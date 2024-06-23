💥 А вы заметили, что на бутсах Криштиану было написано: «Матильда»? Внимание. Это имя дочери Бруну... 😲
Криштиану Роналду был в особенных бутсах в игре Евро-2024 Португалия – Турция.
Возможно, что они принадлежали Бруну Фернандешу. Почему? Матильда – именно так зовут дочь полузащитника «МЮ».
Почему же эта надпись украшает бутсы Криштиану?
Интересная особенность попала в кадры второго тайма игры против Турции. Может, они поменялись обувью в перерыве? Или Криштиану сделал это ещё перед матчем?
Как думаете?