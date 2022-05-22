«Ролан Гаррос» пожелтел – его показывают через фильтр «жопа мира». Так Голливуд изображает опасные места

Но зачем это в теннисе?

Два года назад посреди коронавирусного карантина вышел фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом. Вдогонку релизу Netflix выпустил дополнительный трейлер, где кадры фильма были совмещены с кадрами съемок, – и в глаза сильно бросалось, как неестественно желто выглядел итоговый продукт.

Это не было случайностью: действие фильма происходит в Бангладеше, а Голливуд известен тем, что часто показывает Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку или Ближний Восток через желтый фильтр. Предположительно, он помогает передать через экран жаркий климат, но в современном социальном климате этот прием выглядит проблематичным – как и его неформальное название в индустрии – «мексиканский фильтр».

Поэтому вдвойне непонятно, почему стартовавший сегодня «Ролан Гаррос» использует желтый фильтр для трансляций, причем независимо от бродкастера («Евроспорт», ESPN, Tennis Channel). Во-первых, зачем теннису на открытом воздухе цветокоррекция, а во-вторых, еще и такая сильная?

«Ролан Гаррос» в трансляции и на фотографии с трибуны. Обратите внимание на спонсорские баннеры, которые в телевизоре как будто покрыты слоем грунтовой пыли

Вообще в появлении специфической «мексиканской» кинокартинки принято винить технический прогресс. В конце XX века он привел к тому, что создатели фильмов стали активно использовать цвет в интересах сторителлинга. Все в один голос указывают на оскароносный «Траффик» Стивена Содерберга, который вышел в 2000 году и для каждой из трех сюжетных линий использовал отдельный фильтр: синий для истории, действие которой происходит в Огайо, передержанный белый – для приграничной с Мексикой Калифорнии и желтый – для самой Мексики. Цвета «Траффика» достигались еще аналоговыми средствами, но именно он обычно считается точкой отсчета для желтой Мексики в кино.

Прием Содерберга вскоре повторили среди прочих в «Идентификации Борна», и «Поезде на Дарджилинг», и, конечно, «Во все тяжкие». В них всех желтый фильтр, который интернет прозвал «фильтр «Жопа мира», накладывался на места, которые изображались опасными, бедными, грязными, – в противоположность благополучным, где небо голубое и все остальные цвета – естественные. «Чем ниже у страны ВВП, тем более горчично она выглядит в кино», – резюмировали в соцсетях.

«Желтый фильтр повсеместно используется в фильмах, изображающих отрицательные стереотипы об определенных странах на фоне истории белого героя, – писал позапрошлой весной Matador Network. – В них речь всегда идет о бандах, нищете, наркотиках, войне. Этот фильтр не только уродливый и заезженный, но еще он насаждает стереотипы о людях, которые, по версии Голливуда, живут в условном развивающемся мире. Что их обязательно должен спасти кто-то белый. Давно пора выкинуть и идею о белом спасителе, и желтый фильтр вместе с ней».

В первый день Открытого чемпионата Франции у болельщиков возникла и другая киноассоциация – песчаная:

«Уберите желтый фильтр, такое ощущение, что они играют в «Дюне».

В любом случае странное решение, «Ролан Гаррос».

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