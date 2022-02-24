Турнир в Петербурге отменили, чтобы сделать престижнее. Но теперь в его будущем есть сомнения

Организаторы пока оптимистичны.

В среду Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала календарь на вторую половину сезона-2022. В нем сентябрьский турнир ATP 250 St. Petersburg Open в Санкт-Петербурге превратился в The Astana Open в Нур-Султане. Причины переноса не сообщались.

РИА Новости вскоре сначала сообщило, а потом со ссылкой на неназванный источник в ATP опровергло, что перенос турнира из России связан санкциями в отношении страны, признавшей суверенитет ДНР и ЛНР. На фоне того, что московский «ВТБ Кубок Кремля» остался в календаре на месте, это опровержение выглядело логично.

А в четверг причины переноса объяснили организаторы St. Petersburg Open. Из сумбурного пресс-релиза понятно, что:

1. Компании «Открытый Санкт-Петербург» и «Формула Теннис Хоккей», проводящие турнир, хотят сделать его более престижным – повысить категорию с 250 до 1000 или хотя бы 500.

Это не новость: о повышении категории St. Petersburg Open говорили еще в середине 2010-х, когда турнир только перешел под управление «Формулы Теннис Хоккей». Был даже конкретный вариант – выкупить лицензию турнира ATP 500 в Валенсии, в последний раз прошедшего в 2015-м. Тогда не сложилось, и турнир категории 500 прошел в Петербурге только один раз – в карантинном 2020-м, когда ATP осенью компенсировала весенне-летний локдаун.

2. 38-я неделя календаря, которую занимал St. Petersburg Open, накладывается на Кубок Лэйвера – премиальный турнир Роджера Федерера, который, несмотря на неофициальный статус, каждый год привлекает чуть ли не всю топ-10. Поэтому апгрейдить существующий St. Petersburg Open просто нерентабельно – престиж Кубка Лэйвера все равно, скорее всего, перевесит.

3. Сохранить старый St. Petersburg Open и сделать новый – купить лицензию попрестижнее на другую неделю – не вариант, потому что ATP не согласует два турнира в одном городе. Поэтому оригинальный турнир уехал к партнерам «Формулы ТХ» в Казахстан, а его организаторы работают над созданием нового (пунктуация авторов пресс-релиза):

«Переговорный процесс успешно продвигается и в его рамках осуществляются внут­ренние процедуры, которые позволят принять все решения в соответствии с правилами и регламентом АТР. Сейчас мы уже находимся на хорошей стадии и приближаемся к достиже­нию поставленной цели».

Пока нет информации ни о том, какие даты займет новый петербургский турнир, ни о том, чью лицензию он заберет. У ATP есть неофициальная политика не создавать новые постоянные лицензии, в крайних случаях – на один год (по таким одноразовым лицензиям, созданным на фоне коронавирусных сложностей, в прошлом и позапрошлом годах прошел 21 турнир).

ATP обозначила, что сохраняет «гибкий подход к календарю, и он еще может измениться». В прошлом году этот гибкий подход привел к проведению осенью турнира в Сан-Диего, срочно организованного за пять недель после того, как отменилась азиатская серия, и в календаре появился свободный слот. В случае с Петербургом все и проще (есть опыт проведения турнира), и сложнее – особенно с сегодняшнего дня.

Официально ATP пока не говорила о пересмотре отношений с российскими турнирами в связи с ситуацией на Украине. Но давление на организацию наверняка будет колоссальным.

С другой стороны, после дела Шуай Пэн и отмены турниров WTA в Китае от ATP требовали тех же шагов. Организация на них не пошла.

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Фото: globallookpress.com/Igor Russak/ZUMAPRESS.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press ; inform.kz