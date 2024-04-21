«Он рассказал мне». Касорла объяснил, почему Хави стал безумно агрессивным

«Хави удивил меня. Будучи игроком, он никогда не повышал голос, а теперь...», - сказал с улыбкой Санти Касорла в интервью The Guardian.

«В первый день [в «Аль-Садде»] мы проигрывали. Я видел, как он швырял бутсы, ругался, кричал. Я подумал: «Кто-то поменял парня, которого я знал, на кого-то другого».

Позже я спросил: «Хави, что с тобой сегодня случилось?!» Он говорит: «Я полностью изменился. Если ты не изменился, то раздевалка тебя не уважает».

В роли менеджера Хави, конечно, совсем другой - его список желтых карточек не сравнится с тем, который был у него в качестве игрока. Кроме того, за всю карьеру игрока он ни разу не получал прямую красную, а только в этом сезоне у него их несколько.

Теперь мы знаем, зачем он все это делает - чтобы завоевать дополнительное уважение в раздевалке. Результаты «Барсы» доказывают, что ему это удается.