Льоренте откроет школу без гаджетов, токсинов в пище и играми на свежем воздухе.

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте сообщил о намерении открыть детский образовательный центр, который будет отражать его взгляды на жизнь и здоровье.

31-летний игрок рассказал в подкасте Acento Noor на платформе Podimo, что в его ближайшие планы входит создание образовательного центра для детей до шести лет. Идея пришла к нему, когда он начал искать школу для своей полуторагодовалой дочери и не нашел ничего подходящего.

«Один из проектов, который мы держим в уме и который меня очень вдохновляет, – это школа для детей до шести лет, где они получат образование, в которое мы верим», – заявил испанец.

Он подчеркнул, что его цель – дать дочери возможность «отпустить» себя «в месте, где она будет совершенно счастлива».

«Хорошее освещение, много игр на свежем воздухе, защита от электромагнитных полей, никаких экранов или iPad, игрушки из старых времен, а также контроль за содержанием токсинов в пище», – объяснил Льоренте.

Хавбек подчеркивает, что подобные подходы уже существуют в других местах и что он внедряет «уже существующие образовательные практики». По его мнению, испанские дети имеют право получать такое образование, которое «им положено». Футболист считает, что такие аспекты, как радиация и качество света, часто упускаются из виду в образовательном процессе.

«Я хочу, чтобы моя дочь свободно гуляла в месте, где она чувствует себя как дома», – добавил футболист.

Этот проект станет частью расширения бизнеса, запущенного Льоренте в 2019 году, который он объединяет под своим брендом Free Human Global, описываемым им как «ворота» к его философии жизни.

Как пишет La Razon, подход Маркоса набирает популярность, несмотря на научную критику некоторых его принципов, таких как отношение к солнцу, ношение специальных очков с красным светом и отрицание связи между воздействием солнца и раком кожи.

Сам Льоренте также публично защищал утверждение о том, что самолеты распыляют пестициды на население, – теорию, не имеющую научного обоснования.

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