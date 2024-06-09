«Я куле навсегда, но «Мадриду» не откажу»: Карлес Аленья – о карьерных приоритетах

Карлес Аленья стал гостем подкаста Vamos Show . Воспитанник «Барсы» заявил, что всегда будет любить «блауграну», но при этом не откажет в трансфере «Мадриду», если «королевский клуб» предложит ему контракт.

Все дело в желании игрока выступать за большой клуб:

«Я навсегда останусь куле, но «Реал» – великая команда, я бы никогда не сказал «нет» такому клубу, как «Мадрид». Это отличный клуб, и я всегда говорил, что хочу играть в большой команде».

Аленья также высказался о работе Хави в «блаугране» и об амбициях команды из столицы Каталонии:

«На тренеров «Барсы» оказывается большое давление, а особенно сейчас, когда уровень «Реала» так высок. Но Хави проделал внушительную работу. Мы, кулес, считаем нормальным то, что произошло несколько лет назад. Месси говорил, что однажды мы на должном уровне оценим восемь побед в чемпионате за 11 лет. В этом клубе очень много требований».

Аленья находился в системе «Барселоны» с 2006 по 2021 год, клуб несколько раз отдавал игрока в аренду испанским командам. После очередной аренды полузащитник окончательно перебрался в «Хетафе», за который выступает по сей день.

В минувшем сезоне Карлес провел 32 матча во всех соревнованиях, он забил один гол и отдал четыре ассиста.

Как вам слова Аленьи?