Глаз Народа
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Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой

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Даниэль Коллинс Даниэль Коллинс
Ига Швентек Ига Швентек
Теннис Теннис

Экс-седьмая ракетка мира Даниэль Коллинс, сегодня объявившая, что проводит последний сезон, – финалистка позапрошлогоднего Australian Open и одна из первых теннисисток, сделавших большую профессиональную карьеру после студенческой лиги NCAA.

Но возможно, главное наследие Коллинс – ее яростность и конвенциональная американскость: уверенность, громкость, непосредственность, яростное нежелание уступать. Как забыть ее великое выступление на послематчевой пресс-конференции пять лет назад, ставшее важным теннисным мемом:

«Я всегда стараюсь быть лучшей, что бы я ни делала. И даже если это не так, я все равно говорю себе, что я лучшая (длинный резкий мультяшный смех). Надо же верить в себя, правильно? (короткий мультяшный смешок)»

Уроженка Флориды Коллинс дебютировала в основе уровня WTA еще в 2014-м как чемпионка студенческого чемпионата NCAA и выпускница академии IMG. Тогда она взяла сет у второй ракетки мира Симоны Халеп (позднее встречались еще дважды, и оба раза победила американка). В отличие от многих чемпионов NCAA, бросающих учебу в пользу карьеры игрока, Коллинс в университете доучилась, в 2016-м снова выиграв студенческое первенство и получив диплом в области медиаведения и бизнеса.

Первый полный сезон в WTA Даниэль провела в 2018-м, и за него из-за пределов топ-150 поднялась в топ-40. На старте 2019-го она прорвалась в первый полуфинал «Шлема» на Australian Open, пройдя трех более рейтинговых соперниц, включая вторую ракетку мира Анжелик Кербер (первая победа над соперницей из топ-5). Параллельно Коллинс стала иконой непримиримой борьбы и тотального отсутствия смущения за свою дерзость – не так уж непохоже на Даниила Медведева, которого его поразительный характер сделал большим чемпионом:

«Я боевая. Мне нравится, когда на корте война, – рассказывала Коллинс, которую в инстаграме звали danimalcollins, от animal – «зверюга». – Если кто-то будет мне в лицо радоваться моим невынужденным ошибкам, я без проблем сделаю то же самое и превращу матч в зарубу. Мне это только нравится. Мой тренер подтвердит, что я даже перед тренировками постоянно занимаюсь трэштоком: я тебя сегодня обыграю, советую подготовиться. 

То же самое на матчах: когда болеют против меня, мне это вообще не мешает – только заводит. Иногда я даже надеюсь, что кто-нибудь скажет обо мне что-нибудь плохое, чтобы я могла доказать обратное».

Пока Коллинс сполна реализовывала свой мем-потенциал: давала мастер-классы по камонам и генерировала иконические гиф-реакции в стиле семьи Кардашьян и «Домохозяек из Беверли-Хиллз», – на корте ее результаты немного стагнировали. Несмотря на остервенелую энергичность, за два сезона она сыграла в одном полуфинале WTA, всего два раза за семь матчей обыграла соперниц из топ-10 и в рейтинге в основном лавировала между четвертым и пятым десятками.

«У меня ужасно болела спина, – рассказывала потом американка об одном матче в начале 2021-го, который не смогла доиграть. – Пришлось сняться. Мне сказали отдохнуть пару дней, потому что это было похоже на растяжение, учитывая, сколько я играла (провела четыре турнира подряд – Sports.ru). Но и через 10 дней лучше мне не стало. Боли продолжались, особенно в области седалищного нерва, так что я не могла даже машину нормально водить».

На самом деле это была не первая физическая проблема, от которой страдала Коллинс, – она годами болезненно переносила менструации и даже тренировочный процесс строила вокруг цикла:

«Однажды на Australian Open я просто упала на корт от зверских болевых спазмов внизу живота. Боль из седалищного нерва отдавала мне в ногу, так что она у меня отнималась, или казалось, что мне нож в спину воткнули. Я не понимала, что происходит, а все врачи говорили, что болезненные менструации – это нормально. И несмотря на то, что становилось хуже, я терпела, принимала противовоспалительные и концентрировалась на карьере».

Затянувшийся болевой эпизод стал для Коллинс последней каплей, когда наложился на начало менструального цикла:

«Я умирала от боли и в слезах приехала к своему ортопеду. Сказала, что еще один такой день не вынесу. Он экстренно отправил меня к гинекологу и хирургу. Через четыре дня мне уже делали операцию».

Оказалось, что у Коллинс эндометриоз – гинекологическое заболевание, характеризующееся разрастанием внутренней слизистой оболочки матки, – а все остальные симптомы, которые она испытывала по всему телу: «жар, рвота, часы в туалете, неспособность не то что играть матчи – встать с кровати», – были его следствием. Эндометриоз в целом довольно распространен, и в женском туре о нем знают почти все. Коллинс подвело то, что на УЗИ и МРТ узлы эндометриоза не видны, и это может затруднить постановку диагноза – что с ней и произошло (в прошлом году британская it girl Алекса Чанг, у которой миллионы подписчиков в соцсетях, сделала дискурс об эндометриозе более массовым, когда подробно рассказала о своем в эссе для Vogue).

Коллинс перенесла операцию в апреле – ей «удалили из яичника кисту размером с теннисный мяч, а еще взяли материал из кишечника и мочевого пузыря». Через три недели Даниэль начала реабилитацию, а в мае уже полетела в Европу на «Ролан Гаррос». Это было поспешно – в Париже она прошла два круга, но в третьем порвала постоперационные швы, так что пришлось не только заново восстанавливаться физически, но и преодолевать страх повторной травмы, взвинченный за счет того, что однажды он оправдался.

На чуть более длинной дистанции, впрочем, результат операции оказался ошеломительным: в течение пяти недель после возвращения 27-летняя Коллинс выиграла два первых титула WTA, причем сделала это на двух турнирах подряд, первый из которых был на грунте в Италии, а второй – на харде в Калифорнии. Да, за десять матчей она встретилась только с двумя более рейтинговыми соперницами – но одной из них была в последнем матче мотивированная и переродившаяся Дарья Касаткина, и против нее Даниэль 54 раза пробила навылет (+23 к невынужденным ошибкам) и упустила пять матчболов, прежде чем реализовать шестой.

За следующий год с небольшим Коллинс впервые дошла до второй недели US Open, выиграла все матчи на Кубке Билли Джин Кинг, впервые сыграла в финале «Большого шлема» в Австралии (проиграла Эшли Барти) и четыре месяца провела в мировой десятке. Секретом своего бойцовского характера Даниэль называла детство на общественных кортах:

«Даже когда я играю важные матчи на больших турнирах, я всегда вспоминаю моменты с городских кортов. Это всегда дарит мне дзен. Когда на Кубке Билли Джин Кинг я проигрывала Павлюченковой, капитан сказала мне: «Так, Даниэль, просто представь, что ты ребенком в парке играешь против пушки с мячами». (Коллинс выиграла 6:7, 7:6, 6:2).

Развить успех 2022-го у Коллинс не получилось – несмотря на несколько удачных турниров, в прошлом году она в основном теряла очки и к концу сезона выпала из топ-50. Сегодня она попрощалась с Australian Open, в решающем сете матча с Игой Швентек упустив двойной брейк. Соперничество с полькой вообще повторяет очертания карьеры Коллинс: это с матча с Игой началось ее укрощение эндометриоза, это через победу над ней Даниэль прорвалась в финал «Большого шлема», и ей же она проиграла все оставшиеся матчи.

«Мне кажется, у меня была неплохая карьера. Не знаю, когда именно закончу, но это будет мой последний сезон, и я очень этого жду. Я хочу добиться многого в жизни вне тенниса и хотела бы, чтобы у меня было на это время. Для меня важно стать мамой», – сказала Коллинс сегодня и показала, что у нее есть не только яростность и мощь на корте, но и спокойствие и ясность мысли за его пределами.

16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

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Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Sarah Reed; REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Michal Kamaryt/CTK; East News/Anthony WALLACE / AFP

38 комментариев
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Обаятельная женщина...
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На фразе "яростность и конвенциальная американскость" я решил, что лучше просто посмотрю фотки
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Неподражаема! Удачи в финале.
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Ничего общего у неё нет с Осакой и Швентек. Просто огонь баба, в отличии от эмок, фемок и прочих дур
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Обожаю ее с того самого АО
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У Даниэль много болельщиков мужского пола и я один из них) Рад что она преодолела все эти неприятности со здоровьем.
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В ролике про "камон", если бы я не знал, кто она, 100% подумал бы, что порноактриса)
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Ответ Vvze
На фразе "яростность и конвенциальная американскость" я решил, что лучше просто посмотрю фотки
..ага, к заслугам автора можно ещё добавить следующий словарный понос "..она снова очеловечивает элитный спорт и дестигматизирует проблемы.." 🤬🤬🤬
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+6
Коллинс очень мощна в игре и харизматична - за неё приятно болеть.
+7
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Ответ costa0545
Единственное,что мне не нравиться, что она не использует макияж.
Чтобы предъявлять ей макияж, научись не ставить лишние мягкие знаки)
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Слово "американскостью" читал так же, как в Старкрафте "Арктур Менгск"...
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Большим чемпионом Медведева сделал не поразительный характер, а умение здорово играть в теннис.
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Женщина боец, люблю не шаблонных игроков которые не валяются от побед и не камонят каждый выигранный гейм.
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год назад - в 2019 ?!! автор все ещё в 2021ом
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Спасибо за отличный материал!

Желаю нам всем красивого финала.
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Няшка-няшка!😻😻

Хирурги недоговаривают: может батарейку туда вставили?!🧐🧐
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Ответ Alex19
Аха. Особенно на нынешнем AO. Ну так классно играет, слов нет, кровь из глаз. Характер вообще непричем, ага.
Классно или не классно, но лучше всех своих предыдущих соперников. Потому у них и выиграл, ага.
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Мне всегда Коллинс была симпатична. Очень переживал, когда она проиграла в финале АО в позапрошлом году (Барти как раз не люблю). Сегодня матч не смотрел, узнал только счёт и опять расстроился. Но если уход из большого спорта увенчается рождением ребёнка и созданием полноценной семьи, то буду очень рад за неё. Пусть всё получится.
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Самые красивые стоны тура, если вы понимаете о чем это я.
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Ответ goodloser
Большим чемпионом Медведева сделал не поразительный характер, а умение здорово играть в теннис.
Аха. Особенно на нынешнем AO. Ну так классно играет, слов нет, кровь из глаз. Характер вообще непричем, ага.
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Ответ chemical brother
В ролике про "камон", если бы я не знал, кто она, 100% подумал бы, что порноактриса)
А если без видео прослушать ее интервью от 22 января, то можно подумать будто оно бралось на побережье и одна из чаек прям лютовала
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Справедливости ради, Виландер вчера тоже сравнил её с Машкой. Вот только не из -за беги-крики, а из-за полной сосредоточенности на игре и ноль (почти) эмоций на турнире.
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Она конечно весьма многогранна, тот факт что она закончила университет и пишет (или написала) сценарий к полнометражному фильму делает ее очень интересным персонажем. Она очень хорошо говорит, всегда строит фразы полными предложениями и ее интересно слушать. С другой стороны - у нее типиный для сидячего образа мышечный дисбаланс когда таз наклонен вперед - результат негибких квадрицепцев, слабого пресса и слабых ягодиц. Если она не исправит его - то в ближайшее время будут новости про травму поясницы или коленей... С ее нагрузками конечно, недопустимо такие проблемы иметь. Но в целом удачи в финале. Будут интересные кошки-мышки!
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Новая легенда? Сколько их сгорело в wta туре, в тени Серены и теперь Барти.
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Ответ заблокированному пользователю
Няшка-няшка!😻😻 Хирурги недоговаривают: может батарейку туда вставили?!🧐🧐
Да, так и есть. Химико-биологический источник энергии. Но хватит его только на 20 лет.
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Ответ заблокированному пользователю
Дайте две!🥳🤗
Не могу, я не изначальный, увы. )
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она крутая! успехов! с Игой разобралась на раз-два, я не ожидала!
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Ответ goodloser
Классно или не классно, но лучше всех своих предыдущих соперников. Потому у них и выиграл, ага.
Так никто и не спорит. Но статистику по сегодняшней длине пробега с Ципой тоже держм в уме: во второй трети матча Даня на 20% больше пробежал, чем грек.
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