Онс Жабер почти 10 лет боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом. Теперь она топ и пишет историю арабского тенниса

Первая чемпионка «Мастерса» из Африки.

«Проклятый будильник… Нет сил уже терпеть», – пряталась под одеяло в 13 лет Онс Жабер. Вместе с мамой она поднимались в пять утра для двухчасовой поездки в другой город на тренировку – и так шесть раз в неделю. Каждый вечер, с трудом доделав уроки, Онс клялась себе, что утром скажет маме о готовности бросить теннис. Она бы так и сделала, но сдерживало лишь одно: теннисистка понимала, что мама старается ради нее, и нужно работать. Спустя три года Жабер стала первой чемпионкой «Шлема» среди юниоров из Северной Африки – ей покорился «Ролан Гаррос»-2011.

На победном «Ролан Гаррос»-2011

С того момента прошло больше десяти лет, в течение которых талантливая теннисистка из Туниса мелькала в основном в квалификациях больших турниров. Онс застряла на уровне ITF, страдала от травм (перенесла операцию на запястье), меняла тренеров и даже стиль игры, но не могла пробиться даже в первую сотню рейтинга. «Я верила в прорыв, но без спонсоров это сложно сделать. Мне отказывали в поддержке из-за того, откуда я родом. Это несправедливо. Раньше я не понимала, почему так, но потом смирилась», – раскрыла одну из причин долгого восхождения Жабер.

Импульс карьере девушки придала встреча в 2015 году с фехтовальщиком Каримом Камуном. Спортсмен с русскими корнями (его мама родом из Москвы, а отец – тунисец) дважды брал серебро чемпионата Африки в личном первенстве и золото в командных соревнованиях. В 2017-м Карим завершил карьеру, пара поженилась, а фехтовальщик стал тренером супруги по физподготовке и главным вдохновителем. В этом ему помогает степень магистра психологии. «Благодаря Кариму я неплохо говорю по-русски. Раз в год мы летаем в Москву к его родственникам, где я могу практиковаться», – призналась теннисистка.

Жабер и Камун играют в игру на знание друг друга

Жабер – одна из наиболее остроумных, ироничных и открытых теннисисток WTA-тура. Неудивительно, что когда спустя месяц после свадьбы она получила чек на 50 тысяч долларов от фонда развития «Большого шлема», назвала это лучшим свадебным подарком. Финансовая помощь сыграла большую роль в развитии ее карьеры. «Как же круто и легко чувствуешь себя на корте, когда не болит голова, чем платить команде за работу!» – порхала Онс.

Африканка обладает богатым арсеналом ударов и обожает смену ритма на корте. Зачастую это мешает, но играть по-другому ей не в кайф. Работавшие с Онс тренеры запрещали делать любимые укороченные, и это только вредило – Жабер раскрывается только в условиях полной раскрепощенности. «Я даже немного завидую игрокам, у которых есть четкие манера и стиль игры. Они знают, куда побегут в определенной ситуации. Я так не могу – в голове всегда сотни мыслей, поэтому мне сложно без импровизации. Возможно, это еще одна причина столь длинного пути к признанию и успеху», – философствует 27-летняя теннисистка.

Еще одной находкой в карьере Жабер стало сотрудничество с французским специалистом Бертраном Перре. Он помог фанатке Энди Роддика улучшить подачу, исправив подброс, а также поощрил ее страсть к укороченным. Вместе с Перре африканка в 2018 году впервые вошла в топ-100, а два года спустя пробилась в 50 лучших игроков тура. После таких успехов спонсоры стали в очередь к Жабер: она заключила контракты с оператором мобильной связи Tunisie Telecom, авиакомпанией Qatar Airways, ювелирным брендом MaximiliaN Jewelry и автопроизводителем Haval.

Два года назад африканка отказалась от глютена и наконец-то сбросила лишний вес. Онс признается, что выглядела бы еще стройнее и подвижнее на корте, но включить в список запрещенных товаров шоколад выше ее сил. А еще Жабер плохо удается справляться со стрессом: перед главным матчем карьеры, финалом Мадрида-2022, она призналась, что «дышала, как беременная». Порой нервное напряжение настолько высокое, что теннисистку может вырвать прямо на корте. Год назад такое случилось в Майами в матче против Бадосы, а через пару месяцев на «Уимблдоне» во встрече с Мугурусой. Потом Онс рассказывала, что стресс усугубляет существующую проблему:

«У меня в желудке уже какое-то время есть воспаление. Становится хуже на фоне стресса, усталости, всего такого. В таких случаях иногда вода, которую я пью, выходит обратно. Мне не нравится заострять на этом внимание и отвлекать от тенниса, поэтому, когда это происходит, я просто продолжаю матч. Это моя проблема, и я ищу способы ее решить. Я в порядке».

Снять напряжение за пределами корта теннисистке помогает музыка. Она уединяется, надевает наушники и врубает звук на максимум. У Онс нет ни любимой группы, ни исполнителя – все по настроению. Может залипнуть как на треках Эминема, так и проникнуться увертюрами Бетховена. Еще один способ избавиться от стресса – футбол с друзьями. Африканка с детства топит за мадридский «Реал» и во время турнира в Мадриде посмотрела половину полуфинала Лиги чемпионов, в котором команда Анчелотти совершила эпический камбэк «Манчестер Сити»:

«После первого тайма мне надо было уже спать, но потом я проснулась от воплей. Потрясающая победа, и надеюсь, я тоже тут выиграю», – пророчествовала Жабер.

Больше всего Жабер любит играть на траве, а грунт долго ненавидела. Выход в финал Чарльстона и титул в Мадриде (первая победительница «Мастерса» из Африки) изменили отношение к этому покрытию, тем более что теперь Онс вернулась на рекордную седьмую строчку рейтинга. Это всего второй ее титул на уровне WTA, а первый она взяла прошлым летом в финале травяного Бирмингема в матче против Дарьи Касаткиной.

Уверенности и мотивации Жабер придает осознание борьбы не только за себя, но и за весь арабский мир. Теннисистам из этого региона очень трудно пробиться, но пример Онс доказывает, что нет ничего невозможного. «Когда я выигрываю, представляю арабский мир. А когда проигрываю, стараюсь быть просто Онс Жабер. Так что сейчас я представляю не только Тунис, а все арабские страны, африканский континент», – сияет миссионерка.

Жабер в числе арабских женщин, в 2021 году сотворивших историю, по версии регионального Forbes

Кроме самоиронии, африканка обладает обостренным чувством справедливости. Накануне Australian Open-2022 она размышляла о двойных стандартах по отношению к игрокам по поводу вакцинации, а недавно у нее подгорело после отстранения российских и белорусских игроков от «Уимблдона». «Это очень трудное решение, я понимаю страдания украинского народа. Но мне на протяжении многих лет говорили никогда не смешивать спорт и политику. А как же все остальные страны, где взрослые и дети умирают каждый день?» – болит сердце у теннисистки.

Летом прошлого года Онс выставила на аукцион ракетку, которой играла на «Уимблдоне». Теннисистка собрала 9 тысяч евро для покупки реанимационной кровати в одну из больниц ее родного города Ксар-Хеллал. Забота о ближних подталкивает Жабер к реализации еще одной мечты – по окончании карьеры она хочет выучиться на врача.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, facebook.com/Ons.Jabeur