💥 А вы заметили, что на бутсах Криштиану было написано: «Матильда»? Внимание. Это имя дочери Бруну... 😲

Криштиану Роналду был в особенных бутсах в игре Евро-2024 Португалия – Турция.

Возможно, что они принадлежали Бруну Фернандешу. Почему? Матильда – именно так зовут дочь полузащитника «МЮ».

Почему же эта надпись украшает бутсы Криштиану?

Интересная особенность попала в кадры второго тайма игры против Турции. Может, они поменялись обувью в перерыве? Или Криштиану сделал это ещё перед матчем?

Как думаете?