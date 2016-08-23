Бразилец, который мог сделать «Наполи» чемпионом еще до Марадоны

И помог владельцу клуба стать мэром.

«Когда я впервые увидел мэра Неаполя Аккиле Лауро, то чуть не вмазал ему. Повезло, что в тот момент в кабинете находился Пауло Инноченти и один из секретарей – вот они-то меня и оттащили», – вспоминает сегодняшний именинник и легенда «Наполи» Луис Винисио.

Трансферы ради выборов

Летом 1955-го владелец самого крупного частного флота в мире и всех СМИ на юге Италии, мэр, бизнесмен, покровитель «Наполи» и Неаполя – Акилле «Эль Коменданте» Лауро готовился к очередным выборам.

Дон Акилле одним из первых понял, что в Италии, а тем более на юге, простая штука под названием «кальчо» гораздо эффективнее любого митинга, а трансфер какой-нибудь футбольной звезды в разы увеличивает количество избирателей. И пока в Неаполе царила безработица, безденежье и хаос, «Наполи» стабильно бил рекорд за рекордом на трансферном рынке.

Переход в 1952 году Хассе Йеппсона из «Аталанты» поверг в шок весь мир. Сумма сделки – 105 миллионов лир! Шведский бомбардир получил прозвище «Банк Неаполя», а пресса впервые протрубила о том, что «в футболе не осталось ничего святого». О трансфере объявили в конце июня, когда вовсю шла предвыборная гонка. Вскоре Лауро стал мэром, набрав рекордное количество голосов – схема, как выяснилось, действенная.

Акилле обещает публике новые трансферы. Без шуток! Предвыборная программа мэра называлась «Красивому Неаполю – красивый «Наполи».

Работа на должности мэра не особо клеилась, нищета и коррупция процветали, «Наполи» все никак не мог завоевать первое скудетто, поэтому Лауро накануне новых выборов решил провернуть еще один звездный трансфер.

В это время с гастролями по Европе разъезжал «Ботафого». Заглянули бразильцы и в Италию. После одного из таких выставочных матчей к Аккиле Лауро подкатил «специалист по южноамериканскому рынку» Пауло Паскуалини с предложением купить бразильского форварда Луиса Винисио по прозвищу Лев. Экс-игрок «Наполи», а теперь доверенное лицо мэра, Инноченти сделку одобрил, и Лауро дал отмашку местным СМИ запускать кампанию: «Наполи» совершает мегатрансфер – к нам едет Лев. Хайлайты ведь в интернете не посмотришь, поэтому через газеты и создавали шумиху вокруг трансфера.

Весь город приготовился встречать звезду, но вышла накладка: еще один агент, представляющий «Ботафого», уже договорился c графом Марио Васелли – вице-президентом «Лацио»! Мэрия Неаполя в панике – народу ведь уже пообещали Винисио и любой срыв негативно скажется на выборах. В конечном итоге нашли слабое место: у графа Васелли имелась своя частная компания, и эта компания очень нуждалась в подрядах на строительство. Пришлось отдать часть работ по обустройству Пьяцца Муничипио парням из Рима.

Винисио в тот момент вообще не подозревал, что его куда-то продают: шустрые бразильские агенты то ли не успели его предупредить, то ли вообще не посчитали нужным (раньше дела так и вели). Луис узнал о своем трансфере на выходе из душевой после матча с «Ювентусом». Перед ним стоял тогдашний тренер «Наполи» Эральдо Мондзельо с переводчиком, который все и объяснил.

Две свадьбы в один день

Первым делом Луиса Винисио повезли показать публике на площадь перед стадионом «Вомеро», где в ту пору играли неаполитанцы. Очевидцы вспоминают, что были впечатлены могучим ростом бразильца и его желтыми туфлями! Далее кортеж отправился в Палаццо Сан-Джакомо – в кабинет к мэру Лауро. Аккиле с порога поприветствовал новичка пощечиной, но тут же чуть было сам не получил куда более жесткую ответку. Разъяренного Винисио успели оттащить Инноченти и Паскуалино, заодно объяснив, что это такая фишка президента «Наполи» – пощечина на удачу. Так летом 1955 года началась неаполитанская жизнь Луиса Винисиуса де Менезеса из Белу-Оризонти.

18 сентября 1955-го Винисио дебютировал в матче с «Торино» и забил спустя 40 секунд после стартового свистка! Тифози сошли с ума. Еще один гол добавил Хассе Йеппсон – предыдущий звездный новичок Лауро. Итальянские СМИ тут же придумали дуэту мощное прозвище – V2 (первая в мире баллистическая ракета, Фау-2), но вот дальше дела у парочки не пошли. Два супербомбардира не могли ужиться друг с другом и в раздевалке образовались кланы.

Из-за дрязг и скандалов команда провалила чемпионат, заняв 14-е место, а сезон завершился грандиозным событием: конкуренция на поле переросла в холодную войну за внимание горожан! 22 июня, в солнечный день субботы, Луис Винисио сочетался браком с любовью детства Флорой Аидо Пиккальей. Торжественная часть проходила на площади Плебисцито, куда набилась толпа болельщиков и часть команды. Почему часть? Параллельно, на другом конце города праздновал помолвку со своей избранницей Хассе Йеппсон – тоже собралась немаленькая армия жителей Неаполя.

Йеппсон давно бесил Аккиле Лауро. Если Винисио был, что называется, ближе к народу, то швед выступал в роли этакого аристократа. К тому же Хассе начал просить президента отпустить его в «Милан» или «Интер». Дон Аккиле психанул, отказал миланским клубам и загнал Банк Неаполя в «Торино». После отъезда шведа полностью расцвел любимчик публики Винисио.

Была всего одна проблема: тем же летом, завершив карьеру игрока, новым тренером «Наполи» стал Амадео Амедеи, который был дружен как раз с Йеппсоном. Пока Винисио зажигал на поле – никаких проблем не было. Как только у бразильца случался кризис, тренер просил президента продать куда-нибудь Луиса.

В конце сезона-1958/59 слухи о возможном уходе бразильского форварда стали все чаще мелькать в газетах и обеспокоенные болельщики вывесили на стадионе баннеры: «Продай свою душу, но не трогай Льва. Публику злить тогда не стали, но спустя год отправили Луиса Винисио в «Болонью». Лауро к тому моменту уже покинул пост мэра и мнение толпы его мало интересовало. Последнее яркое воспоминание Винисио в Неаполе: победный гол в ворота «Юве» 6 декабря 1959-го в матче открытия стадиона «Сан-Паоло».

Пророк

Начало 70-х – расцвет так называемого тотального футбола. Но не в Италии, где, старательно огораживаясь от оранжевых голландских красок, властвовал бесцветный катеначчо, а все потуги команд серии А на поле сводились к одному – не пропустить.

Движение Сопротивления появилось... Да-да, в Неаполе, где под патронатом концерна «Чирио» в середине 60-х начал дорогу вверх футбольный клуб «Интернаполи». Через войны низших дивизионов этот странный клуб, исповедующий еще более странный атакующий футбол, умудрился пробраться в серию Б. Особенно выделялись на фоне остальных Джорджо Киналья и Джузеппе Уилсон. А на тренерской скамейке восседала легенда «партенопеи» Луис Винисио, только-только закончивший карьеру футболиста.

Вскоре неаполитанцы Уилсон и Киналья отправились в Рим, где стали иконами «Лацио», а сам алленаторе с радостью принял предложение нового босса «Наполи» Коррадо Ферлаино потренировать некогда родной клуб.

Лев в первый же сезон со своим разудалым футболом добился бронзы чемпионата. Но главное – впервые в серии А, где все поголовно играли «персоналку», кто-то рискнул применить зонную защиту. Пока еще не регулярно, где-то, может, осторожно, но всему свое время. Это самое время пришло в сезоне следующем. Алленаторе, которого в Неаполе уже считали пророком, не хватало для создания желанного механизма одной детали – опытного, классного, а главное тактически грамотного защитника. И такого отыскали в «Интере». Неизвестно, что там стряслось с президентом «нерадзурри» Ивано Фраиццоли, но тот без лишних колебаний отпустил Тарчизио Бурньича на юг. Пазл сложился и «партенопея» принялась покорять Аппенины.

«Иль фантастико Наполи» Луиса Винисио

В октябре 1974-го разгорелся скандал: Фульвио Бернардини не вызвал в главную Скуадру ни одного игрока неаполитанцев! Публика и СМИ вопили о предвзятости. Даже сам Луис Винисио выступил с речью, мол, давайте устроим спарринг «Наполи» – сборная Италии. Проигравший оплачивает командный ужин в ресторане.

«Наполи» и впрямь был хорош! Газеты пестрели хвалебными эпитетами, а игра команды – яркими красками. Пестрело и горело все ровно до 15 декабря, пока в рамках 10-го тура на «Сан-Паоло» не пожаловал «Ювентус». Неаполитанцы, обессиленные после тяжелого выездного матча с остравским «Банником» в Кубке УЕФА, влетели «синьоре» – 2:6! Как писала позже «Гадзетта»: «У каждого из нас есть свое Ватерлоо. У «Льва» Винисио Ватерлоо наступило вчера». Капитуляция «zona totale». Проснулся главный критик кальчо Джанни Брера: «Я же говорил, что это пустая затея».

После того фиаско Винисио отошел от всяких авантюр и стал действовать более осторожно. Конечно, победы по 7:1 случались, но в более важных матчах «партенопея», как и вся Серия А, полностью отдавалась во власть «Его Величеству» катеначчо. Тот чемпионат «адзурри» закончили на втором месте с отставанием от «Юве» всего в 2 очка! Вот вам и цена разгрома на «Сан-Паоло» и ответ на вопрос, почему в Неаполе не любят еврокубки :)

В межсезонье Ферлаино за невероятные 2 милларда лир (1,5 налом + 2 игрока) покупает у «Болоньи» супербомбардира Джузеппе Савольди. Казалось, «Наполи» наконец-то завоюет первое скудетто, но в итоге вышел пшик – всего 5-е место. Правда, добились победы в Кубке Италии, но уже без Луиса Винисио: накануне ответного полуфинала Кубка с «Миланом» бразильский алленаторе команду покинул.

Он потом вернулся еще на два сезона в конце 70-х, но особых успехов не добился. Завершив тренерскую карьеру, Луис поселился с верной супругой на Виа Манцони в Неаполе, ходит на матчи любимого клуба, дает интервью и каждую зиму ездит в Бразилию, где в это время лето.

Во вторник Неаполь засыпало снегом впервые с 1956 года, прямо как во времена, когда Винисио радовал тифози на стареньком стадионе «Вомеро». Вчерашнюю аномалию Луис, поверьте, увидел только по ТВ – прямо сейчас он попивает коктейли на пляже в Рио.

С праздником, O’ Lione!

Фото: Gettyimages.ru/Keystone; commons.wikimedia.org; storiedicalcio.altervista.org; Twitter/sscnapoli