🔥Матч чемпионата Ирландии приостановили из-за фаера на поле. Проблему решили неожиданным образом 😂

Кажется, что все не сразу поняли, что произошло.

Матч в ирландской лиге между соседствующими в таблице (3 и 4 место) «Дерри Сити» и «Шэмрок Роверс» перестал быть томным, когда на поле внезапно оказался фаер.

Североирландский «Дерри» играл дома и местным фанатам явно не нравился тот факт, что их команда за второй тайм в течение 13 минут пропустила три года, а под занавес матча смогла отыграть лишь один. Табло отсчитывало последние секунды до финального свистка, когда игру приостановили из-за горящей пиротехники.

Игроки стояли и ждали, когда кто-то уберет фаер, стюарды ничего не предпринимали. Самым смелым оказался... маленький мальчик, который внезапно появился в кадре. Он пробежал все поле, подошел к горящему предмету, взял его в руку и убежал обратно.

Парень решил проблему быстрее, чем о ней успели подумать взрослые.