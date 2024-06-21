Марко Верратти пропускает Евро, но не отчаивается, наслаждаясь компанией красотки-жены на Ибице 🏖️

Прошлым летом Марко Верратти попрощался с «ПСЖ» после 11 лет в клубе и перебрался в Катар, где выступает за «Аль-Араби».

Верратти входил в состав сборной Италии с 2012 года и был одним из главных итальянских полузащитников последних десяти лет, но действующий чемпион Европы пропускает проходящий сейчас турнир в Германии.

В сентябре 2023 года главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти не вызвал Верратти на матчи квалификации Евро. По информации издания L’Equipe, полузащитник сам отказался от приглашения из-за плохой физической формы. С тех пор Марко не сыграл за сборную Италии ни одного матча.

Однако, пока товарищи борются на Евро-2024, Марко не отчаивается, а приятно проводит время в компании красотки-жены Джессики Аиди. Девушка поделилась кадрами из отпуска с футболистом на Ибице.