📹 Телохранитель Месси выдал сумасшедший спринт к аргентинцу. Он хотел защитить его от болельщика

Получилось.

Давно не секрет, что у форварда «Интер Майами» Лионеля Месси есть личный телохранитель. Его нанял сам аргентинец, но в выборе помогал владелец клуба Дэвид Бекхэм.

Мужчину крепкого телосложения зовут Яссин Чуэко и у него богатый послужной список. В прошлом он был в американском спецназе и даже получил боевой опыт в Ираке и Афганистане. После возвращения домой Чуэко профессионально занялся единоборствами и даже провел несколько боев в ММА.

Как известно, мужчина сопровождает Месси повсюду, а во время матчей находится у кромки поля, чтобы в случае чего вмиг появиться на зеленом газоне и защитить от нежелательного контакта.

Так случилось, что во время матча против «Канзас Сити» на поле появился персональный болельщик Лионеля Месси, который хотел сделать селфи с кумиром. Аргентинец в этот момент находился на дальнем от телохранителя фланге, что ему вообще не помешало оказаться у клиента раньше, чем стюардам, которые были сильно ближе.

Яссин Чуэко при своих физических данных выдал такой спринт, которому явно позавидовал Усэйн Болт. Похоже, что он не зря получает зарплату. По версии испанских СМИ, ему платят 3,5 млн долларов в год. Сам Лео Месси зарабатывает в клубе Бекхэма 12 млн долларов, однако за последние годы в «Барселоне» и «ПСЖ» он успел накопить солидную сумму.