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  4. Льоренте планирует открыть детский центр, где не будет токсинов в пище, электромагнитных полей и гаджетов. Хавбек Испании и «Атлетико» не нашел подходящего учреждения для дочери

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Льоренте планирует открыть детский центр, где не будет токсинов в пище, электромагнитных полей и гаджетов. Хавбек Испании и «Атлетико» не нашел подходящего учреждения для дочери
Льоренте откроет школу без гаджетов, токсинов в пище и играми на свежем воздухе.

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте сообщил о намерении открыть детский образовательный центр, который будет отражать его взгляды на жизнь и здоровье.

31-летний игрок рассказал в подкасте Acento Noor на платформе Podimo, что в его ближайшие планы входит создание образовательного центра для детей до шести лет. Идея пришла к нему, когда он начал искать школу для своей полуторагодовалой дочери и не нашел ничего подходящего.

«Один из проектов, который мы держим в уме и который меня очень вдохновляет, – это школа для детей до шести лет, где они получат образование, в которое мы верим», – заявил испанец.

Он подчеркнул, что его цель – дать дочери возможность «отпустить» себя «в месте, где она будет совершенно счастлива».

«Хорошее освещение, много игр на свежем воздухе, защита от электромагнитных полей, никаких экранов или iPad, игрушки из старых времен, а также контроль за содержанием токсинов в пище», – объяснил Льоренте.

Хавбек подчеркивает, что подобные подходы уже существуют в других местах и что он внедряет «уже существующие образовательные практики». По его мнению, испанские дети имеют право получать такое образование, которое «им положено». Футболист считает, что такие аспекты, как радиация и качество света, часто упускаются из виду в образовательном процессе.

«Я хочу, чтобы моя дочь свободно гуляла в месте, где она чувствует себя как дома», – добавил футболист.

Этот проект станет частью расширения бизнеса, запущенного Льоренте в 2019 году, который он объединяет под своим брендом Free Human Global, описываемым им как «ворота» к его философии жизни.

Как пишет La Razon, подход Маркоса набирает популярность, несмотря на научную критику некоторых его принципов, таких как отношение к солнцу, ношение специальных очков с красным светом и отрицание связи между воздействием солнца и раком кожи.

Сам Льоренте также публично защищал утверждение о том, что самолеты распыляют пестициды на население, – теорию, не имеющую научного обоснования.

Льоренте выложил фото в костюме бутылки солнцезащитного крема с надписью «Полная защита против вашей биологии». Хавбек «Атлетико» поделился альтернативными советами по загару

Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Вы заметите, если посмотрите на небо. Легко прожить, ни о чем не думая, но я призываю наблюдать и не верить всему, что говорят»

Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Razon
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Комментарии

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"не будет электромагнитных полей"

И, судя по всему, законы физики там тоже действовать не будут )))
ОтветPelerin
"не будет электромагнитных полей" И, судя по всему, законы физики там тоже действовать не будут )))
Льоренте: «Алло, Илон, у меня есть чумовая идея для стартапа!»
Маск: «Мужик, ты номером ошибся, это прачечная!(в ужасе)»
😁
Нормально там испанские "остапы бендеры" разматывают этого блаженного.
Идет по стопам брата Сола Гудмана
Ответshin93
Идет по стопам брата Сола Гудмана
Главное что бы лампу керосиновую около газет не держал
Гравитация то хоть будет там?
ОтветАлексей Филиппов
Гравитация то хоть будет там?
Нельзя! Гравитоны страшно вредны для пищеварения!
Пока чувак на границе нормы. Но видимо еще пару лет и будет одним из самых смешных фриков футбола.
Сумасшедший или дурачок внушаемый.Сразу почему-то сайентология на ум приходит,там тоже слабых духом и волей вербуют на раз два,хотя этот вроде про богов с Плутона пока не вещает.
как же насрано у него в голове..
Можно поискать где-нибудь в радикальных мормонских поселениях. В Юту ему нужно ехать.
ОтветEvgeny Valyaev
Можно поискать где-нибудь в радикальных мормонских поселениях. В Юту ему нужно ехать.
Думаю у амишей
Че все так на него набросились? Тип живет по своим правилам, никому их не навязывает, в футбол играет хорошо. Какие вопросы?
Ответusen
Че все так на него набросились? Тип живет по своим правилам, никому их не навязывает, в футбол играет хорошо. Какие вопросы?
Такие, что он формирует тренд, ибо селебрити. И пропагандирует дичь полную при этом.
С женой Семака его надо познакомить.
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