыграет, за два дня до матча. «Помню, я очень нервничал, потому что Кафельников был №2 в мире, но я играл очень хорошо, несмотря на нервы. На удивление я чувствовал себя лучше, чем ожидал. Оказалось, что мне очень нравится Кубок Дэвиса», – рассказывал он уже после окончания карьеры. Дебют получился удачным: Ферреро не отдал ни сета ни Кафельникову, ни Сафину.

Летом Ферреро пригласили в рекламную кампанию ATP под названием New Balls Please, провокационно отсылающим не только к мячам. Ферреро, Куэртен, Сафин, Федерер и еще восемь молодых игроков снялись в одном из крупнейших на тот момент промоушенов ATP, который заодно стал своеобразным ответом мужского тура на кампанию «Скакать должен только мяч» с Анной Курниковой. ATP всеми силами стремилась показать, что на место Агасси и Сампраса придут новые громкие имена.

В Кубке Дэвиса испанцы добралась до финала и в декабре играли за титул с Австралией. 14 тысяч барселонских зрителей скандировали на трибунах «Ферреро, Ферреро».

Победа Хуана Карлоса над Ллейтоном Хьюиттом принесла Испании первый в истории Кубок Дэвиса. Пока трибуны бурно праздновали, Хуан Карлос поднес два пальца к губам и отправил поцелуй в небо в память о маме.

С победой команду поздравил король Испании: Хуан Карлос I пожал руку Ферреро, которого назвали в его честь.

Из перспективного новичка Ферреро быстро превратился в местную суперзвезду. К нему подходили на улицах. Если еще пять месяцев назад о нем мало кто знал, то теперь началось то, что он сам назвал «сумасшествием»: «Я приезжал в любую точку мира, и меня узнавали. Мне было трудно привыкнуть. Это был трудный период, особенно потому, что я был интровертом».

Дошел до финала «Ролан Гаррос»-2002, хотя на третий день турнира оказался на костылях

В один год с Кубком Дэвиса Ферреро дебютировал на «Ролан Гаррос» и сразу же дошел до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону Густаво Куэртену. На следующий год путь повторился: полуфинал, Куэртен, титул бразильца. Но на этот раз Ферреро приехал на «Большой шлем» не дебютантом, а игроком топ-5. 

«Как только оказываешься в топ-10, соревнуясь с лучшими игроками мира, начинаешь воспринимать первое место как цель. Когда ты №30 или №40, оно очень далеко. Но когда ты в топе, то ничего не можешь поделать – это само приходит в голову. Когда ты понимаешь, что борешься за «Большие шлемы» или «Мастерсы», очень хочется стать №1», – позже рассуждал Ферреро.

«Ролан Гаррос»-2002 пошел по неожиданному сценарию: после первого круга Ферреро подвернул на тренировке правую лодыжку и уехал с кортов на костылях. УЗИ и МРТ в парижской больнице показали, что у испанца, уже пропустившего Australian Open из-за бурсита колена, растяжение, а не разрыв связок.

«Я не знаю, какова вероятность, что он сможет завтра играть», – переживал Каскалес. По словам врача испанской федерации Анхеля Руиса Которро (теперь много работающего с Рафаэлем Надалем), такая травма требовала «три-четыре дня отдыха», но на «Большом шлеме» это представить невозможно. В ход пошли противовоспалительные, лед, компрессионные повязки и физиотерапия. После уколов обезболивающего Ферреро решил играть.

Он прошел проверку пятисетовиком, обыграл Гильермо Корию и Гастона Гаудио, у которых главный «Ролан Гаррос» был еще впереди, и в четвертьфинале вышел на Агасси.

Матч начался в среду, но американец на правах легенды попросил прервать его из-за холодного моросящего дождя. Ферреро, который к тому моменту вел 1:0 по сетам, удивился, что с ним не посоветовались. «Если бы мы с Андре все обсудили, мы бы договорились, останавливать игру или нет. Я думаю, что главное – это сам матч. Что я не сделал вчера, я сделал сегодня», – рассуждал испанец после победы.

В полуфинале его ждал Сафин. Для россиянина матч не сложился: он суетился, не справлялся с простыми ударами и допустил 78 невынужденных (против 44 у Ферреро).

Сафин разговаривал с ракеткой, все время порывался ее бросить – и в итоге действительно запустил в воздух. Под конец матча Сафин не заметил, что гейм уже закончился, и пошел на подачу вместо перехода.

Ферреро одержал свою самую быструю победу за турнир. «Я хочу думать, что играл отлично и выиграл благодаря этому, а не потому, что он потерял голову», – комментировал испанец.

Но в финале растерялся уже Ферреро. За два первых сета он взял у Альберта Косты один гейм – по его словам, сказалось растяжение, случившееся 10 дней назад. «У меня были физические проблемы. Я всегда старался хорошо играть в финале, но в первых двух сетах не мог, потому что было очень больно», – объяснял он после матча.

В третьем сете боль, похоже, отступила, потому что Ферреро сделал брейк и почти переломил игру. Но сохранить ритм не удалось, и Коста, проведя матч жизни, вошел в историю чемпионом «Ролан Гаррос».

Взял реванш за поражение в финале и вдохновил влюбленную Шарапову на победу на «Уимблдоне»

В 2003-м Ферреро взял перед Парижем небольшой перерыв. Он снялся с почти проигранного римского полуфинала против Роджера Федерера, а потом не поехал в Гамбург, чтобы подлечить правое плечо: «Конечно, я сделал это для подстраховки. Когда перед турниром у тебя что-то болит, нужно усиленно беречься».

В том сезоне «Ролан Гаррос» складывался без потрясений – больное плечо не беспокоило. Ферреро чувствовал себя прекрасно, а играл еще лучше: спокойно прошел три первых круга, а в четвертом разгромил чемпиона Рима Феликса Мантилью, отдав всего четыре гейма. Обыграв в пяти сетах Фернандо Гонсалеса, Ферреро вышел на Косту. Прошлогодний чемпион отыгрался с 0:2 по сетам у Томми Робредо, и Ферреро настроился на реванш.

У Косты был свой подход к защите титула. «Конечно, я хочу снова победить, – пояснял Коста. – Но я думаю, тяжелее, когда ты никогда не выигрывал, потому что ты очень волнуешься, иногда можешь сделать на корте что-то странноватое и немного потерять голову».

Ферреро рассчитывал быть свежее соперника. Логично: к полуфиналу Коста уже провел на корте 18 с половиной часов – всего на несколько минут меньше, чем весь прошлогодний турнир. Коста мог бы устроить еще один марафон, но при счете 3:6, 5:4 не подал на второй сет. Больше таких шансов Ферреро не давал.

За титул Хуан Карлос играл с абсолютной сенсацией Мартином Веркерком. Нидерландец ростом 1,98 с мощной подачей и плоскими ударами до Парижа никогда не выигрывал матчи на «Больших шлемах». Он третий раз в карьере участвовал в ТБШ и был 46-й ракеткой мира. 

«Я не могу это объяснить, – говорил Веркерк. – Это просто мечта. На самом деле это немного смешно».

Во втором круге Веркерк отыграл дефицит в два сета и 2:5, 0:40 в третьем. Потом он прошел финалиста Australian Open Райнера Шуттлера, бывшего чемпиона «Ролан Гаррос» Карлоса Мойю и Гильермо Корию, победившего в том году в Гамбурге.

Ферреро посмотрел все матчи Веркерка, пытаясь изучить его слабые стороны. Всеобщая уверенность, что испанец – фаворит, вряд ли помогала, но Ферреро отлично справлялся с давлением.

Чтобы взять трофей, Ферреро потребовалось всего 2 часа 8 минут. Он посвятил победу тем, кто его поддерживал, в том числе матери. «Это для нее, – сказал испанец. – Я думаю, она смотрела из первого ряда».

Чемпионское фото – Ферреро падает на колени и смотрит в небо – особенно запомнилось Марии Шараповой. Через год 16-летняя Шарапова прилетела в академию в Вильене, чтобы подготовиться к европейскому грунту. В автобиографии она писала, что наблюдала, как Ферреро тренируется, общается с людьми, «убирает волосы с лица», и в итоге влюбилась: «Видимо, я ходила за ним по пятам, как потерянный щенок. И сейчас я очень признательна ему за то, как он вел себя, как разговаривал со мной мягко и серьезно, будто я взрослая и самостоятельная, но в то же время давая мне понять, что ничего никогда не будет».

На великом «Уимблдоне»-2004 Шарапова столкнулась с Ферреро в подтрибунке. «Меня на пресс-конференции только что спросили, кто, на мой взгляд, выиграет женский турнир, и я сказал, что это точно будет Мария Шарапова», – со смехом сказал Ферреро.

Турнир приобрел особую важность: она не просто выигрывала, а доказывала, что в нее не зря поверил Ферреро. Действительно, не зря.

Из-за травм скатился в конец топ-100 и закончил карьеру в 32

После победного «Ролан Гаррос» год складывался спорно. Выйдя в финал US Open, Ферреро на восемь недель стал №1, но концовку сезона провалил: шесть поражений подряд, включая все групповые матчи итогового и финал Кубка Дэвиса.

В новом году Ферреро дошел до полуфинала Australian Open, а вскоре заразился ветрянкой и на месяц выпал из тура. Прийти в форму долго не удавалось, Хуан Карлос не защитил титул в Париже, проиграв во втором круге. В сентябре он выпал из топ-10, где провел 176 недель подряд.

После полосы неудач Каскальес предложил Ферреро усилить команду. План перезапуска карьеры заключался в поиске еще одного тренера. «Я всегда считал, что это пойдет на пользу – во всяком случае перемены не повредят. Я никогда не говорил о расставании и всегда давал понять, что буду рядом, что бы ни случилось», – объяснял тренер.

Каскалесу понадобилось больше года, чтобы убедить Хуана Карлоса пригласить еще одного тренера. Он предлагал кандидатов до тех пор, пока Ферреро не согласился. Сезон Ферреро проработал с Хосе Перласом – бывшим тренером Мойи и Кории. Он помог выбраться из конца топ-100 и вернуться в топ-20.

Стабильно выступать не давали травмы. Например, он стал единственным, кто в 2008-м обыграл Надаля на грунте, но потом из-за травмы ноги снялся в первом круге «Ролан Гаррос» и «Уимблдона». US Open пришлось пропустить из-за травмы плеча.

В 2010-м Ферреро выдал олдскульную грунтовую серию из 14 побед – два титула и финал. А осенью перенес операции на колене и запястье. На топ-уровень он больше не возвращался.

Ферреро и Роджер Федерер на мероприятии ATP в честь всех первых ракеток мира в 2013-м

Ферреро завершил карьеру в 2012-м после турнира в Валенсии. «Я ушел, потому что об этом просило мое тело. Я не чувствовал, что готов к соревнованиям. Если бы у меня были результаты, как у Федерера, я бы до сих пор играл, – смеялся испанец. – Он очень хорошо планирует график и играет очень мало турниров».

Сейчас Ферреро работает в академии, где тренировался в детстве. Теперь она называется JC Ferrero Equelite. В 1995-м Каскалес решил уйти из школы, где проработал 15 лет, и начать свое дело. Он купил старый дом и построил два грунтовых корта. С собой Каскалес взял пять учеников, в том числе Ферреро.

«Вокруг не было ничего, только поля и фруктовые сады. Постепенно мы выросли до нынешней академии. Очень приятно видеть такой путь с нуля до сегодняшнего дня», – вспоминает Ферреро. Нынешняя академия – это 20 кортов, спортзал, футбольное поле, два бассейна, школа, собственный отель и ресторан.

Отношениям Каскалеса и Ферреро не помешал даже разлад из-за приглашения Перласа. «Он никогда не посвящал мне титулы, но когда у него родилась дочь, я стал ее крестным отцом, – рассказывает тренер. – И мы вместе уже 30 лет». Ферреро подтверждает: «Мы прошли путь от отношений тренера и ученика до чего-то личного и семейного. Антонио для меня очень важен».

Тренировал Зверева, но ушел после конфликта и теперь превращает Алькараса в главную звезду тура

Ферреро в 2017-м вошел в команду Александра Зверева, но они явно не сошлись характерами. «Мы тренировались по три часа, но качественной работы не набиралось и на полтора. Были споры, остановки, он сердился, отвлекался, – жаловался Ферреро. – Мы спорили из-за того, что ему не хватало пунктуальности и уважения к членам команды». Зверев в ответ обвинял в неуважении ко всей команде самого тренера.

Еще Ферреро жаловался, что молодых игроков отвлекают звонки, соцсети и внезапно появляющиеся друзья. Во взглядах на питание и отдых они со Зверевым тоже разошлись и разорвали сотрудничество спустя восемь месяцев.

Во время перерыва в пандемийном сезоне-2020 Зверев пригласил в команду другого экс-топа – Давида Феррера. Тот обратился за советом к старому другу. Видимо, на этот раз Ферреро высказался о Звереве мягче. «Мне очень помог разговор с Хуаном Карлосом, он ни разу не сказал ничего плохого», – говорил Феррер. А впоследствии и сам жаловался на неорганизованность Зверева.

Ферреро помогает Пабло Каррено-Бусте, который тренируется в академии, но его главный проект – Карлос Алькарас. «Для меня это была хорошая возможность немного перезагрузиться как тренеру после опыта со Зверевым. Работа с Карлосом совершенно другая, потому что мне приходится проводить с ним целый день, обучать его и рассказывать ему обо всем, в чем нужно прибавить, но он хороший парень, и я рад», – говорил Ферреро про 16-летнего Алькараса.

Эдуардо и Хуан Карлос в прошлом году

В этом году перед «Мастерсом» в Майами умер отец Ферреро, и тренер срочно улетел в Испанию. После четвертьфинала Алькарас написал на камере «Хуанки и Эдуардо», а после полуфинала – «Эта победа для тебя, Хуанки».

Перед финалом Ферреро сюрпризом вернулся в США. Объятия, говорящие сами за себя:

Карлос не подводит тренера: уже взял два «Мастерса», ворвался в топ-10 и приехал на «Ролан Гаррос» одним из главных фаворитов. У него есть все шансы превзойти Ферреро по титулам на «Больших шлемах».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

Алькарас и его скорость – сумасшествие! Он тащил то, что не тащится, отыграл матчбол и выжил на «Ролан Гаррос»

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Фото: instagram.com/juankiferri; Gettyimages.ru/Manuel Queimadelos Alonso, Julian Finney, Mike Hewitt, Henri Szwarc/Bongarts, Pascal Le Segretain

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