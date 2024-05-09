Одноклубник Месси рассказал, как скромно Лео отметил 5 асисстов за игру и 1200 в карьере. Так может только он

В минувшее воскресенье Лионель Месси отдал пять голевых передач против «Нью-Йорк Ред Буллс» и вошел в историю как первый игрок с 1200 ассистами в официальных матчах.

Несмотря на масштаность достижения, в раздевалке после игры аргентинец вел себя так, будто в этом нет ничего особенного. Его одноклубник Юлиан Грессель рассказал, как это было:

«По привычке я обхожу раздевалку после игры и даю каждому «пять» или обнимаю. Я подошел к Лео, дал «пять» и сказал: «Пять передач сегодня?», а он ответил: «Да», и застенчиво посмотрел вниз, но улыбнулся. Это был классный момент – видеть его таким скромным и почти смущенным».