«Я ждал «да» от Флорентино». Видаль мог перейти в «Реал» 9 лет назад, но клуб выбрал другого полузащитника

Артуро Видаль рассказал, что в 2015 году мог оказаться в мадридском «Реале»:

«Я был близок к переходу в «Реал», но они решили вернуть Каземиро после его аренды в «Порту». Я ждал «да» от Флорентино».

Чилиец не дождался приглашения Переса и уехал в «Баварию», где дважды вылетел из Лиги чемпионов от «Мадрида». Позднее Видаль провел два сезона в «Барселоне», столько же в «Интере» и уехал доигрывать в Бразилию.