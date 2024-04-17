Хави ответил на слова Энрике, что «ПСЖ» выиграл бы даже без удаления Араухо

«Луис Энрике сказал, что даже без красной карточки Араухо «ПСЖ» все равно бы выиграл, и он надеется, что вы будете тренером «Барсы» еще много лет, что вы скажете?» - спросили Хави.

Испанец ответил пламенным тоном: «Я говорю «НЕТ» на оба вопроса».

Энрике бурно отпраздновал победу «ПСЖ» над «Барсой» 4:1, после чего отправился на пресс-конференцию, где заявил, что его команда прошла бы дальше даже без удаления Рональда Араухо в первом тайме.

В полуфинале «ПСЖ» встретится с «Дортмундом». Немецкая команда не смогла победить парижан, когда они встречались между собой на групповом этапе.