«Барса» и «Реал» играют не по одним правилам». Вице-президент каталонцев недоволен решением Ла Лиги

«Я возмущен тем, что произошло в класико. «Барса» и «Реал Мадрид» играют не по одним и тем же правилам», - заявил вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте.

«Я не из тех, кто жалуется, но мы должны сказать, что хватит. Там было 36 ракурсов, и тот, с которого было лучшего всего видно, тоже не подошел.

Все видели, что это был гол, и мы собираемся защищать его до конца», - добавил Юсте.

Гол Ламина Ямаля на 28-й минуте класико продолжает вызывать споры. В «Барсе» уверены, что Ла Лига ограбила ее.

Клуб все еще готовится обратиться в суд, чтобы добиться пересмотра результата после поражения 2:3.

«Барселона» отстает от «Реала» на 11 очков. «Реал» может выиграть лигу, одержав еще две победы и сыграв вничью.