ESPN опубликовал списки лучших футболистов мира: Родри, Алиссон, Рюдигер и Мбаппе - на первых местах

Подвели итог клубного сезона.

ESPN составил список 100 лучших игроков мира, разделив его на 4 рейтинга по позициям: 10 лучших вратарей и по 30 лучших защитников, полузащитников и нападающих. В голосовании приняли участие более 50 журналистов.

Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки.