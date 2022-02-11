То, что Курникова не умела играть, – миф. Она побеждала Сафина и брала «Шлемы», а подвели ее подача, мама и травмы

Восстанавливаем справедливость.

Одним из сюжетов старта теннисного сезона (примерно сто тысяч лет назад) была катастрофа с подачей второй ракетки мира Арины Соболенко. За два первых матча года Соболенко сделала 39 двойных ошибок (если максимально упрощать, это значит, что только двойными она отдала почти 10 геймов).

Опытным болельщикам это напомнило другое знаменитое дезертирство подачи в Австралии: во втором круге Australian Open-1999 17-летняя Анна Курникова, 13-я ракетка мира, допустила рекордную 31 двойную ошибку. При этом матч Курникова выиграла – 10:8 в решающем сете у 80-й ракетки мира Михо Саэки после того, как вела в нем 5:0.

На том турнире Курникова в 1/8 финала проиграла седьмой ракетке мира Мэри Пирс, за четыре круга допустив 73 двойные. К тому моменту за десять последних матчей, с октября предыдущего года, Анна сделала 182 двойные.

Но, как и в случае с Соболенко, в игре Курниковой было достаточно сильных сторон, позволявших ей побеждать даже без подачи.

«Раздражает ужасно, – говорила Анна после матча. – Я работаю над подачей, и на тренировках все в порядке. Но стоит мне выйти на соревновательный матч, что-то идет не так. Но я стараюсь решать эту проблему на месте, а, пока решение не приходит, борюсь теми средствами, которые имею».

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Вообще Курникова была весьма цельным игроком, и легенда о ней как о тинейджере с чемпионским будущим не была исключительно пиаром фабрики Боллетьери или воспаленным воображением агентов, ослепленных ее красотой. Курникова действительно умела играть.

«Я видел их всех, – говорил Ник Боллетьери в 1992-м вскоре после переезда Курниковых в его академию во Флориде. – Но только она реально меня пугает. Она знает, чего хочет и как к этому прийти. Она не только моя самая молодая ученица, но и лучшая. А у нас был Андре [Агасси]. Был Джим Курье. У нас была Моника Селеш. Но могу без тени сомнения сказать, что то, как этот ребенок играет в свои 10 лет, – это шок. И я не уверен, что смогу долго сдерживать ее [на юниорском уровне]. Самой трудной задачей будет не сделать из нее чемпионку, а попридержать ее до правильного момента».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Боллетьери говорил про 10-летнюю Курникову, что техника ее игры с лета, ударов над головой и подачи, не говоря о психологическом настрое и уверенности в себе, опережает ее возраст на пять лет. Позднее Марат Сафин, приезжавший к Боллетьери на просмотр (который не прошел), вспоминал, как тогда же проигрывал Анне, несмотря на то, что старше на полтора года:

«Она постоянно меня обыгрывала. Но в том возрасте это нормально. Играть с ней было интересно, мы много играли. Я тогда бил не очень сильно, так что ей было проще. И наш последний матч выиграл я».

Курникова, называвшая своими любимыми игроками Агасси и Селеш, быстро начала оправдывать авансы. В 14 она стала самой молодой участницей Кубка Федерации (выиграла шесть первых матчей, в которых участвовала), в 15 прошла квалификацию дебютного «Большого шлема» и выиграла два матча в основе (The New York Times тогда назвала ее «такой же крутой и модной, как сорбет»), в 16 дошла до полуфинала «Уимблдона» и сыграла в первом финале WTA – и сразу на супертурнире в Майами.

На той неделе в 1998-м Анна стала первой теннисисткой, в четырех матчах подряд обыгравшей соперниц из топ-10: Селеш, Мартинес, Дэвенпорт и Санчес-Викарио, – и титул разыграла с другим тинейджером Винус Уильямс. Курникова доминировала в первом сете за счет вращений и подрезок – «всего, что ей не нравится», как объяснила сама Анна после матча, – но когда Уильямс перестроилась, не справилась с ее напором. И все равно после матча Курникова осталась уверена в своей игре:

«Она меня не обыграла – я сама все отдала ошибками. Это говорит о том, что я могу играть лучше. Она меня не обыграла – это я проиграла».

В хороший день Курникова на корте была быстра, подвижна, агрессивна и разнообразна. «Она умеет бить, – говорил Боллетьери. – И у нее нет страха, она будет атаковать». Но когда игра у Анны не шла, часто она не шла совсем.

«У Курниковой были нереально быстрые ноги и агрессивная игра с задней линии, – анализировал в свое время Bleacher Report. – Она умела создавать углы и укорачивать. Но ее иногда подводила подача, и с отскока она могла начать сыпать ошибками. В целом, ее игра больше подходила для парного разряда, потому что она была надежна на сетке в том числе благодаря 173 см роста». (В паре Курникова выиграла по два титула «Большого шлема» и итоговых турнира.)

На сервисе обмена знаниями Quora пишут, что стилем игры на Курникову «страшно похожа» Аманда Анисимова – за исключением того, что у американки гораздо лучше подброс и вторая подача.

Чешский тренер Павел Сложил, в начале 1990-х работавший с Граф и Каприати, тренировал Курникову около полутора лет с 1998-го и говорил о ней:

«Мне очень повезло работать с настолько техничным игроком. Ей еще нужно подтянуть подачу и кое-что еще, но в целом она очень развита. Нам не нужно ставить ей резаный бэкхенд или форхенд. И если мы работаем над чем-то новым, то по сравнению со Штеффи и Иваном Лендлом она учится быстрее».

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В том, что спортивная карьера Курниковой – относительно возлагавшихся на нее надежд – не удалась, часто винят медийную истерию вокруг нее, отвлекавшую ее от тенниса. Но чем глубже погружаешься в историю Курниковой-теннисистки, тем очевиднее, что это довольно грубый и ленивый подход.

В карьере Курниковой было много факторов помимо бешеной коммерческой востребованности, не позволивших ей раскрыться. Это как минимум:

• травмы (есть мнение, что ее подача никогда не восстановилась после повреждения большого пальца руки, полученного накануне «Уимблдона»-1998; а эта травма была не единственной),

• вовлеченность в рабочий процесс мамы Аллы, не имевшей тренерской квалификации, но принимавшей важные решения (это она весной-1999 уволила Сложила),

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

• ментальная нагрузка профессионального спорта, с которой не справлялись многие и до, и после Анны.

Что до сугубо игровых качеств, которых не хватило Курниковой, то и тут ответ есть у Боллетьери. Несмотря на то, что Анна была исполнителем и умела играть по всему корту, у нее не было одного коронного удара:

«У всех андре, и курье, и серен, и шараповых был такой удар – обычно форхенд. Анне мы такой не поставили, – говорил Ник в 2015-м. – Его отсутствие – нехватка этого смертельного оружия – я думаю, и есть причина того, что она не выиграла «Шлем» в одиночке».

Анна Курникова в одиночке не выиграла не только «Шлем», но даже рядовой титул WTA. Она проиграла все четыре финала (три из них – Винус Уильямс и Мартине Хингис). Но и нельзя забывать, что последний профессиональный матч она провела в 21 год с больной спиной, а к тому времени побывала в топ-10, полтора десятка раз обыгрывала соперниц оттуда и играла на второй неделе всех «Шлемов». Анна Курникова не оправдала ожиданий, которые на нее возлагали, но говорить, что она была плохой теннисисткой, по меньшей мере странно.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Clive Brunskill /Allsport