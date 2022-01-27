Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой

Экс-седьмая ракетка мира Даниэль Коллинс, сегодня объявившая, что проводит последний сезон, – финалистка позапрошлогоднего Australian Open и одна из первых теннисисток, сделавших большую профессиональную карьеру после студенческой лиги NCAA.

Но возможно, главное наследие Коллинс – ее яростность и конвенциональная американскость: уверенность, громкость, непосредственность, яростное нежелание уступать. Как забыть ее великое выступление на послематчевой пресс-конференции пять лет назад, ставшее важным теннисным мемом:

«Я всегда стараюсь быть лучшей, что бы я ни делала. И даже если это не так, я все равно говорю себе, что я лучшая (длинный резкий мультяшный смех). Надо же верить в себя, правильно? (короткий мультяшный смешок)»

Уроженка Флориды Коллинс дебютировала в основе уровня WTA еще в 2014-м как чемпионка студенческого чемпионата NCAA и выпускница академии IMG. Тогда она взяла сет у второй ракетки мира Симоны Халеп (позднее встречались еще дважды, и оба раза победила американка). В отличие от многих чемпионов NCAA, бросающих учебу в пользу карьеры игрока, Коллинс в университете доучилась, в 2016-м снова выиграв студенческое первенство и получив диплом в области медиаведения и бизнеса.

Первый полный сезон в WTA Даниэль провела в 2018-м, и за него из-за пределов топ-150 поднялась в топ-40. На старте 2019-го она прорвалась в первый полуфинал «Шлема» на Australian Open, пройдя трех более рейтинговых соперниц, включая вторую ракетку мира Анжелик Кербер (первая победа над соперницей из топ-5). Параллельно Коллинс стала иконой непримиримой борьбы и тотального отсутствия смущения за свою дерзость – не так уж непохоже на Даниила Медведева, которого его поразительный характер сделал большим чемпионом:

«Я боевая. Мне нравится, когда на корте война, – рассказывала Коллинс, которую в инстаграме звали danimalcollins, от animal – «зверюга». – Если кто-то будет мне в лицо радоваться моим невынужденным ошибкам, я без проблем сделаю то же самое и превращу матч в зарубу. Мне это только нравится. Мой тренер подтвердит, что я даже перед тренировками постоянно занимаюсь трэштоком: я тебя сегодня обыграю, советую подготовиться.

То же самое на матчах: когда болеют против меня, мне это вообще не мешает – только заводит. Иногда я даже надеюсь, что кто-нибудь скажет обо мне что-нибудь плохое, чтобы я могла доказать обратное».

Пока Коллинс сполна реализовывала свой мем-потенциал: давала мастер-классы по камонам и генерировала иконические гиф-реакции в стиле семьи Кардашьян и «Домохозяек из Беверли-Хиллз», – на корте ее результаты немного стагнировали. Несмотря на остервенелую энергичность, за два сезона она сыграла в одном полуфинале WTA, всего два раза за семь матчей обыграла соперниц из топ-10 и в рейтинге в основном лавировала между четвертым и пятым десятками.

«У меня ужасно болела спина, – рассказывала потом американка об одном матче в начале 2021-го, который не смогла доиграть. – Пришлось сняться. Мне сказали отдохнуть пару дней, потому что это было похоже на растяжение, учитывая, сколько я играла (провела четыре турнира подряд – Sports.ru). Но и через 10 дней лучше мне не стало. Боли продолжались, особенно в области седалищного нерва, так что я не могла даже машину нормально водить».

На самом деле это была не первая физическая проблема, от которой страдала Коллинс, – она годами болезненно переносила менструации и даже тренировочный процесс строила вокруг цикла:

«Однажды на Australian Open я просто упала на корт от зверских болевых спазмов внизу живота. Боль из седалищного нерва отдавала мне в ногу, так что она у меня отнималась, или казалось, что мне нож в спину воткнули. Я не понимала, что происходит, а все врачи говорили, что болезненные менструации – это нормально. И несмотря на то, что становилось хуже, я терпела, принимала противовоспалительные и концентрировалась на карьере».

Затянувшийся болевой эпизод стал для Коллинс последней каплей, когда наложился на начало менструального цикла:

«Я умирала от боли и в слезах приехала к своему ортопеду. Сказала, что еще один такой день не вынесу. Он экстренно отправил меня к гинекологу и хирургу. Через четыре дня мне уже делали операцию».

Оказалось, что у Коллинс эндометриоз – гинекологическое заболевание, характеризующееся разрастанием внутренней слизистой оболочки матки, – а все остальные симптомы, которые она испытывала по всему телу: «жар, рвота, часы в туалете, неспособность не то что играть матчи – встать с кровати», – были его следствием. Эндометриоз в целом довольно распространен, и в женском туре о нем знают почти все. Коллинс подвело то, что на УЗИ и МРТ узлы эндометриоза не видны, и это может затруднить постановку диагноза – что с ней и произошло (в прошлом году британская it girl Алекса Чанг, у которой миллионы подписчиков в соцсетях, сделала дискурс об эндометриозе более массовым, когда подробно рассказала о своем в эссе для Vogue).

Коллинс перенесла операцию в апреле – ей «удалили из яичника кисту размером с теннисный мяч, а еще взяли материал из кишечника и мочевого пузыря». Через три недели Даниэль начала реабилитацию, а в мае уже полетела в Европу на «Ролан Гаррос». Это было поспешно – в Париже она прошла два круга, но в третьем порвала постоперационные швы, так что пришлось не только заново восстанавливаться физически, но и преодолевать страх повторной травмы, взвинченный за счет того, что однажды он оправдался.

На чуть более длинной дистанции, впрочем, результат операции оказался ошеломительным: в течение пяти недель после возвращения 27-летняя Коллинс выиграла два первых титула WTA, причем сделала это на двух турнирах подряд, первый из которых был на грунте в Италии, а второй – на харде в Калифорнии. Да, за десять матчей она встретилась только с двумя более рейтинговыми соперницами – но одной из них была в последнем матче мотивированная и переродившаяся Дарья Касаткина, и против нее Даниэль 54 раза пробила навылет (+23 к невынужденным ошибкам) и упустила пять матчболов, прежде чем реализовать шестой.

За следующий год с небольшим Коллинс впервые дошла до второй недели US Open, выиграла все матчи на Кубке Билли Джин Кинг, впервые сыграла в финале «Большого шлема» в Австралии (проиграла Эшли Барти) и четыре месяца провела в мировой десятке. Секретом своего бойцовского характера Даниэль называла детство на общественных кортах:

«Даже когда я играю важные матчи на больших турнирах, я всегда вспоминаю моменты с городских кортов. Это всегда дарит мне дзен. Когда на Кубке Билли Джин Кинг я проигрывала Павлюченковой, капитан сказала мне: «Так, Даниэль, просто представь, что ты ребенком в парке играешь против пушки с мячами». (Коллинс выиграла 6:7, 7:6, 6:2).

Развить успех 2022-го у Коллинс не получилось – несмотря на несколько удачных турниров, в прошлом году она в основном теряла очки и к концу сезона выпала из топ-50. Сегодня она попрощалась с Australian Open, в решающем сете матча с Игой Швентек упустив двойной брейк. Соперничество с полькой вообще повторяет очертания карьеры Коллинс: это с матча с Игой началось ее укрощение эндометриоза, это через победу над ней Даниэль прорвалась в финал «Большого шлема», и ей же она проиграла все оставшиеся матчи.

«Мне кажется, у меня была неплохая карьера. Не знаю, когда именно закончу, но это будет мой последний сезон, и я очень этого жду. Я хочу добиться многого в жизни вне тенниса и хотела бы, чтобы у меня было на это время. Для меня важно стать мамой», – сказала Коллинс сегодня и показала, что у нее есть не только яростность и мощь на корте, но и спокойствие и ясность мысли за его пределами.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Sarah Reed; REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Michal Kamaryt/CTK; East News/Anthony WALLACE / AFP