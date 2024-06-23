«Карим успел его изучить»: Кико Касилья рассказал, что Бензема ждал ошибку Кариуса в финале ЛЧ

В 2018 году «Мадрид» третий раз подряд одержал победу в Лиге чемпионов. В финале турнира «сливочные» со счетом 3:1 обыграли «Ливерпуль». Тем вечером Гарет Бэйл забил свой знаменитый гол бисиклетой, а имя Лориса Кариуса стало синонимом вратарских неудач.

Счет в матче на 51-й минуте открыл Карим Бензема. Кариус хотел рукой отдать мяч партнеру, но не заметил стоявшего рядом француза. Бензема воспользовался ошибкой голкипера и отправил мяч в ворота.

Кико Касилья, экс-вратарь «Мадрида», рассказал , что гол Бензема не был удачным стечением обстоятельств:

«Карим полчаса наблюдал за Кариусом и понимал, что он может допустить такую ошибку. Этот гол не был случайностью. Карим видел, что Кариус быстро вводит мяч в игру и при этом не оглядывается, Карим успел его изучить.

Еще во время матча я заметил, что Кариус иногда начинает игру слишком поспешно, не глядя по сторонам. После матча я спросил Бензема, заметил ли это он, Карим ответил «да».

За «Ливерпуль» в том матче забил Мане, но гол Садьо не спас «красных» от поражения. Кариус ошибся не только в моменте с Бензема, но и в концовке, когда после удара Бэйла смахнул мяч в собственные ворота.

Лорис был раздавлен, он несколько раз извинялся перед командой и фанатами. После неудач в финале «Ливерпуль» отправил немецкого голкипера в «Бешикташ». Дальше был «Унион» и «Ньюкасл», вернуться в топовый клуб Лорис так и не сумел.

А Бензема остался в «Мадриде», с которым вновь взял Лигу чемпионов, а в 2022 году получил «Золотой мяч». Сейчас Карим играет в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад».

Какие воспоминания у вас остались о финале ЛЧ 2018 года?