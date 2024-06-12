Карвахаль рассказал, как в сборной Испании уживаются игроки «Мадрида» и «Барсы». Заодно Дани похвалил Ламина Ямаля

Сборная Испании готовится начать свой путь на чемпионате Европы. Традиционно в состав «красной фурии» вошли футболисты соперничающих команд – «Мадрида» и «Барселоны».

Дани Карвахаль уверяет , что клубные разногласия не мешают игрокам сосуществовать в сборной:

«Пресса называет сложными отношения футболистов «Мадрида» и «Барселоны»? Ничего подобного. Мы все собираемся в одном месте, в хорошем настроении. На клубном уровне каждый отстаивает интересы своей команды. Это совершенно нормально. Но здесь мы все носим на груди герб Испании, и это главное».

Дани высказался о Ламине Ямале:

«Мы с ним недавно обсуждали его возраст. Я сказал, что в 17 лет брал юношескую Лигу чемпионов с «Мадридом», а он в этом возрасте находится здесь, на Евро. К тому же, он уже имеет вес в «Барселоне».

Он хороший игрок, но иногда мне приходится дергать его за уши, чтобы он помогал мне в обороне (смеется). Он настоящий талант, молодой и энергичный».

Первый матч на Евро Испания проведет 15 июня, команда сыграет с Хорватией. На групповом этапе «красная фурия» также встретится с Италией и Албанией.

Как оцениваете шансы испанцев на Евро?