«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

В среду все же случилось то, о чем говорили с начала апреля, – что «Уимблдон» станет первым индивидуальным теннисным турниром, отстранившим от участия игроков из России и Беларуси. Всеанглийский лаун-теннисный клуб (AELTC) подтвердил информацию, вчера опубликованную The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного теннисного чиновника.

«От лица AELTC и управляющего комитета турнира в это страшное и тяжелое время мы выражаем поддержку всем пострадавшим от конфликта в Украине, – говорится в заявлении «Уимблдона». – Мы разделяем всеобщее осуждение действий России и проанализировали наши обязательства перед игроками, теннисным сообществом и британской общественностью. Также мы приняли во внимание указания в отношении спортивных мероприятий, полученные от британского правительства.

Учитывая высокий статус Уимблдонского турнира в Великобритании и по всему миру, мы считаем себя обязанными принять участие в ограничении глобального влияния России.

[В сложившихся обстоятельствах] было бы несправедливо предоставлять российскому режиму лишнюю возможность самоутвердиться за счет российских и белорусских участников «Уимблдона».

Поэтому мы с глубоким сожалением сообщаем, что не допускаем игроков из России и Беларуси до турнира-2022».

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Турнир пошел по еще более жесткому сценарию, чем в начале месяца предлагал британский министр спорта Найджел Хаддлстон – он хотел отстранять только тех россиян и белорусов, кто не предоставит доказательств, что не поддерживается своими государствами. Сам AELTC объяснил это тем, что не хочет потенциально доставлять проблемы семьям теннисистов, но еще дело, очевидно, и в том, что AELTC – частный клуб, а значит, юридически ему проще отказать кому-то во входе без лишних церемоний.

Примеру «Уимблдона» последовали все британские турниры, организованные национальной теннисной ассоциацией (LTA), – то есть теннисисты из России и Беларуси не будут допущены до всего британского травяного сезона (но для них пока открыты небольшие турниры в Германии, Нидерландах, Италии и Испании). Это вообще-то противоречит недавним словам главы WTA Стива Саймона, отрицавшего ответственность людей за действия их правительств, и правилам турниров как минимум «Большого шлема» (1) и WTA (2), в которых говорится:

1. «Турниры «Большого шлема» открыты для участия всех игроков из всех стран, если их рейтинг – 500 и выше. Игроки оцениваются только по их спортивным показателям и не могут быть дискриминированы ни по каким признакам, кроме критериев, указанных здесь, и возрастных ограничений WTA».

2. «Все турниры открыты для участия всех теннисисток, и отбор производится только по спортивным показателям без дискриминации. Единственные допустимые ограничения указаны в этих правилах – это в частности, принятые в WTA ограничения по возрасту и гендерные гайдлайны».

И WTA, и ATP категорически осудили действия британцев:

«Мы гордимся, что наш спорт основан на принципах соревновательности и справедливости, – говорится в заявлении ATP, – в соответствии с которыми игроки получают право выступать на турнирах за счет своего рейтинга. Поэтому мы считаем сегодняшнее решение «Уимблдона» и LTA несправедливым и опасным на будущее.

Кроме того, дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с «Уимблдоном», по которому единственный критерия для допуска игрока до турнира – его рейтинг. Считаем важным подчеркнуть, что игроки из России и Беларуси продолжат выступать на турнирах ATP под нейтральным флагом – это позиция, которую до сегодняшнего дня разделяло все теннисное сообщество».

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«Уимблдон» оставил за собой право пересмотреть решение, если «до июня обстоятельства существенно поменяются», но на данный момент он впервые со Второй мировой войны отстранил игроков по национальному признаку – тогда в 1946-м до турнира не допустили участников из стран нацистского блока.

На данный момент среди игроков, отстраненных от британских турниров:

• №2 ATP Даниил Медведев

• №8 ATP Андрей Рублев

• №26 ATP Карен Хачанов

• №30 ATP Аслан Карацев

• №44 ATP Илья Ивашко

• №4 WTA Арина Соболенко

• №15 WTA Анастасия Павлюченкова

• №18 WTA Виктория Азаренко

• №26 WTA Дарья Касаткина

• №29 WTA Вероника Кудерметова

• №31 WTA Людмила Самсонова

• №39 WTA Екатерина Александрова

• №59 WTA Александра Саснович

• №73 WTA Варвара Грачева

• №75 WTA Анна Калинская

• №95 WTA Камилла Рахимова

• №100 WTA Вера Звонарева.

Остальные турниры «Большого шлема», которые еще пройдут в этом году: «Ролан Гаррос» и US Open, – решений о недопуске теннисистов из России и Беларуси еще не принимали.

Украинские теннисисты сегодня же опубликовали обращение к руководящим теннисным органам (ATP, WTA и ITF) с требованием отстранить россиян и белорусов от всех международных турниров, если те ответят утвердительно на какой-либо из трех вопросов.

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Фото: globallookpress.com/Tim Ireland/XinHua, Rob Prange/Keystone Press Agency, imago-images.de; Gettyimages.ru/AELTC/Thomas Lovelock – Pool